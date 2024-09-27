訓練40萬民兵防台海戰爭？　趙少康嗆賴清德：不避戰只備戰

▲前中廣董事長趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德昨日主持第一次「全社會防衛韌性委員會」，會議簡報中，則提及未來政府擬定訓練40萬民兵，處理大規模救災。對此，前中廣董事趙少康今（27日）表示，難道賴清德是暗示正在針對兩岸開戰做準備？並痛批，「不避戰只備戰，賴清德本末倒置」。

趙少康提到，賴清德昨天主持「全社會防衛韌性委員會」第一次會議，宣稱要訓練40萬民兵，在必要時支援軍事行動。此外，趙少康再指，賴清德25日還到南投參加一個民防訓練課程，動手操作捲式擔架，強調絕對不會簽署兩岸和平協議。

趙少康表示，這些畫面是出現在台灣，不是烏克蘭或其它戰地，難道賴清德是暗示正在針對兩岸開戰做準備？甚至以為只要找40萬人參加幾次講習，以及在地方辦幾個演練，就可以在戰爭發生時保衛台灣人身家性命？

為此，趙少康直言，戰火無情，飛彈不長眼睛，一旦發生戰事，還是要靠職業軍人以及後備軍人動員，不能靠黑熊學院小孩玩大車，跟扮家家酒一樣，「不避戰只備戰，賴清德本末倒置」。

趙少康不解，現在各行各業都缺人，未來國家建設需才、需錢孔急，身為國家領導人，不把心思跟預算用在民生建設、社會福利、教育資源、提升醫護人員待遇，卻只想著怎麼打仗？靠擺這些陣勢討好美國人？

趙少康認為，賴清德跟民進黨不斷強調，面對大陸威脅，台灣不能停下備戰腳步，但是民進黨刻意忽略，備戰前，一個負責任的政府更應該做的是「避戰」，改善兩岸關係、減少挑釁，才能降低台海發生戰爭的機率。

最後，趙少康抨擊，賴清德明明知道，不論兩岸、朝野，賴清德的實力都明顯不夠，讓烽火連天，置國家跟人民的命運於險境。