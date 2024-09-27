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社會 社會焦點 保障人權

掛假牌到監理站道安講習「竟遇真牌車」　正面遭遇詭異畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名車主收到一張來自外縣市的違規罰單，驚覺車牌遭到冒用，9月20日開車前往監理站換發新車牌，發現前方停了一輛同款、同車色就連車牌也一樣的皮卡貨車，簡直不可置信，立即向監理站人員通報，原來是該名駕駛酒駕違規，開著懸掛假車牌的皮卡到監理站參加道安講習，當場將人逮捕。

▲彰化監理站查獲掛偽造車牌。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化監理站查獲掛偽造車牌。（圖／記者唐詠絮翻攝）

從監視器畫面中可以看到，一輛白色皮卡，已經停在停車格，另一輛則倒車，駛進該輛皮卡對面，監理站人員比對車身號碼與號牌防偽設計，其中1輛懸掛的是偽造車牌，報警抓人。

▲彰化監理站查獲掛偽造車牌。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲懸掛偽造車牌穿白T的車主向警方求饒。（圖／記者唐詠絮翻攝）

監理站人員說，「事發當天車主要更換車牌時，發現前面也停了一台白色皮卡，2輛車對列相當顯眼，再定睛一看，竟車牌號碼一樣，才發現就是該名男子掛假車牌上路，害他遭罰，火速通知我們到場」。

警方據報後，在停車場守株待兔，等該名車主參加道安講習後將他逮捕，當時他還向警方求饒，「因酒駕要到監理站上課，才會掛假車牌，求警方放了他」，警方當場將他移送法辦。

監理站長黃建興呼籲，民眾切勿以身試法，如涉及使用偽造號牌行駛道路情事，除依道路交通管理處罰條例第12條處最高罰鍰新臺幣10,800元，另製造、販售、使用者將依違反刑法第212條、216條行使、偽造變造特種文書罪論處。籲請民眾切勿於網路平台等管道購買偽造號牌懸掛使用，以免觸法。

▲彰化監理站查獲掛偽造車牌。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化監理站查獲掛偽造車牌。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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