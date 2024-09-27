醫生愛人哭沒錢！她衝銀行轉帳　警驚：她9天匯4男友134萬

記者唐詠絮／彰化報導

1名中年女子在臉書認識了一名自稱Brain的荷蘭醫生，兩人互稱「親愛的」、「我愛你」，深陷異國戀情陷阱，昨(26日)前往銀行匯款8萬元時遭行員識破，通報員警到場，一看又是熟面孔。據了解，這已是她9天以來，第4次遭愛情交友詐騙遭，遭詐總金額高達134萬元，所幸全都被警方聯手銀行及時攔阻。

▲彰化中年女急匯錢給愛人荷蘭醫生。（圖／警方提供）

彰化警分局指出，該名中年女子與Brain兩人在通訊軟體上甜言蜜語不斷，日前，荷蘭醫生對女子哭訴自己陷入財務困境，急需她的幫助，讓深陷情網的她無法拒絕。

▲彰化女急匯錢給愛人荷蘭醫生。（圖／警方提供）

由於該女子之前曾遭其他「異國情人」欺騙過金錢，但這一次，她依然選擇相信對方，準備在郵局匯款8萬元給她的「醫生男友」，期盼能在他「落難」時伸出援手，但這次已是她第4次遭愛情詐騙，9天內被「多位男友」詐騙134萬餘元，也深怕她還會再一次遭受詐騙，員警不斷的跟她分析，這是典型的「愛情詐騙」。

彰化警方特別提醒，隨著科技與網路的普及，「愛情詐騙」層出不窮，民眾若在網絡上遇到陌生人索取金錢，應該汲取教訓，避免因愛情迷失自我，最終陷入虛假承諾的陷阱。愛情誠可貴，但警覺與理智同樣不可或缺，感情交友應該建立在真實和信任的基礎上，而不是靠虛假承諾來編織的幻想，別讓詐騙者成為這場愛情「追想曲」的終點。