綠委無視賴清德「全勤」令？　徐巧芯揭：今院會51人才來21人

▲國民黨立委徐巧芯透露，民進黨立院黨團在院會的簽到狀況。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

實習記者石嘉豪／台北報導

為應對明年中央政府總預算案遭藍白在立院阻擋，身兼民進黨主席的賴清德總統周三在中常會下令綠委在立法院要全勤出席各委員會與院會。對此，國民黨立委徐巧芯今（27日）指出，賴清德下達軍令後的第一次院會，綠委出席率41%，51人才來21人，並狠酸「軍令出不了中常會」，然而，民進黨立委林楚茵則回應，既然藍白合，善意提醒國民黨，民眾黨八席，一位都沒出現，薪水小偷的名號要「共同承擔」。

明年度中央政府總預算案在立法院遭到藍白黨團聯手阻擋，賴清德日前在民進黨中常會時指示立院民進黨團要「團結」應對接下來審查總預算的戰場，並進一步下令綠委要全員出席院會、程序委員會、各委員會要全勤。

不過，徐巧芯透露，今天是賴清德下達軍令後的第一次院會，因此，她跟陳玉珍、羅智強委員，很好心地幫忙賴清德看一下民進黨團有沒有乖乖，不料，民進黨51位立委裡面只來了21位，出席率41%，沒有過半。

徐巧芯表示，賴清德下達「軍令」內容包括：第一、黨團會議所有成員要全程參與；第二、程序委員會、八大委員、立法院院會要全勤參與；第三、全面服從黨團指揮。

此外，徐巧芯強調，民進黨後來還偷偷把門口的簽到表收起來，「軍令出不了中常會、總統府，只會誇大其詞、說大話，就是賴清德目前碰到的最大問題」。

然而，針對此事，民進黨林楚茵則回應，今天國民黨無聊當有趣，拿出點名板看民進黨誰沒來，她幫國民黨看好了，「民眾黨八席，一位都沒出現」。

林楚茵直言，既然藍白合，善意提醒國民黨，民眾黨如果沒出現，薪水小偷的名號要「共同承擔」，刮別人鬍子前，還是先把自己的刮乾淨。