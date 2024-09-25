　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

牙醫謊稱免費治療！　網紅遭下藥「帶回住處性侵」

▲▼羅馬尼亞美妝網紅史蒂芬妮雅（Stefania Costache）。（圖／翻攝自IG／lolrelai）

▲羅馬尼亞美妝網紅史蒂芬妮雅（Stefania Costache）。（圖／翻攝自IG／lolrelai）

記者張方瑀／綜合報導

羅馬尼亞美妝網紅史蒂芬妮雅（Stefania Costache）在2020年接受一名牙醫免費治療，沒想到牙醫卻趁機下藥，並趁著她意識不清時性侵得逞。最新判決出爐，涉案牙醫性侵和非法監禁罪名成立，被判入獄10年。

根據《每日郵報》報導，史蒂芬妮雅指控牙醫貝雷切特（Costin Iulian Berechet）在2020年替她進行免費治療時，趁機下藥性侵，「他在我嘴巴裡塗了一種味道像醋的凝膠，甚至要求我含著2分鐘，完全不能漱口，還必須要吞下去。」

史蒂芬妮表示，貝雷切特下藥後將她帶回住處，並在家中性侵她。從曝光的監視器畫面能清楚看到，兩人在貝雷切特住家大樓的梯間，且調查人員指出，史蒂芬妮明顯感到困惑且迷失方向。

▲▼羅馬尼亞美妝網紅史蒂芬妮雅（Stefania Costache）。（圖／翻攝自IG／lolrelai）

▲羅馬尼亞美妝網紅史蒂芬妮雅（Stefania Costache）。（圖／翻攝自IG／lolrelai）

史蒂芬妮回到自己家後，室友感覺她的狀態相當不對勁，打電話叫救護車準備將她送醫。史蒂芬妮說，「我的室友告訴我發生了什麼事，但我什麼都不記得了，我就說我要去警察局。」

貝雷切特起初否認犯案，表示當時是使用局部麻醉劑利多卡因（lidocaine），是因為看到史蒂芬妮雅身體不適才將她帶回家中。

最終，法院在19日判定其性侵和非法監禁罪名成立，必須入獄10年，並支付史蒂芬妮雅5萬歐元（約台幣180萬元）的精神賠償。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​

ET快訊
首檔航運ETF瘋買鎮不住！　00960爆「溢價近20%」警訊
快訊／萊爾富開出200萬特獎！門市曝光
台中轎車違停　驚見屍體已長蛆
短今發誓今年結婚！周思齊要大家照顧她：我相當錯愕
獨／直升機加油ing！員工一旁抽菸...恐怖畫面曝
大咖男演員爆「肉償約砲女粉絲」！　4線索揭密身份
「死刑　刑？不行？」　ETtoday入圍曾虛白新聞獎
女拿假護照！　竟成功出國39次
快訊／女騎腳踏車闖平交道　遭新自強號撞死
統一發票開獎！　完整獎號出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

單身派對出人命！　英男遭「伏特加酒瓶」砸頭身亡

牙醫謊稱免費治療！　網紅遭下藥「帶回住處性侵」

買春竟遭誘殺！他「砸4.8萬」約脫衣舞孃　一進房間被射死

一家中獎運都超強　兒才中3百多萬獎金「老爸2個月後中更大獎」

日科學家用AI探索納斯卡沙漠　6個月內發現303幅新地畫

男醫護在「救護車上」對昏迷女病患下手　女看影片才知道被性侵

窗戶被射穿！賀錦麗造勢前夕　競選辦公室深夜遭槍擊

泰王簽署了！泰國正式通過「同婚法案」　成東南亞第一國

男在家門口吐痰「DNA匹配殺人凶手」　破解35年前25歲女命案

1個月狂吃「720顆雞蛋」！他親身實測　驚人成果曝光

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

國1雲林段2車追撞3死1傷　用路人：從西螺就在追逐

Google地圖帶走神祕道路　騎士見草叢吶喊：路呢！？

活化石「龍宮貝」放生畫面曝　漁民12萬賣出依約放回大海

見牛側躺「叫名字沒反應」嚇壞　媽猛喊2次才醒：以為你死掉了

男示範髒辮洗髮技巧　沐浴球起泡、吹乾最累

單身派對出人命！　英男遭「伏特加酒瓶」砸頭身亡

牙醫謊稱免費治療！　網紅遭下藥「帶回住處性侵」

買春竟遭誘殺！他「砸4.8萬」約脫衣舞孃　一進房間被射死

一家中獎運都超強　兒才中3百多萬獎金「老爸2個月後中更大獎」

日科學家用AI探索納斯卡沙漠　6個月內發現303幅新地畫

男醫護在「救護車上」對昏迷女病患下手　女看影片才知道被性侵

窗戶被射穿！賀錦麗造勢前夕　競選辦公室深夜遭槍擊

泰王簽署了！泰國正式通過「同婚法案」　成東南亞第一國

男在家門口吐痰「DNA匹配殺人凶手」　破解35年前25歲女命案

1個月狂吃「720顆雞蛋」！他親身實測　驚人成果曝光

2、30人排隊旁聽剴剴案！王薇君現身怒轟大法官：要看心理醫生

嘉義台3線轎車未掛車牌...駕駛還對空鳴槍！警調監視器逮人

國台辦：兩岸民眾「坐高鐵過海峽」夢想將會實現

景美女中排名降！許藍方PO「高中舊照」挺母校　仙氣臉蛋曝光

陽明看Q3獲利值得期待　農曆年前貨量小高峰提早到Q4

那些年老師的金句！　台南市學生獻聲教師節特輯向老師致敬

銀座宵夜篇！隱身二樓深夜咖啡廳　東京好吃拿坡里義大利麵推薦

搞怪變裝玩六福村、麗寶樂園享5折　馬拉灣10／21休園前買一送一

柯爾坦承有預感K湯會離開勇士　盼愛徒在獨行俠走出傷病陰影

首檔航運ETF瘋買鎮不住！　00960爆「溢價近20%」警訊

「摔角界林志玲」擂台飛撲性感爆表　 鄉民瘋狂尖叫：好想被她摔啊！

國際熱門新聞

瑞士「安樂死膠囊艙」首度啟用　多人遭逮捕

富豪正妹妻開價700萬「做愛到我懷孕」　他報名慘了

日女YTR「無罩騎腳踏車」　影片吸231萬觀看

SHEIN拋售名牌　adidas和PUMA怒喊告

他1月狂吃720顆蛋　驚人成果曝光

時空旅人？83年前男童「抱iPad」

韓新婚夫婦自然產「五胞胎」　1.7億韓元入袋

輝達、台積電ADR收紅領漲美股！　道瓊、標指創新高

耳朵內爆炸！　三星藍牙耳機突爆害女用戶「永久聽力損傷」

日本「周休三日」難推行　專家曝原因

女童險遭性侵　猴子追打嚇跑噁狼

日本大奶網紅「全裸打掃」破百萬觀看　1狠招沒被下架

恐一輩子坐牢！　川普刺客遭起訴「企圖暗殺」共5項罪名

新加坡前交長認5罪！新加坡近50年來首例

更多熱門

相關新聞

男救護車上性侵女病患　女看影片才知道

男救護車上性侵女病患　女看影片才知道

佛州一名男性急救人員被指控，在救護車上時照顧一名陷入昏迷的女病患時，竟然藉機性侵，警方在男子手機中發現性侵影片，前往受害女子家調查時，受害者才知道自己遭到侵犯。

遭隔壁班導師奪初夜！國二女10年後提告

遭隔壁班導師奪初夜！國二女10年後提告

狼叔被控接送國小2名親姪女性侵高達384次認定7罪判16年

狼叔被控接送國小2名親姪女性侵高達384次認定7罪判16年

日女YTR「無罩騎腳踏車」　影片吸231萬觀看

日女YTR「無罩騎腳踏車」　影片吸231萬觀看

台中妹約見網友遭性侵　爬出摩鐵鐵門求救

台中妹約見網友遭性侵　爬出摩鐵鐵門求救

關鍵字：

性侵網紅牙醫羅馬尼亞

讀者迴響

熱門新聞

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

瑞士「安樂死膠囊艙」首度啟用　多人遭逮捕

小一生健檢「幾乎全班淪陷」　家長驚：台灣孩子怎麼了

LINE宣佈「未滿12.18版本」停止服務

獨／苗栗男借錢被弟勒死　姪女全程錄下

陳致遠突緬懷兄弟象傳統！遭球迷洗版狂罵

新竹大貨車車頭突起火狂燒　駕駛急跳車逃生

富豪正妹妻開價700萬「做愛到我懷孕」　他報名慘了

南部開5萬徵不到人　工作內容扯翻

5款LINE免費貼圖來了！1組永久使用快下載

國三畢旅5700「淋雨、吃即期麵包」　旅行社董娘親回應

統一發票7、8月中獎號碼出爐

吃完統一布丁先別丟！「封膜隱藏用途」超划算

雲林3死車禍　女死者有3車卻開別人車

恐有秋颱！　下周可能「非常接近台灣」

更多

最夯影音

更多

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面