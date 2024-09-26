新北校園通APP攜手全支付　繳學雜費最高享150點數回饋

▲新北校園通APP與全支付合作，繳納學雜費可享點數回饋。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市教育局今宣布，新北校園通APP與全支付電子支付公司合作，新增學費繳費管道，即日起至10月底繳學雜費可享最高150 點數回饋，另搭配教師節活動，新北老師只要登入APP點選首頁優惠圖，即享全聯咖啡買1送1。

新北市教育局今舉辦「新北校園通繳費更便利，全支付來+1」記者會，宣布新北校園通APP中的「學費pay」功能與全支付電子支付公司合作。

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新北教育局張明文局長表示，即日起至10月31日活動期間，家長於繳費時選擇「全支付」，即可自動跳轉至全支付APP繳費頁面進行繳費，馬上享有每筆3.5%全點回饋，現金點數可折抵於下筆消費，每個帳戶上限100點，數量有限送完為止，若同時搭配全支付新用戶的首筆消費贈50點活動，最高150點回饋金。

全支付總經理游金榮說明，除了繳費優惠外，因應教師節將至，另加碼推出新北市教師節限定活動，新北市教師只要於活動期間使用教師身分登入校園通APP，點選首頁優惠圖，即會自動跳轉至全聯線上購的專屬畫面，領取限定期間各限量1000組的美式熱咖啡、熱拿鐵買1送1券。

教育局表示，新北校園通APP已有逾70萬人次下載，是全國唯一獲雲端物聯網創新應用獎的教育類APP。從幼兒園、國小、國中到高中職學校的親師生都能使用，提供學生請假、成績、出缺席、課表資訊查詢及電子聯絡簿等超過35項功能，也可線上繳納學雜費，所有電子紀錄也都留存於APP中可隨時下載，落實減碳及環保概念，鼓勵新北家長多加使用。





▲新北校園通APP與全支付合作，新北教師可享全聯咖啡買1送 1優惠。（圖／新北教育局提供）