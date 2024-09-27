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巨業客運司機輾斃東海女大生！　高大成點出關鍵轟：這就不對了

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市巨業客運65歲施姓司機22日晚間駕駛公車行經綠川東街左轉中山路時，撞上穿越馬路的東海林姓女大生(20歲)，當場將林女撞倒並輾過手臂，當時施男有下車察看，未料隨後竟轉身上車再補油門「二次輾過」林女，導致林女重創死亡。法醫高大成今(27日)表示，駕駛輾到人車子會彈跳，一定會有感覺，直言施姓司機「太離譜」，「下來察看後還上去開車？這就不對了！」

▲▼法醫高大成。（圖／記者白珈陽攝）

▲法醫高大成今直言施姓司機下車查看後還上車補油門，「這就不對了」。（圖／記者白珈陽攝）

據了解，就讀東海大學會計系的林女22日晚間與社團學姊外出，未料走在斑馬線上過馬路時，卻遭一輛左轉公車撞上、當場輾過手臂。同行的學姊指出，一開始以為公司要禮讓，因此2人還加速過馬路，豈料下一秒公車就突然撞上，當下司機有下車查看，她也大喊「你撞到我同學了！」但施姓司機看了一下後卻自顧自走回車上，又再補下油門二度將女大生輾過，導致林女頸部重創死亡。

高大成指出，以過往類似的車禍案例來看，通常大車撞上行人會輾到的部位多為大腿處，這時可以看看壓到的地方有沒有出血，如果是活著的時候輾過去，傷口骨裂的地方會出血，如果死了之後才輾過則不會，以此方式就可以明確知道死者當時的狀態；此外也可以檢查屍體的胎印痕跡，最初被輪胎輾到的部位會被壓扁，而另一側輪胎落下處則會略為膨脹，以此就可以判斷大車是前進、還是倒退時輾過。

依照家屬的說法來看，高大成認為，頸部絕對會是致命傷，如果是手或腳被輾不會立即死亡，真的要造成死亡也是傷口引發的併發症，至少要一個禮拜以後；但高大成也指出，公車撞到人後一次就要輾過頸部不太可能，因為行人是站著的，人沒倒很難輾到脖子。

此外，對於施姓司機供稱「下車檢查沒看到人」，所以又轉身上車補油門的說法，高大成直言太離譜，「他(司機)會下車檢查就是知道有狀況了阿，這樣還上去開車，這就不對了，這個供詞有點奇怪，這樣的做法，似乎有點應驗了『輾死比較好處理』的傳言。」

高大成說，從目前的種種跡象來看，「這個司機的行為有點故意，這個很不好！」且大車通過路口時本來就要停等，確認沒有狀況後才能通過，「不管怎麼樣，在斑馬線上輾死人，絕對不可原諒！」

▼巨業客運公車22日晚間左轉時輾斃斑馬線上的東海女大生。（圖／民眾提供）

▲▼台中東海大學會計系女大生晚間過馬路時，遭巨業客運公車撞上，捲入車底不幸死亡。（圖／民眾提供）

▲▼台中東海大學會計系女大生晚間過馬路時，遭巨業客運公車撞上，捲入車底不幸死亡。（圖／民眾提供）

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