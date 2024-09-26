慶祝教師節　「有話大聲說」嘉藥師生真情告白

▲為慶祝教師節，嘉南藥理大學學生會攜手Youtube平台網路節目「一起上學吧」，於校內大禮堂舉辦了別具意義的「有話大聲說」真心話大告白活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為慶祝即將到來的教師節，嘉南藥理大學學生會攜手Youtube平台網路節目「一起上學吧」，於校內大禮堂舉辦了別具意義的「有話大聲說」真心話大告白活動，吸引眾多同學踴躍報名參加，現場熱鬧非凡。

活動由各班代表向班級導師致贈感恩花束正式揭開序幕，接著每位同學親手製作了感謝風鈴花，象徵感恩與祝福。隨後登場的「有話大聲說」活動，讓同學們有機會上台真情告白，無論是向老師、同學，或是情人表達心意，現場充滿溫馨與歡笑。

來自五專食品科一年級的盧昱晴同學，勇敢地向她的導師王麗淑表達了崇拜之意。她表示：「老師把他們當成朋友一樣的相處，讓我們可以無話不談，希望在未來的學習路上能向老師學習更多專業知識。

環工科的顏顗秦同學，他幽默地用大聲公說出：「洪睦雅老師，我討厭妳，因為我的3支申誡都是因為上課沒繳手機！但這學期我不會被記過了，因為我有買了2支手機」，洪老師冷靜地回應：「等等交出第2支手機來！」頓時，現場氣氛嗨到最高點，全場笑聲不斷，最後顏顗秦同學擁抱老師開心祝福老師教師節快樂。洪老師表示，這是她教書30幾年生涯中最難忘的教師節驚喜，讓她在退休前擁有了一次與眾不同的回憶。

學務長董志明對此活動表示高度讚賞，學生議會與網路媒體結合共同辦理活動，不僅增加了同學的參與度，也讓師生間的互動更為緊密。他進一步指出：「嘉南藥理大學一向重視學生的全人發展，透過此類活動，教師們也能更深入了解學生的心聲與想法。」