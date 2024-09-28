　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

教師節收「加班禮物」！老師轟：沒人性　教團批當廉價勞工使喚

教室,學校。（示意圖／達志影像）

▲今年教師節適逢周六放假，但仍有許多老師得到校加班出席各種活動。（示意圖／達志影像）

記者楊惠琪／台北報導

今天是928教師節，適逢周六放假，不少基層老師打趣說：「教師節終於可以不用只紀念，不放假了」。但也有老師今天得到學校加班，主持親師座談會、參加校園研習等活動，而且還沒有補休，抱怨學校太沒人性。全國教師工會總聯合會理事長侯俊良批評，最該尊師重道的這一天，教育單位還是把老師當廉價勞工使喚。

今年教師節適逢周六，但也因為剛開學，不少學校仍安排學校日、親師座談會、校內研習等各種會議。一名老師在社群平台抱怨說：「教師節當天班親會，還不等於加班，因為沒有補休也沒有鐘點費」，還有老師說要開特教生會議、救生研習活動等，也有老師一早得擔任祭孔大典的工作人員，根本無法好好放假。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而近期在社群平台瘋傳「2024全台教師節禮物整理」表，有網友彙整各縣市的教師節禮物，其中以台北市最大方送出2千元禮券、新北市送1千元禮券，其他縣市則送300元至600元禮券，也有縣市送高粱酒、筋膜槍、涼被，嘉義市只有「黃敏惠市長卡片一張」更引發熱議，有網友嘲諷說「是在懲罰教師吧！」，嘉義縣也是只有卡片一張。

侯俊良表示，教育單位長期以來把老師當廉價勞工使喚，一邊喊教師很重要，但真的到了教師節最該尊師重道的一天，卻還是把老師當廉價勞工使喚，教師的行政壓力、勞動條件、薪資待遇與勞退制度等都在退步，導致新鮮人不願投入教職，年年上演教師荒。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙指出，可以體諒各縣市因經費財源問題，提供各種形式的教師節禮物，不會苛責價值高低，但希望不要分編制內或編制外，正式教師或代理教師，應該一視同仁，只要是學校老師都領得到。至於教師節當天加班，只能說學校的行政安排應該更有彈性、更有智慧，如果真的無法避免，也應提供加班老師合理的補休機制。

全國教育產業總工會理事長林碩杰也說，基層教師常反映每年教師節還要自己規劃活動，連感謝任課老師的點心、卡片也要由各班導師來處理，若使用班費還要被議論紛紛，呼籲政府把教師節訂為國定假日，將這個節日還給老師，才是對老師真正的尊重。

ET快訊
大谷翔平放閃！　真美子「外套1細節」網讚：好想要
快訊／「山陀兒」颱風生成了！　海陸警將接力
準「山陀兒」路徑西修　專家：颱風中心靠2地後急轉
「山陀兒」前身是風王！　2018年引發海嘯被除名
快訊／大谷翔平跑出本季57盜　打破鈴木一朗紀錄
柯市府女秘書北檢「比中指」　京華城案李文宗、朱亞虎聲押

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2024年沒連假了！　一票上班族「這天請假」爽放4日

快訊／雙颱共舞！「山陀兒」颱風生成了　海陸警將接力

教師節收「加班禮物」！老師轟：沒人性　教團批當廉價勞工使喚

準「山陀兒」路徑西修　專家：颱風中心靠2地後向東北急轉

千人修台大預備課程「逾5成通過」拿學分　台師大明年加開英文課

「山陀兒颱風」前身是風王！　2018年引發海嘯被除名

準山陀兒颱風今將生成　颱風假可能全台達標

輝達AI模式預測「準山陀兒」颱風：直接西部登陸　無中央山脈屏蔽

雨下不停濕氣易讓電器受潮　「2不2要」防漏電

51歲離職打算勞保一次領　專家示警：選錯恐少64萬

山陀兒最快今晚生成！中度暴風圈掃台機率高

老婆可以再娶、媽媽只有一個　靈魂拷問害慘無數家庭？

驚悚畫面曝！29歲女騎士上班閃臨停車　轎車突硬插「輾1圈」慘死

朋友約11點出門全睡過頭！　所有人醒來驚見1點超錯愕

Rain挑戰子瑜SOLO！被舞蹈難倒：要瘋了#星光雲REELS

楊繡惠不擔心丟工作：做好退休準備　被籃籃暖哭！她傳訊「我會去擁抱妳」

司機「補油門」輾斃女大生 高大成點出關鍵轟：離譜！

熱褲女跳計程車原因曝！肉身衝撞無辜休旅　最新超扯畫面曝光

楊繡惠不擔心丟工作　「已做好退休準備」

路遇「黃鼠狼」她急喊來　迷路雪貂滿臉懵：叫我？

2024年沒連假了！　一票上班族「這天請假」爽放4日

快訊／雙颱共舞！「山陀兒」颱風生成了　海陸警將接力

教師節收「加班禮物」！老師轟：沒人性　教團批當廉價勞工使喚

準「山陀兒」路徑西修　專家：颱風中心靠2地後向東北急轉

千人修台大預備課程「逾5成通過」拿學分　台師大明年加開英文課

「山陀兒颱風」前身是風王！　2018年引發海嘯被除名

準山陀兒颱風今將生成　颱風假可能全台達標

輝達AI模式預測「準山陀兒」颱風：直接西部登陸　無中央山脈屏蔽

雨下不停濕氣易讓電器受潮　「2不2要」防漏電

51歲離職打算勞保一次領　專家示警：選錯恐少64萬

王毅見布林肯：台海最大危險是「賴清德之流」越來越猖獗

2024年沒連假了！　一票上班族「這天請假」爽放4日

快訊／雙颱共舞！「山陀兒」颱風生成了　海陸警將接力

巨業撞死人市府評鑑仍拿高分　她曝評鑑計分方式：僅7分跟事故有關

劉德華演唱會重摔！出席電影首映「傷勢曝光」網心疼：比預期嚴重

Keanna神隱4月全說了「自戀夫妻騙不知情大眾」！網酸：還在講 她首反擊

大谷翔平夫妻合體放閃！　真美子「外套1細節」網讚爆：好想要

教師節收「加班禮物」！老師轟：沒人性　教團批當廉價勞工使喚

快訊／高雄火警燒毀4機車！阿公「手持打火機」一臉驚恐呆站原地

準「山陀兒」路徑西修　專家：颱風中心靠2地後向東北急轉

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

生活熱門新聞

苗栗女趁等紅燈口愛！他「8秒爽到腿軟」撞前車

準「山陀兒」最新預估路徑！　暴風圈恐籠罩全台灣

輝達AI模式預測「準山陀兒」颱風：直接西部登陸

準山陀兒歐洲預報路徑出爐！　恐「穿越台灣」從南部登陸

準「山陀兒」恐比中颱還強！　不排除南部登陸貫穿台灣

為了Type-C換新機「選iPhone 15還是16？」

準山陀兒更靠近！專家：會是大而強颱風

張惠妹鐵粉「雙口呂」疑買到票　粉絲怒轟

準山陀兒颱風今將生成　颱風假可能全台達標

準「山陀兒」逼近台灣！　9縣市有機會放颱風假

準颱風靠近台灣　鄭明典畫「6字形」：發生共伴

「準山陀兒非常不友善」　專家4重點提醒

正妹實況主被問一句話　辣回靠北三小

準「山陀兒」最快今生成　V字迴轉「往台灣貼近」

更多熱門

相關新聞

台南西竹圍之丘文創園區教師節兩日舉辦

台南西竹圍之丘文創園區教師節兩日舉辦

台南西竹圍之丘文創園區將於本周末9/28、9/29連續2日，舉辦【知丘藝術祭】與【創新書市-庄頭書展】系列活動，活動庄頭書展、手感市集、兒童藝術創作展、美感工作坊等，由進駐品牌「版條線花園」與「這一窯Huiaio studio」攜手合作，集結藝文領域藝術工作者與創作者，邀請大家周末一起來感受藝文氛圍。

新北校園通APP攜手全支付　繳學雜費最高享150點數回饋

新北校園通APP攜手全支付　繳學雜費最高享150點數回饋

慶祝教師節「有話大聲說」嘉藥師生真情告白

慶祝教師節「有話大聲說」嘉藥師生真情告白

學校淪「政策提款機」行政爆量　全教總設投訴專區

學校淪「政策提款機」行政爆量　全教總設投訴專區

麻古茶坊2大飲品限時3天買1送1

麻古茶坊2大飲品限時3天買1送1

關鍵字：

教師節基層老師教育單位教師禮物尊重老師

讀者迴響

熱門新聞

苗栗女趁等紅燈口愛！他「8秒爽到腿軟」撞前車

TRASH頤原結婚了！甜娶八點檔正妹女星

準「山陀兒」最新預估路徑！　暴風圈恐籠罩全台灣

楊繡惠言退事態嚴重華視不忍再度發聲明

輝達AI模式預測「準山陀兒」颱風：直接西部登陸

準山陀兒歐洲預報路徑出爐！　恐「穿越台灣」從南部登陸

準「山陀兒」恐比中颱還強！　不排除南部登陸貫穿台灣

為了Type-C換新機「選iPhone 15還是16？」

準山陀兒更靠近！專家：會是大而強颱風

交通部派2席法代　中華電信高層換人

快訊／柯文哲慘了！　大帳房李文宗、朱亞虎聲押

張惠妹鐵粉「雙口呂」疑買到票　粉絲怒轟

準山陀兒颱風今將生成　颱風假可能全台達標

準「山陀兒」逼近台灣！　9縣市有機會放颱風假

準颱風靠近台灣　鄭明典畫「6字形」：發生共伴

更多

最夯影音

更多

山陀兒最快今晚生成！中度暴風圈掃台機率高

老婆可以再娶、媽媽只有一個　靈魂拷問害慘無數家庭？

驚悚畫面曝！29歲女騎士上班閃臨停車　轎車突硬插「輾1圈」慘死

朋友約11點出門全睡過頭！　所有人醒來驚見1點超錯愕

Rain挑戰子瑜SOLO！被舞蹈難倒：要瘋了#星光雲REELS

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面