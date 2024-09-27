　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠委無視賴清德「全勤令」？　徐巧芯揭：今院會51人才來21人

▲國民黨立委徐巧芯透露，民進黨立院黨團在院會的簽到狀況。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

▲國民黨立委徐巧芯透露，民進黨立院黨團在院會的簽到狀況。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

實習記者石嘉豪／台北報導

為應對明年中央政府總預算案遭藍白在立院阻擋，身兼民進黨主席的賴清德總統周三在中常會下令綠委在立法院要全勤出席各委員會與院會。對此，國民黨立委徐巧芯今（27日）指出，賴清德下達軍令後的第一次院會，綠委出席率41%，51人才來21人，並狠酸「軍令出不了中常會」，然而，民進黨立委林楚茵則回應，既然藍白合，善意提醒國民黨，民眾黨八席，一位都沒出現，薪水小偷的名號要「共同承擔」。

明年度中央政府總預算案在立法院遭到藍白黨團聯手阻擋，賴清德日前在民進黨中常會時指示立院民進黨團要「團結」應對接下來審查總預算的戰場，並進一步下令綠委要全員出席院會、程序委員會、各委員會要全勤。

不過，徐巧芯透露，今天是賴清德下達軍令後的第一次院會，因此，她跟陳玉珍、羅智強委員，很好心地幫忙賴清德看一下民進黨團有沒有乖乖，不料，民進黨51位立委裡面只來了21位，出席率41%，沒有過半。

徐巧芯表示，賴清德下達「軍令」內容包括：第一、黨團會議所有成員要全程參與；第二、程序委員會、八大委員、立法院院會要全勤參與；第三、全面服從黨團指揮。

此外，徐巧芯強調，民進黨後來還偷偷把門口的簽到表收起來，「軍令出不了中常會、總統府，只會誇大其詞、說大話，就是賴清德目前碰到的最大問題」。

然而，針對此事，民進黨林楚茵則回應，今天國民黨無聊當有趣，拿出點名板看民進黨誰沒來，她幫國民黨看好了，「民眾黨八席，一位都沒出現」。

林楚茵直言，既然藍白合，善意提醒國民黨，民眾黨如果沒出現，薪水小偷的名號要「共同承擔」，刮別人鬍子前，還是先把自己的刮乾淨。

ET快訊
綜藝大哥被爆「偷偷託買威而鋼」！本人在現場尷尬認了
前兄弟啦啦隊公開點名陳致遠！　「看過最秀下限的人」
快訊／國家警報大響　大雷雨轟3地「警戒區出爐」
快訊／大谷翔平入400壘打俱樂部！　道奇連3年分區稱霸
快訊／就在派出所前！　北市女等公車「當街被搶」
快訊／3縣市大雨特報！　一路下到晚
飛機上手淫！英情侶「外套蓋腿」狂動　乘客崩潰：看到GG
上班族狂問颱風假！天氣粉專曝「4警戒區」：暴風圈籠罩機率高
快訊／小楊哥「三隻羊」遭重罰3億　公開回應道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

卓榮泰令各部會強化在野溝通　黃國昌：盼由閣揆率部會來

綠委無視賴清德「全勤」令？　徐巧芯揭：今院會51人才來21人

憲訴法修法「提高釋憲門檻」逕付二讀　綠營批癱瘓憲法法庭

郭智輝等4部長請假缺席立法院會　韓國瑜說話了

批陳致遠「打假球別再嘻皮笑臉」　洪孟楷：時間會過去但絕不能遺忘

中南部蓋大巨蛋？　卓榮泰「生蛋不易養蛋難」：若2條件成熟樂觀其成

藍擬推「終身監禁不得假釋」　鄭銘謙：法務部會儘速提出修法

黃紹庭涉貪約談前落跑「人逃廈門」　國民黨暫不黨紀處分

國民黨議員黃紹庭涉貪！搜索前疑飛廈門　高市黨部籲：誠實面對

卓榮泰曝與韓國瑜會談總預算　獲正面回應「喝過一杯溫暖的咖啡」

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞

坤達遭邰智源退出《木曜》　認至今沒聯絡「沒再發我」

坤達遭邰智源退出《木曜》至今沒聯絡「沒再發我」

雲林國道3死1傷追車畫面曝　時速190km一路高速狂飆

棒棒堂合體「大家狂置入副業」XD　威廉喬到白髮..敖犬：不是為了錢！

Alan開敞篷車帶陳喬恩兜風　她包緊緊遭老公吐槽XD

家屬爆內幕！東海女大生最初只斷臂還能求救　巨業司機竟補油門

卓榮泰令各部會強化在野溝通　黃國昌：盼由閣揆率部會來

綠委無視賴清德「全勤」令？　徐巧芯揭：今院會51人才來21人

憲訴法修法「提高釋憲門檻」逕付二讀　綠營批癱瘓憲法法庭

郭智輝等4部長請假缺席立法院會　韓國瑜說話了

批陳致遠「打假球別再嘻皮笑臉」　洪孟楷：時間會過去但絕不能遺忘

中南部蓋大巨蛋？　卓榮泰「生蛋不易養蛋難」：若2條件成熟樂觀其成

藍擬推「終身監禁不得假釋」　鄭銘謙：法務部會儘速提出修法

黃紹庭涉貪約談前落跑「人逃廈門」　國民黨暫不黨紀處分

國民黨議員黃紹庭涉貪！搜索前疑飛廈門　高市黨部籲：誠實面對

卓榮泰曝與韓國瑜會談總預算　獲正面回應「喝過一杯溫暖的咖啡」

蘇丹內戰15萬死！政府軍「猛轟首都」重奪領土　17月以來最大攻勢

2027禁令生效！韓國補貼狗肉業者1000億韓元　幫毛孩找新家

中國國防部談「中美兩軍交流」　張曉剛：呈趨穩態勢

基隆2警插股圍事色賭！越南妹脫衣陪酒供養　醜聞曝光下場慘了

「班班喝鮮乳」最快下周一喝到　新北教育局：10月每班至少1次

卓榮泰令各部會強化在野溝通　黃國昌：盼由閣揆率部會來

快訊／國家警報大響　大雷雨轟3地「暴雨警戒區出爐」

慎入！俄受刑人身體遭「大塊木板」貫穿　內臟受損幸運存活

航運股大漲「投資人要衝嗎？」　理財專家解答：注意折溢價風險

三重3煞「大門闖入學校」毆打學生　教育局：要求校方檢討究責

甜美比基尼妹「超巨彈力」　 晃暈4.9萬人：看了一天

政治熱門新聞

即／7連霸屏東議員王啟敏　峇里島猝死

快訊／中國核潛艦7月下水即沉沒　顧立雄證實：透過多重情監手段掌握

國民黨議員黃紹庭涉貪！搜索前疑飛廈門　高市黨部籲：誠實面對

撕票中國2高管　刑事局證實李娜是台人

替代役成民防主力　明年召訓延長到5天

黃紹庭涉貪「人逃廈門」　國民黨：暫不黨籍處分

漢翔工程師IG洩「國機國造」大量資料　顧立雄：若屬實會依法處理

國史館首次公開兩蔣日記原本　蔣經國日記被偷撕103頁

盧秀燕昔嗆中央「卡台中」一毛不給　他酸：選後羅廷瑋真的不給

賴清德下令「防衛韌性在哪演練就去哪」　藍營執政縣市全都納入

卓榮泰為總預算案邀韓國瑜會面　下令各部會積極溝通

綠營對施明德、黃信介無情？　游盈隆：這個黨的人情味不敢恭維

下令民進黨團全員護總預算　黃暐瀚憶「這事」：賴清德就是要拚到底

中共若炸毀離岸風電怎確保電力韌性？　總統府：有電網分散計畫

更多熱門

相關新聞

憲訴法修法「提高釋憲門檻」逕付二讀　綠營批癱瘓憲法法庭

憲訴法修法「提高釋憲門檻」逕付二讀　綠營批癱瘓憲法法庭

立法院會今（27日）處理藍委翁曉玲提案，要修法提高大法官判決的同意門檻，國民黨團提議逕付二讀，經在場無異議通過，並由國民黨團負責召集協商。民進黨團表示，這樣的法律若未來不幸通過，形同癱瘓憲法法庭。這屆藍白聯手要把立院職權要凌駕其他憲政機關，這當然涉及違憲層級，但還未到最後階段不做悲觀臆測，相信民意抵制、法律業界發聲，可讓藍白委員不要再次破壞憲政精神。

郭智輝等4部長請假缺席立法院會　韓國瑜說話了

郭智輝等4部長請假缺席立法院會　韓國瑜說話了

黃紹庭涉貪「人逃廈門」　國民黨：暫不黨籍處分

黃紹庭涉貪「人逃廈門」　國民黨：暫不黨籍處分

國民黨議員黃紹庭涉貪！搜索前疑飛廈門　高市黨部籲：誠實面對

國民黨議員黃紹庭涉貪！搜索前疑飛廈門　高市黨部籲：誠實面對

卓榮泰曝與韓國瑜會談總預算　獲正面回應「喝過一杯溫暖的咖啡」

卓榮泰曝與韓國瑜會談總預算　獲正面回應「喝過一杯溫暖的咖啡」

關鍵字：

賴清德徐巧芯民進黨國民黨總預算

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠遭羞辱淚控徐乃麟！　陳美鳳親回4字表態

最快今晚成颱！　V型迴轉貼「台灣東部」暴風圈掃台

單親媽餓死女嬰　12字自介「別怕22K」超諷刺

小楊哥玩完！公司被罰3億元「責令停業」

台23歲裸模被澳海關攔　簽證吊銷淚崩

抖音處罰小楊哥　三隻羊旗下帳號全停播

徐乃麟遭網酸開嗆「滾出我臉書」

高雄驚傳電池起火　鄰崩潰：燒4次了

即／今彩539開出8注頭獎　每人分得300萬

家屬爆女大生最初只斷臂還能求救　司機竟補油門

即／7連霸屏東議員王啟敏　峇里島猝死

撞擊瞬間曝光！校車「從後追撞」女騎士當場慘死

陳沂力挺乃哥很溫暖乃哥又火了不道歉

頂流男星女友「真實身分沒被消音」畫面全播了

囤咖啡機會來了！7-11買10送10、買2送2狂省

更多

最夯影音

更多

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞

坤達遭邰智源退出《木曜》　認至今沒聯絡「沒再發我」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面