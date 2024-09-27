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社會 社會焦點 保障人權

輾死東海女大生！巨業客運「5點聲明曝光」：責無旁貸，絕不逃避

記者鄧木卿、戴若涵／台中報導

台中日前發生巨業客運司機撞死20歲林姓東海女大生事件，引發社會關注！死者家屬控訴，女大生事發後第一時間並未死亡，是施姓駕駛「補油門」害死人。施姓駕駛又被爆出13年前就曾撞死過女騎士，打臉原先「工作15年表現良好」的說法。稍早巨業客運召開記者會說明，並發出五點聲明。

▲巨業客運27日上午11時召開記者會說明。（圖／記者鄧木卿攝）

▲巨業客運27日上午11時召開記者會說明。（圖／記者鄧木卿攝）

聲明全文如下：

感謝各位媒體，以及關心本次事件的社會大眾朋友，我是巨業交通董事長室的韓洪開，代表公司及全體同仁，向各位說明。

一、對於上週日女大生的車禍事故，造成家屬的傷痛，以及社會大眾不安定、不信任感，巨業交通再次向受害者及家屬致上最深刻的歉意，也向市府及社會大眾致歉，因為這起事故讓大家對公車安全品質質疑，讓大家對於巨業失望了。

二、再次說明事故發生經過，9月22日晚間21點13分車輛於綠川東街停等紅燈後，綠燈起步左轉中山路，當下行駛速度約為15公里，施姓駕駛長未落實路口停讓（先停再開），未即時注意右側逝者及傷者已行走行人穿越線通過馬路，導致發生不幸。

三、這段期間我們重新檢討相關行車安全要求的不足與管理模式，同時召回所有駕駛長，針對造成本次不幸事故，進行深刻的檢討，並宣誓公司與所有同仁共同提升行車安全的決心。重新建立更嚴謹周密的管理措施，負起我們應盡的責任，以表達巨業與全體同仁深刻的歉意。

改善方案：
1. 事發後已先立即請交通大隊來公司進行加強行車安全宣導，日後會更密集定期辦理，加深駕駛安全與法規觀念。

2. 加密道路稽核任務：加密各路口站點行車監測、隨機跟車抽檢，發現違規立即糾正處置。

3. 加強針對行車安全輔助系統操作訓練以及即時分析駕駛行為，客觀上具潛藏危險因素者並 '重點監管'

4. 針對行車安全違規者予以懲處、情節嚴重或無改善成效者予以不適任處置。

四、針對施姓駕駛部份，目前靜待司法相關調查，98年進入公司，對於他13年前發生的事故，因公司管理主管有換新，確實未能掌握，並非刻意隱瞞。公司得知後我們也向施姓駕駛確認有此事，調閱當時法院事故判決書是行駛中前方機車突然自外側左轉切進內側車道，導致碰撞，為肇事主因，施姓駕駛因有超速為肇事次因，肇事責任三成，獲緩刑易科罰金。因為當時並未吊銷駕照，其後也都有定期接受職業大客車回訓，表現也中規中矩，直到發生本次不幸事故。

五、對於本次事故的責任歸屬，巨業責無旁貸，絕不逃避，後續賠償事宜公司也成立了專責小組，將積極盡速處理，盡最大的努力。
巨業交通

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