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警告中國！日本海上自衛隊「護衛艦」　首度通過台灣海峽

▲▼日本海上自衛隊護衛艦「漣號」。（圖／日本國海上自衛隊官網）

▲日本海上自衛隊護衛艦「漣號」。（圖／日本國海上自衛隊官網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

面對中國近年來積極在軍事方面擴張影響力，包括中國航空母艦遼寧號通過日本沖繩縣與那國島，尤其中國軍機更於8月底進入日本領空。對此，日本首相岸田文雄做出決定，讓海上自衛隊護衛艦「漣號」（JS Sazanami，さざなみ）通過台灣海峽，作為對於公海航行自由的維護。這也是日本海上自衛隊成立以來，軍艦首度通過台灣海峽。

根據《日本放送協會》、《讀賣新聞》，多名日本政府關係人士透露，為了前往南海參加與澳洲、紐西蘭的海上聯合軍演，日本海上自衛隊護衛艦「漣號」從昨（25）日上午起首度通過台灣海峽，從東海（東中國海）往南方航行，經過10幾個小時以後，終於通過台灣海峽。

日本海上自衛隊預計從今（26）日起，將在南海與澳洲、紐西蘭展開在南海上的聯合軍事演習。

台灣海峽最狹窄處寬約130公里，而依據國際公約等規定，沿岸12公里以內才能算領海。因此，美國聲稱台灣海峽為「公海」，是任何一個國家的船隻皆能安全通過的國際海域；對此，中國反對將台灣海峽視為國際海域。

不過，日本考量到北京當局的反對，因此一向維持慎重立場，從過去以來皆未有軍艦通過台灣海峽，就算是面臨颱風來襲，海上保安廳的船隻也是在台灣海峽的公海等候，從未通過台灣海峽。

據悉，近來西太平洋海域劍拔弩張。8月26日，中國的軍用情報收集機「運-9」進入日本長崎縣男女群島上方的領空；9月18日，中國海軍航空母艦「遼寧號」通過沖繩縣與那國島、西表島之間的海域。

報導指出，為了箝制近來中國軍事方面的行動，日本首相岸田文雄經過政府內部檢討後，決定派出海上自衛隊護衛艦「漣號」，首度從北向南通過台灣海峽，不過此消息尚未獲得日本政府證實。

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