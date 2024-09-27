下令民進黨團全員護總預算　黃暐瀚憶「這事」：賴清德就是要拚到底

▲資深媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

身兼民進黨主席的賴清德總統日前下令民進黨立法院黨團成員，在接下來的黨團會議、院會、委員會、程序委員會都要全勤參與，以利反制藍白聯手擋下明年度中央政府總預算一事。對此，資深媒體人黃暐瀚昨（26日）透露，自己想起以前國親聯手擋扁政府軍購預算69次時，時任立委的賴清德還高喊「你們憑什麼」，黃暐瀚接著分析，賴清德此次的盤算，可以預想就是要拚到底。

面對明年度的中央政府總預算案在立法院遭到藍白陣營聯手阻擋，賴清德日前在民進黨中常會時表示，要立院民進黨團「團結」應對接下來審查總預算的戰場，並進一步指示綠委要全員出席院會、程序委員會、各委員會要全勤。

針對賴清德的命令，黃暐瀚昨日在政論節目《57爆新聞》中透露，自己想起以前國親聯手擋扁政府軍購預算時，退回69次，時任立委的賴清德還高喊「你們憑什麼」，因此，這次總預算案在程序委員會踩到賴清德尾巴，如今跳起來說要全部動員，要求民進黨員都要到齊。

黃暐瀚認為，賴清德就是要拚到底，綠委一開始全員都到齊，也會持續一、兩個禮拜，至於何時會受不了，就要看藍白的動作。

黃暐瀚強調，若藍白可以接受總預算案並進院會、付委，該狀態就會解決，最後，黃暐瀚直言，這是小雞遊戲，「狹路相逢勇者勝」，就是賴清德的算盤。