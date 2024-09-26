防衛韌性委員會有5大工作主軸　蕭美琴主掌2小組、潘孟安帶3小組

▲總統賴清德主持全社會防衛韌性委員會。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德26日主持首場「全社會防衛韌性委員會」，會中確立五大主軸訂定行動方案。賴清德也當場下令，由副總統蕭美琴主掌「能源及關鍵基礎設施維運」、「資通、運輸及金融網絡安全」二個小組；而總統府秘書長潘孟安則負責「民力訓練暨運用」、「戰略物資盤整暨維生配送」與「社福醫療及避難設施整備」三個小組。

賴清德在會中表示，「全社會防衛韌性」的概念，是台灣因應國際情勢變化，參考國際夥伴的建議與經驗，並依據台灣自身的社會脈絡，來提出全方位應對安全威脅、守護民主自由生活的重大指導方針。

賴清德說，將透過五大主軸，來訂定行動方案，分別是「民力訓練暨運用」、「戰略物資盤整暨維生配送」、「能源及關鍵基礎設施維運」、「社福醫療及避難設施整備」，以及「資通、運輸及金融網絡安全」。

賴清德指出，這五大主軸是重點工作，讓國家面臨災難或緊急狀況時，整個社會可以持續運作。因此，政府部門對於這些工作，必須用更開放的態度、引進民間人才資源，結合政府和民間的力量，才能共同因應極端情境下的挑戰，確保國人生命財產安全。

此外，賴清德也當場下令，要求副總統蕭美琴主掌「能源及關鍵基礎設施維運」、「資通、運輸及金融網絡安全」二個小組；而總統府秘書長潘孟安則負責「民力訓練暨運用」、「戰略物資盤整暨維生配送」與「社福醫療及避難設施整備」三個小組。

總統府副秘書長張惇涵轉述，在會議中各委員就依照自己的專長，大家有分組帶開討論，未來12月執行桌上兵推，或是明年3月份進行小規模無劇本演練時，總統也希望各分組可以每個月都能自行舉行會議討論，以方便工作與後續推進。