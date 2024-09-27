郭智輝等4部長請假缺席立法院會　韓國瑜說話了

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院今（27日）召開院會，但經濟部長郭智輝卻連續兩次院會請假，此外，今日院會還有外交部長林佳龍、僑委會委員長徐佳青、原民會主委曾智勇也都請假。國民黨團對此表達抗議在議場內高喊「譴責經濟部長！」立法院長韓國瑜則在院會中宣告，除了迫切公務需要親自處理外，部會首長不宜請假，希望各部會遵照辦理。

立法院今日邀請行政院長卓榮泰及各部會首長進行施政總質詢，由於郭智輝連續兩次院會請假，引發在野黨立委不滿。立法院今天報告事項結束後，韓國瑜請秘書長周萬來報告部會首長請假狀況，今天院會除了郭智輝外，林佳龍、徐佳青、曾智勇也都請假。

韓國瑜接著表示，國民黨團提出，對經濟部長郭智輝連續請假事宜會議詢問。韓說，依照立院職權行使法規定，行政院長、副院長、各部會首長應親自出席院會並被質詢，因故無法出席，應在開會前說明必須請假的理由跟行政院長批准的請假書。

韓國瑜表示，基於對憲法的尊重，以及立法委員質詢權利，除了飛出國或迫切公務要親自處理無法出席，部會首長不宜請假委由副首長出席，立法院前有函文政院通知各部會首長遵照辦理，請政院確實處理，以免各部會首長請假，未能在院會做政策對話。

