快訊／台灣首例！巨業客運撞死女大生　被收回黃金路線3個月

▲巨業客運施姓司機22日造成兩名東海女大生1死1傷。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市巨業客運施姓司機22日造成兩名東海女大生1死1傷，公車交通問題引起社會關注，台中市長盧秀燕先前祭出罰巨業客運120萬元等五項措施，今天（27日）再宣佈最嚴厲處分，要收回巨業最賺錢的路線「台灣大道300號路線」營運路權3個月，明日起將由統聯客運及台中客運專責服務。此案為因交通問題被收回客運路權的國內首例。

台中市府表示，對於巨業交通公車司機在有輔助系統都有亮燈的警示下，仍未落實停看行，造成1死1傷重大交通安全事件，市府沒有任何妥協空間，除了已宣布的五大措施，交通局再祭出最嚴厲處分。

台中市府指出，明日起要收回巨業交通台灣大道300號路線營運路權3個月，該路線將由統聯客運、台中客運服務；若巨業交通3個月未改善完成或再有重大違規，將無限期收回路權，也不排除將其他黃金路線一併收回。

交通局強調，這案是台灣首例有公車因為交通安全而被收回路權，我們捍衛市民安全，絕無絲毫妥協空間！

據查，巨業客運台灣大道300號路線，起點為台中車站、終點為靜宜大學，途中停經第一廣場、科博館、新光及大遠百百貨、澄清醫院、榮總及東海大學、弘光科技大學等知名大學、百貨公司、醫院、景點。

該路線被稱作公車最賺錢的「黃金路線」，記者詢問巨業客運，此路線1個月營收數字，不過巨業不願透露，僅說是盈虧自負。針對市府收回路權，巨業則說，會配合市府決策。