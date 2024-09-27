北市東區街頭「4打2」擂台戰！6醉男互k畫面曝　1人還是通緝犯

記者邱中岳／台北報導

北市大安區忠孝東路、敦化南路口，在27日凌晨5時許，發生6名男子當街鬥毆等情事，警方到場後剩下2名男子在場，另外一方的4人早已離開現場，警員盤查2人身份，發現其中1人竟是新北地檢署發布的通緝要犯，立刻將2人帶回派出所，警方事後掌握4人身分，並先行將3人帶回，另外1人掌握身分追查下落，雙方最後也互控傷害。

警方調查，27日凌晨5時許，北市大安區忠孝東路、敦化南路口，發生4名男子喝完酒後在路邊等計程車，但是遇到2名也是喝完酒後的男子對4人叫囂、嗆聲，24歲的石姓堂兄弟、23歲以及27歲的2名陳姓男子忍不住上前發生爭執，最後雙方大打出手，警方獲報後也立刻趕往現場處理。

▲2人喝完酒朝4人嗆聲，雙方大打出手，警員到場發現他是詐欺通緝犯。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方到場後發現4人已經離開現場，另外嗆聲的30歲李姓男子、28歲的葉姓男子則留在現場，2人肢體多處擦挫傷，事後包紮後並無大礙，警方盤查發現李姓男子為新北地檢署發布的詐欺通緝犯，先行將李依規定解送相關單位歸案。

▲4名男子不滿2人咆哮嗆聲，雙方大打出手，警方到場4人已經落跑，只剩2人肢體擦挫傷。(圖／記者邱中岳翻攝）

2人也對4人提出傷害告訴，警方鎖定4人身分以及逃逸路線，在6個小時後先行帶回3人到案說明，目前也掌握剩餘1人身分，並持續追查下落，事後到案人等也對李、葉提出傷害告訴，警方依規定受理雙方提出的傷害告訴。