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社會 社會焦點 保障人權

舊濁水溪防汛道路一原因奪2命　二寶媽被淹死...女騎士撞車亡

記者唐詠絮／彰化報導

彰化溪州鄉舊濁水溪沿岸，防汛道路長約8公里，周邊雜草叢生，已高過一般成年人，原本可容2車會車，現僅剩不到一車寬度，3個月前一名二寶媽清晨上班，連人帶車摔落溪底溺斃，議員李俊諭昨天（26日）會同村長、水資處等相關人員到場，研議將分段整理，預計10月初先完成北斗段，再往溪州方向進行清除。

▲彰化舊濁水溪防汛道路草淹沒道路。（圖／議員李俊諭提供）

▲彰化舊濁水溪防汛道路遭雜草淹沒。（圖／議員李俊諭提供，以下同）

▲彰化舊濁水溪防汛道路草淹沒道路。（圖／議員李俊諭提供）

▲彰化舊濁水溪防汛道路草淹沒道路分不清是道路還是堤岸。

李俊諭表示，該條防汛道路從北斗七星橋到溪州大庄村，長度約有8公里，雖屬「路外」為非供大眾通行，一旁又有農田，沿路有交叉路口，經常有民眾在此道路通行，相對而言更具險象環生。

去年5月間，有一名男騎士行經斗苑東路埔尾橋，女騎士從防汛道路(屬路外)進入車道，2機車距離不過8.5公尺，男子閃避不及撞上，女騎士死亡。

▲彰化舊濁水溪防汛道路草淹沒道路。（圖／議員李俊諭提供）

▲行經在防汛道路屬路外。（圖／民眾提供）

大庄村長李元振說，3個多月前，村內也有一名年約50歲女子，清晨約6點開車行經舊濁水溪防汛道路時，疑因雜草叢生造成視線不佳，人車摔落溪底，等到民眾發現救起時已經氣絕身亡，留下2名仍在就學的小孩撒手人寰，呼籲相關單位務必正視事情的嚴重性。

蕭姓民眾表示，行經堤岸道路不僅視線不好，雜草長得太高，就有一次看到民眾從草叢裡跳出被嚇到，差點機車摔稻田裡，也很怕歹徒躲在草叢裡伺機作案，因此希望相關單位盡速將草清除掉。

▲彰化舊濁水溪防汛道路草淹沒道路。（圖／議員李俊諭提供）

▲彰化縣議員李俊諭。

▲彰化舊濁水溪防汛道路草淹沒道路。（圖／議員李俊諭提供）

▲彰化舊濁水溪防汛道路草淹沒道路分不清是道路還是堤岸。

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