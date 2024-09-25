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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「網黃醫生」黑絲短裙吸粉百萬　大聊「性生活」帶貨保健品引關注

▲大陸短影音平台上的「網黃醫師」博眼球帶貨引起外界關注。（圖／翻攝魯中晨報）

▲大陸短影音平台上的「網黃醫師」博眼球帶貨引起外界關注。（圖／翻攝魯中晨報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸短影音平台內容參差不齊，近期出現一批「偽醫生」、「偽科普」獲取流量，以帶貨賣課為目的的帳號，引起外界關注。據了解，這些帳號常以兩性話題為內容引流，甚至有「醫生」還偶爾穿起吊帶裙、睡袍或緊身衣給網友們送「福利」，最終目的還是要推廣「保健品」。

《魯中晨報》報導，相似的封面、雷同的文案、推薦同類藥物，部分短視頻帳號背後有MCN（經紀公司）的身影，有的醫生IP所在地與醫院所在地相距甚遠，甚至有醫生IP顯示在廣東，本人認證的醫院所在地卻在遼寧。

▲大陸短影音平台上的「網黃醫師」博眼球帶貨引起外界關注。（圖／翻攝魯中晨報）

大陸在短影音蓬勃發展的情況下，醫生直播帶貨這樣的新業態，曾在各界引起過爭論。在沒有共識的情況下，「偽科普真帶貨」的醫生帳號成為一條「灰色產業鏈」。

在不少「醫生科普」的帳號裡，影片中的「醫生」先用兩性話題吸引關注，男醫生露胸肌談夫妻生活，女醫生大聊「性生活」等私密話題，也被網友們調侃是「網黃醫生」。

在「博眼球」的流量考量下，背後多少有經濟公司的操作痕跡。一間MCN機構工作人員稱，他們的主要業務是在短影音平台「幫醫生做個人IP和帳號的孵化」，還可幫醫院或者醫藥廠家做藥品的「商單投放」。

▲大陸短影音平台上的「網黃醫師」博眼球帶貨引起外界關注。（圖／翻攝魯中晨報）

▲涉嫌違規的帳號已經設為不公開。（圖／翻攝魯中晨報）

對此，廣州市第一人民醫院急診醫學副主任醫師王西富表示，一些非本專業醫生為了蹭流量帶貨，導致跨專業、跨科室的科普大行其道，「有的MCN機構與醫生合作是為了借身份，利用醫生的資質過平台認證關卡，帳號的日常內容卻是運營人員維護，實際上是掛羊頭賣狗肉。」

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