狂噴汽油害父子險瞎！恐怖鄰居暗夜又爬屋頂...詭辯：巡水塔

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名70歲詹姓男子與鄰居有嫌隙，去年4月間，右手拿裝有汽油噴槍朝鄰居及小孩噴灑，左手準備要點火引燃之際，遭其撂倒在地，一審依犯成年人故意對兒童犯殺人未遂罪及殺人未遂罪，判處有期徒刑8年，同年11月間又從自家頂樓爬上鄰居家屋頂，停留1小時後離去，再依無故侵入住宅罪，判處拘役30日，可易科罰金。

▲彰化阿北朝鄰居父子狂噴汽油。（資料圖／民眾提供）

依據判決書內容，詹認為自家3樓分電表爆炸是鄰居在電表、電管灌水導致，2023年3月11日上午7時許從監視器看到鄰居在頂樓，就跟他說「你這麼年輕做這種事情，做違背良心的事情，你會吃不過50歲」，因此產生嫌隙。

同年4月24日上午7時18分許，詹在住處前，右手持高壓噴灑器朝鄰居及其7歲兒子噴灑汽油，左手持噴火器欲點火時，遭謝男推倒在地，但父子也因此受到手和左眼傷害、吸入有機溶劑氣體等傷害，彰化地院審結，依犯成年人故意對兒童犯殺人未遂罪及殺人未遂罪，將詹男判處有期徒刑8年。

▲彰化阿北朝鄰居父子狂噴汽油遭強制送醫。（資料圖／民眾提供）

案發後，引發民眾驚恐，衛生局與彰化基督教醫院的醫師認定已符合強制送醫條件，出動消防局、衛生局、警察局等單位將詹男送往彰基診療，出院不久於11月2日回到住處，未得到謝姓鄰居同意，凌晨2時3分許，從自家頂樓架設梯子爬到鄰居家頂樓搭蓋的鐵皮屋頂上，先短暫停留4分鐘、又再爬上該鐵皮屋頂，並停留到3時25分才爬下梯子後離去。

詹男當庭辯稱，是要去巡視水塔、量測加蓋鐵皮屋長度，但法官認為當時夜深人靜且光線不足，對其所說法不採信，依犯無故侵入住宅罪，判處拘役30日，可易科罰金。全案可上訴。



