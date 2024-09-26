學校淪「政策提款機」行政爆量　教團設投訴專區揭問題公文　

記者楊惠琪／台北報導

周六就是教師節，全國教師工會總聯合會今指出，9年前教育部曾宣布推動校園行政業務減量，但與教育無關的政令宣導、不必要的公文報表並未減少，學校甚至成為政府施政調查平台，要協助調查學童每月減碳量、網路使用調查，甚至家中是否安裝住宅用火警警報器等。對此，全教總宣布設立「非屬學校應收應辦公文投訴專區」，將公開「問題公文」供公眾評論。

全教總理事長侯俊良表示，2015年教師節前夕，教育部曾宣布要推動學校行政業務減量，但9年來，各級政府機關不必要的公文報表並未減少，與教育無關的政令宣導要求一如既往，各校教師依舊疲於奔命，嚴重干擾正常教學，歸咎原因，教育行政單位便宜行事、號令天下的心態未變，而地方政府跨局處室持續加碼，國中小成為各類施政調查簡易平台。

侯俊良指出，政府非教育部門為推動自身政策，各種被冠上教育名號的政策措施不斷加重學校行政負擔，像是縣市教育局發文到國小要求計算學童每月減碳量，以便回報給環保局；或要求限期將反詐騙宣導成果彙整至政府政風處；或轉發衛生局公文，要求全市中小學施測網路使用習慣量表；甚至要導師調查學生家中是否安裝住宅用火災警報器。

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教師節前夕，全教總今宣布設立「非屬學校應收應辦公文投訴專區」，未來只要會員教師認定所收到的公文並非學校應收應辦業務，即可將問題公文檔案以email寄至：nftu@nftu.org.tw。全教總將把公文公告在投訴專區，並標示辦理單位與發文單位，接受公眾評論。專區將於9月30日正式公開上架，每周定期更新，不定期對外發佈結果。

