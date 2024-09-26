賴清德下令「防衛韌性在哪演練就去哪」　藍營執政縣市全都納入

▲總統賴清德主持全社會防衛韌性委員會。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德26日主持首場「全社會防衛韌性委員會」，他在會議結論中表示，階段性目標是，今年12月的第二次會議，進行桌上兵推；明年3月的第三次會議，將舉行一次以上的地方小規模演練。他也下令，未來在哪裡演練，就到那個縣市去，並邀請縣市政府等地方單位參與，要打造跨黨派、跨世代、跨領域的「全社會防衛韌性」。

賴清德在會議結論中表示，未來台灣更要將「全社會防衛韌性」落實到全國，讓所有國人都能夠了解、認同並參與建設台灣，成為更具韌性，更能抵禦天災、各種風險的國家。

賴清德說，在今天的會議上設立了總目標，在國家面臨災難或緊急狀況時，要能夠做到「維持政府運作」、「維持社會民生核心功能持續運作」，以及「必要時支援軍事行動」。

賴清德強調，凡是觸及社會與民眾，都是「全社會防衛韌性」的範圍。「全社會防衛韌性委員會」，是「行動的委員會」，要落實在基層、扎根在鄰里，務必要走向地方，進行無劇本、小規模的各項演練，不要怕麻煩，也不能夠怕挫折與檢討。

賴清德說，未來在哪裡演練，就到那個縣市去，並邀請縣市政府等地方單位參與，要打造跨黨派、跨世代、跨領域的「全社會防衛韌性」。

因此，賴清德說，階段性目標是，今年12月的第二次會議，進行桌上兵推；明年3月的第三次會議，將舉行一次以上的地方小規模演練；明年6月的第四次會議，將會銜接漢光演習，進行前導演練。

賴清德表示，工作雖然繁重，但我們一定要扛起重擔，逐步落實各項規劃，讓台灣社會更強韌。他說，今天第一次會議，要感謝國安會的報告案，也比照先前「國家氣候變遷對策委員會」、「健康台灣推動委員會」的運作模式，先向行政院卓榮泰院長報告，再交付委員會討論。

賴清德說，他要請副召集人吳釗燮秘書長、執行秘書季連成政委，以及劉世芳部長，在往後的會議中，緊盯「全社會防衛韌性」政策的推動進度，並協調各單位共同推行相關計畫。

賴清德認為，每季一次的會議，是政府與社會溝通的關鍵管道；讓民眾了解如何因應災害，並且發展自救、減災、救災的能力，是應對危機的最佳方案。

最後他強調，讓我們一起努力，把台灣社會韌性的根扎得更深，不論風雨多大，我們守護自己、守護彼此、守護國家的決心，都不會動搖。