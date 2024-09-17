　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

東部戰區罕見公開偵監外船穿行台海畫面　美加等國軍艦全入鏡

記者魏有德／綜合報導

解放軍東部戰區今（17）日公開最新對台宣傳片《守護 美》，全片約2分半鐘，前半段以軟性的兩岸風景、名勝對照，藉此拉近文化及習俗間的距離，後半段則是以「抵禦外侮」為核心價值，呈現出短片另一種風貌。值得注意的是，這支宣傳片也罕見對外公開外艦穿行台海時，東部戰區機艦的跟隨偵監畫面。

▲解放軍罕見公佈美加等外艦穿行台海時的偵監畫面。（圖／翻攝東部戰區微博）

▲解放軍罕見公佈美加等外艦穿行台海時的偵監畫面。（圖／翻攝東部戰區微博，下同）

《環球網》報導，此次短視頻（影音，下同）首次採用中英雙語字幕，此外，短視頻節奏分明，2分29秒的短視頻選擇兩種配樂，兩種畫風，傳遞兩種聲音，兩樣態度。

▲解放軍罕見公佈美加等外艦穿行台海時的偵監畫面。（圖／翻攝東部戰區微博）

影片前半段呈現出西湖和日月潭、武夷山和阿里山及滷肉飯、謁黃陵、拜媽祖等景色與飲食或風俗習慣，同時，還特別選擇新疆、西藏等地風光，呼應大陸國台辦對外回應的「台灣網紅驚嘆新疆景美、人美、食美」等言論。

宣傳片的後半段則講述從鄭成功到抗戰及現代解放軍的相關事蹟，同時，影片也罕見播出數秒來自美國、加拿大等船艦穿行台海時，解放軍機艦對其跟隨偵監的畫面。

▲解放軍罕見公佈美加等外艦穿行台海時的偵監畫面。（圖／翻攝東部戰區微博）

最明顯的一艘是美海軍「勃克級」（Arleigh Burke class）飛彈驅逐艦鍾雲號（舷號93），以畫面證明外艦在台灣海峽行駛時，解放軍東部戰區的跟蹤警戒作為。

▲解放軍罕見公佈美加等外艦穿行台海時的偵監畫面。（圖／翻攝東部戰區微博）

德國海軍護衛艦及補給艦13日穿行台灣海峽，對此，東部戰區曾表示，組織海空兵力全程跟監警戒，「德方行為增加安全風險、傳遞錯誤信號。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決反制一切威脅挑釁。」

ET快訊
快訊／28歲女店長死亡　陳屍店內廁所
冷氣室外機「6樓墜落」！　砸中2車
南韓17歲少年擁「50億元」股票　真實身分曝光
求乾爹送iPhone 16　妹子喊「2次，可不戴，我吃藥」！
快訊／官股金融業二度遇駭！　兆豐投信緊急搶修恢復
阿嬤載孫女遭賓士撞亡　女婿哽咽：人就這樣沒了
BMW駕駛爆料警亂開單　打臉畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

換一種方式看月亮！　陸愛因斯坦探針傳回「月亮X射線圖」

79歲奶奶健身19年！　超強逆齡體態…網讚：身材輾壓20歲的我

東部戰區罕見公開偵監外船穿行台海畫面　美加等國軍艦全入鏡

香港數十記者遭騷擾　特首：任何人都可以報警

許家印25年前香港「起家厝」要拍賣　10.527坪715萬元購入

陸女賣房驚見遭霸佔20年　70歲老夫妻：住得舒服不想搬

嫦娥六號「月背土壤」首篇研究論文公開　含少量非玄武質物質存在

僅差3秒！　「貝碧佳」風大男子起身關門…躲過天花板坍塌

小楊哥公司「三隻羊」遭立案調查！　「假香港月餅」涉誤導消費者

「中秋滿月＋超級月亮」60年一遇　陸十大賞月勝地一次看

孫女安靜乖巧給全家抱抱　爺爺一抱...秒變臉大哭XD

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

男孩大隊接力「接棒往起點衝」　隊友抱頭絕望...他尷尬：跑反了

新竹毒蟲逆向衝撞釀1死6傷　車內搜出喪屍煙彈、道具槍

啦啦隊女神艾璐懷孕了！　宣布退隊：扛起做媽媽的責任

光良演唱會外國男獻唱《童話》　深情詮釋：我學的第一首中文歌

羅時豐姪子拆夥後「重新上片」　媽媽哽咽不捨：不用管別人說什麼

舒華唱子瑜新歌「雨琦變電音版」　Minnie公認遊戲爛...3秒就結束XD

女記者捲京華城洩密！　研究路線照鏡臭臉快閃

新竹賓士逆向猛撞1死多傷！肇事男被搜出「喪屍煙彈」坐遺體旁叼菸

換一種方式看月亮！　陸愛因斯坦探針傳回「月亮X射線圖」

79歲奶奶健身19年！　超強逆齡體態…網讚：身材輾壓20歲的我

東部戰區罕見公開偵監外船穿行台海畫面　美加等國軍艦全入鏡

香港數十記者遭騷擾　特首：任何人都可以報警

許家印25年前香港「起家厝」要拍賣　10.527坪715萬元購入

陸女賣房驚見遭霸佔20年　70歲老夫妻：住得舒服不想搬

嫦娥六號「月背土壤」首篇研究論文公開　含少量非玄武質物質存在

僅差3秒！　「貝碧佳」風大男子起身關門…躲過天花板坍塌

小楊哥公司「三隻羊」遭立案調查！　「假香港月餅」涉誤導消費者

「中秋滿月＋超級月亮」60年一遇　陸十大賞月勝地一次看

台中百貨周慶壓軸！豐原太百喊：比出國買還便宜　最高回饋38%

5個升級「個人質感」的生活提案　最棒的是在家就能做

「保鮮盒元祖」特百惠傳聲請破產　債務超過200億元

快訊／大安區餐酒館廁所反鎖　員工破門驚見「28歲女店長已死亡」

中秋回大巨蛋團圓認手癢！呂偉晟、董秉軒談引退第二人生

大陸爆紅「蠟瓶糖」台灣買的到！衛福部：涉違法釀食安疑慮

換一種方式看月亮！　陸愛因斯坦探針傳回「月亮X射線圖」

天降大樹瞬間畫面曝！台中男買菜衰被壓中　鐵皮圍籬瞬間折半

驚悚畫面曝！北市冷氣室外機「6樓墜落」　2汽車停路邊衰被砸中

風田世紀同框前任舒子晨！再續前緣叫「寶貝」　遭她爆料：見一個愛一個

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

大陸熱門新聞

少女墜入枯井　奇葩父親堅持先拍照、阻救援

陸女賣房　驚見遭霸佔20年

iPhone 16 Pro Max秒殺！陸網：嘴上說不買

陸公職補習班宣傳：努力，抱同齡人的女兒

中國第一高樓「上海中心」千噸阻尼器抗貝碧佳14級風 搖晃肉眼可見

金價猛漲！上海銀樓生意卻慘淡

中國經濟寒流！專家：恐蔓延新能源車

陸女爬佛像大喊：老子是活菩薩！

搶打卡！特斯拉「未來感」越野車亮相服貿會

小楊哥公司遭調查！涉誤導消費者

2024香港小姐冠軍出爐 水汪汪大眼睛激似女神李嘉欣

一天遭5機構解約　普華永道半年已丟60多單

「貝碧佳」狂襲蘇州！廚房瞬間變露天

79歲奶奶健身19年！逆齡體態…網大讚

更多熱門

相關新聞

菲巡邏艦撤離南海仙賓暗沙：這不是失敗

菲巡邏艦撤離南海仙賓暗沙：這不是失敗

菲律賓與中國在南海仙賓暗沙對峙數月後，菲律賓兩天前撤離部署在仙賓暗沙的一艘海岸防衛隊巡邏艦；但菲律賓今天堅稱，並未放棄這片有爭議的環礁。

美中國防部工作會晤　關注陸在台海脅迫行為

美中國防部工作會晤　關注陸在台海脅迫行為

菲海警撤離仙賓礁現場畫面曝 返航靠岸船員打點滴躺擔架送醫

菲海警撤離仙賓礁現場畫面曝 返航靠岸船員打點滴躺擔架送醫

加拿大防長：軍艦穿越台海非挑釁中國

加拿大防長：軍艦穿越台海非挑釁中國

解放軍未具備攻台能力？陸：說法可笑

解放軍未具備攻台能力？陸：說法可笑

關鍵字：

台灣海峽台海解放軍宣傳片外艦大陸軍武

讀者迴響

熱門新聞

即／彰化超商驚傳猝死！男躺店內沙發「已有屍斑」

女球迷「大巨蛋觀眾席」當場脫衣！　超胸內衣全露出

彰化男猝死陳屍超商沙發30hrs　最後身影曝

竹市賓士逆向猛撞1死6傷　肇事男被搜出「喪屍煙彈」

32本進擊的巨人漫畫被丟　兒怒告媽

獨／女董座刷738萬買到假愛馬仕　超慘現況曝

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

台灣「隱形冠軍」跌落神壇　2大廠房淪法拍

劉品言烤肉穿細肩背心激辣！　「解放事業線」低胸全看光

阿諾遭主持人手伸內衣揉胸！

「木曜女神」慶祝中秋脫了！

颱風葡萄桑「影響台灣」時間點曝！

曹雅雯「深夜帶195國手回家」全被拍

不是清境農場！「南投最強景點」是它　CNN也推爆

侯佩岑「46歲臉蛋變形」！驚見鼻子變90度

更多

最夯影音

更多

孫女安靜乖巧給全家抱抱　爺爺一抱...秒變臉大哭XD

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

男孩大隊接力「接棒往起點衝」　隊友抱頭絕望...他尷尬：跑反了

新竹毒蟲逆向衝撞釀1死6傷　車內搜出喪屍煙彈、道具槍

啦啦隊女神艾璐懷孕了！　宣布退隊：扛起做媽媽的責任

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面