日澳紐艦艇過台灣海峽　解放軍：「全程跟監」反對以航行自由為名

▲ 大陸國防部發言人張曉剛 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

日本海上自衛隊的護衛艦「漣號」昨25日首度通過台灣海峽，包括澳洲和紐西蘭的海軍艦艇也在同日經過台灣海峽，引起中國大陸解放軍不滿。對此，大陸國防部發言人張曉剛今（26）日發言證實有此事，表示解放軍有全程進行跟監警戒，中方堅決反對以「航行自由」為名，向台獨勢力傳遞錯誤訊號。

張曉剛指出，日本海上自衛隊護衛艦「漣號」驅逐艦，紐西蘭軍艦奧特亞羅瓦號（HMNZS Aotearoa）以及澳洲軍艦雪梨號（HMAS Sydney）一起航經台灣海峽，「解放軍對其全程進行跟監警戒」。

張曉剛說，中方堅決反對以「航行自由」為名，向台獨勢力傳遞錯誤訊號，危害中國主權安全的挑釁行徑。

張曉剛強調，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，敦促有關國家，切實恪守一個中國原則，停止在「台灣問題」上攪局滋事，停止破壞台海和平穩定，中國人民解放軍始終高度戒備，嚴陣以待，堅決反制一切威脅挑釁。

根據《日本放送協會》、《讀賣新聞》，多名日本政府關係人士透露，為了前往南海參加與澳洲、紐西蘭的海上聯合軍演，日本海上自衛隊護衛艦「漣號」從昨25日上午起首度通過台灣海峽，從東海（東中國海）往南方航行，經過10幾個小時以後，通過台灣海峽。

報導稱，過去日考量北京當局，過去未有軍艦通過台灣海峽，為了箝制近來中國軍事方面的行動，日本首相岸田文雄經過政府內部檢討後，決定派出海上自衛隊護衛艦「漣號」，首度從北向南通過台灣海峽，但該消息未獲得日本政府證實。