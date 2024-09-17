東部戰區罕見公開偵監外船穿行台海畫面　美加等國軍艦全入鏡

記者魏有德／綜合報導

解放軍東部戰區今（17）日公開最新對台宣傳片《守護 美》，全片約2分半鐘，前半段以軟性的兩岸風景、名勝對照，藉此拉近文化及習俗間的距離，後半段則是以「抵禦外侮」為核心價值，呈現出短片另一種風貌。值得注意的是，這支宣傳片也罕見對外公開外艦穿行台海時，東部戰區機艦的跟隨偵監畫面。

▲解放軍罕見公佈美加等外艦穿行台海時的偵監畫面。（圖／翻攝東部戰區微博，下同）

《環球網》報導，此次短視頻（影音，下同）首次採用中英雙語字幕，此外，短視頻節奏分明，2分29秒的短視頻選擇兩種配樂，兩種畫風，傳遞兩種聲音，兩樣態度。

影片前半段呈現出西湖和日月潭、武夷山和阿里山及滷肉飯、謁黃陵、拜媽祖等景色與飲食或風俗習慣，同時，還特別選擇新疆、西藏等地風光，呼應大陸國台辦對外回應的「台灣網紅驚嘆新疆景美、人美、食美」等言論。

宣傳片的後半段則講述從鄭成功到抗戰及現代解放軍的相關事蹟，同時，影片也罕見播出數秒來自美國、加拿大等船艦穿行台海時，解放軍機艦對其跟隨偵監的畫面。

最明顯的一艘是美海軍「勃克級」（Arleigh Burke class）飛彈驅逐艦鍾雲號（舷號93），以畫面證明外艦在台灣海峽行駛時，解放軍東部戰區的跟蹤警戒作為。

德國海軍護衛艦及補給艦13日穿行台灣海峽，對此，東部戰區曾表示，組織海空兵力全程跟監警戒，「德方行為增加安全風險、傳遞錯誤信號。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決反制一切威脅挑釁。」