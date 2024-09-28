教師節收「加班禮物」！老師轟：沒人性　教團批當廉價勞工使喚

▲今年教師節適逢周六放假，但仍有許多老師得到校加班出席各種活動。（示意圖／達志影像）

記者楊惠琪／台北報導

今天是928教師節，適逢周六放假，不少基層老師打趣說：「教師節終於可以不用只紀念，不放假了」。但也有老師今天得到學校加班，主持親師座談會、參加校園研習等活動，而且還沒有補休，抱怨學校太沒人性。全國教師工會總聯合會理事長侯俊良批評，最該尊師重道的這一天，教育單位還是把老師當廉價勞工使喚。

今年教師節適逢周六，但也因為剛開學，不少學校仍安排學校日、親師座談會、校內研習等各種會議。一名老師在社群平台抱怨說：「教師節當天班親會，還不等於加班，因為沒有補休也沒有鐘點費」，還有老師說要開特教生會議、救生研習活動等，也有老師一早得擔任祭孔大典的工作人員，根本無法好好放假。

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而近期在社群平台瘋傳「2024全台教師節禮物整理」表，有網友彙整各縣市的教師節禮物，其中以台北市最大方送出2千元禮券、新北市送1千元禮券，其他縣市則送300元至600元禮券，也有縣市送高粱酒、筋膜槍、涼被，嘉義市只有「黃敏惠市長卡片一張」更引發熱議，有網友嘲諷說「是在懲罰教師吧！」，嘉義縣也是只有卡片一張。

侯俊良表示，教育單位長期以來把老師當廉價勞工使喚，一邊喊教師很重要，但真的到了教師節最該尊師重道的一天，卻還是把老師當廉價勞工使喚，教師的行政壓力、勞動條件、薪資待遇與勞退制度等都在退步，導致新鮮人不願投入教職，年年上演教師荒。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙指出，可以體諒各縣市因經費財源問題，提供各種形式的教師節禮物，不會苛責價值高低，但希望不要分編制內或編制外，正式教師或代理教師，應該一視同仁，只要是學校老師都領得到。至於教師節當天加班，只能說學校的行政安排應該更有彈性、更有智慧，如果真的無法避免，也應提供加班老師合理的補休機制。

全國教育產業總工會理事長林碩杰也說，基層教師常反映每年教師節還要自己規劃活動，連感謝任課老師的點心、卡片也要由各班導師來處理，若使用班費還要被議論紛紛，呼籲政府把教師節訂為國定假日，將這個節日還給老師，才是對老師真正的尊重。