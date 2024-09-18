「英美戰略對話」指台海穩定不可或缺　賴清德：民主是最強大的力量

▲總統賴清德。（資料照／記者林名揚攝）



記者杜冠霖／台北報導

日前美國、英國展開「英美戰略對話」，並重申台灣海峽的和平穩定，對國際社會的安全繁榮不可或缺。據轉述，總統、民進黨主席賴清德於今（18日）中常會中指出，民主是世界上最強大的團結力量，感謝英美等理念相近國家，持續關切台海的和平穩定，台灣會持續和民主夥伴密切合作。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）10日與英國外交大臣拉米（David Lammy）展開「英美戰略對話」，會中談及如何共同確保台灣海峽和平穩定，及南海的航行和飛越自由。雙方也在會後發布的聯合聲明重申，台灣海峽的和平穩定對國際社會的安全繁榮不可或缺，呼籲以和平方式解決兩岸問題。

據轉述，賴清德於今日民進黨中常會中提到該對話，並表示，民主是世界上最強大的團結力量，感謝英美等理念相近國家，持續關切台海的和平穩定，台灣會持續和民主夥伴密切合作，以維護區域的民主、和平、繁榮為己任，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序。

此外，賴清德也提及，近來太平洋地區有多個颱風生成，政府會持續關注動態，掌握颱風對台灣的影響，另一方面，行政院所推動的水利建設，因應減少颱風來時的災害損害，也會持續來推動，最後也請大家注意天氣資訊。