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台南西竹圍之丘文創園區　教師節週末兩日盛大舉辦

▲台南西竹圍之丘文創園區將於本周末9/28、9/29連續2日，舉辦【知丘藝術祭】與【創新書市-庄頭書展】系列活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南西竹圍之丘文創園區將於本周末9/28、9/29連續2日，舉辦【知丘藝術祭】與【創新書市-庄頭書展】系列活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南西竹圍之丘文創園區將於本周末9/28、9/29連續2日，舉辦【知丘藝術祭】與【創新書市-庄頭書展】系列活動，活動庄頭書展、手感市集、兒童藝術創作展、美感工作坊等，由進駐品牌「版條線花園」與「這一窯Huiaio studio」攜手合作，集結藝文領域藝術工作者與創作者，邀請大家周末一起來感受藝文氛圍。

▲台南西竹圍之丘文創園區將於本周末9/28、9/29連續2日，舉辦【知丘藝術祭】與【創新書市-庄頭書展】系列活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

【創新書市-庄頭書展】為策辦於園區浮生圖像所2樓的獨立書店書展活動，集結來自各地獨立書店的特色選書與品牌故事，期待藉此推廣實體書店與書本的存在價值與社會意義；知丘藝術祭則以【知丘】為名，期望強化藝術不僅融於生活，並充滿日常生活的細緻品味，一方面希望透過活動讓民眾更認識西竹圍之丘，同時也因為與【知秋】的諧音相同，勾勒出秋天將至的時序意涵。因此活動主題將圍繞在童心、童趣及療癒感的生活手作，結合屬於秋天的溫度與色彩，創造出藝術季的主題氛圍。

▲台南西竹圍之丘文創園區將於本周末9/28、9/29連續2日，舉辦【知丘藝術祭】與【創新書市-庄頭書展】系列活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「我們想辦的是一場無論年齡、性別，人人都能輕鬆參與的藝術盛會！」，因此在藝術祭中，安排多場成人與親子皆適合參與的活動，包含親身體驗手作的美感工作坊、漫步在小丘上的手感市集、隨著孩子的畫筆進入想像世界的兒童藝術創作展；因此，特別邀請來自高雄致力於藝文工作坊與講座的團隊：Sozo Fun；以及台南的手作品牌：小森物、野地孵花，一同策劃為期兩日的系列工作坊。

▲台南西竹圍之丘文創園區將於本周末9/28、9/29連續2日，舉辦【知丘藝術祭】與【創新書市-庄頭書展】系列活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

而在日文中也有「讀書之秋」一說，藝術祭也特此邀請Elento藝術教室的老師帶著孩子一同於園區、原台南廳長官邸展出孩子的繪本創作與插畫創作；Elento為台南幼兒藝術啟蒙教育的藝術教室，透過引導、觀察與認知，帶領孩子走入美感藝術的世界，讓老師帶著孩子們以西竹圍早期特有梅花鹿的地景風貌當作構想題材進行主題創作，認識以廢棄木板材作為循環創作媒材進行繪畫創作的理念，於藝術祭活動兩日在園區進行展出，在屬於秋日的時節裡享受孩子們的故事世界。

這兩天邀請大家一同體驗藝術的魅力，在秋日時節的午後與夜晚，追尋自己的美感雷達，享受手作藝術的過程與成就感，希望每位參與者都能找到屬於自己的樂趣，一同在西竹圍之丘上，盡情享受這場充滿創意與歡樂的藝術盛宴，活動詳情可至西竹圍之丘文創園區臉書粉絲專頁查詢！西竹圍之丘文創園區臉書（網址: https://www.facebook.com/XICPTainanCity）

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