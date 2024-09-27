政府將徵用40萬民力！彰化媽祖文化節今登場　王惠美：願和平不要戰爭

▲彰化媽祖文化節登場。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

「彰化縣媽祖祈福文化節」今(27日)正式在員林市福寧宮隆重登場，來自全縣12間宮廟的媽祖神尊齊聚廟內，在今天駐蹕典禮後，明天將由13尊媽祖與大甲鎮瀾宮、豐原慈興宮一起遶境賜福，連3天舉辦一連串藝文活動，除了踩街祈福、「明華園」戲劇團演出、媽祖祈福晚會、特色市集及摸彩抽大獎，縣長王惠美庇佑國家風調雨順、和平不要發生戰爭。

縣府表示，彰化縣各地的媽祖宮廟，包括社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、溪湖福安宮等12間宮廟媽祖，今(9/27)日由祥獅迎接，齊聚在「2024彰化縣媽祖祈福文化節」爐主宮廟員林福寧宮進行會香合爐儀式。

縣長王惠美表示，「2024彰化縣媽祖祈福文化節」，從今(9/27)日到9/29，一連3天盛大舉辦，13尊媽祖齊聚員林福寧宮，一次可以參拜13尊媽祖，今(27)日晚上在圓林園安排最受歡迎的演出團隊「明華園戲劇總團」演出《乘願再來》明天連同友宮15尊媽祖繞境賜福，歡迎大家來福寧宮拜媽祖、求平安、嘗美食、遊美景。

總統府「全社會防衛韌性委員會」昨(26日)舉行首場會議，會中確定將透過訓練和演練，在全國培養40萬民力投入全社會防衛，王惠美對此希望媽祖能庇佑國家風調雨順、台灣和平、未來不要發生戰爭。