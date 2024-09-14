　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

加拿大國防部長：軍艦穿越台海非挑釁中國　今後將繼續

▲▼加拿大國防部長布萊爾（Bill Blair）在東京防衛省會見日本防衛大臣木原稔，並發表演說。（圖／路透）

▲加拿大國防部長布萊爾（Bill Blair）。（圖／路透）

文／中央社

加拿大國防部長布萊爾13日在東京接受共同社專訪。關於加拿大海軍艦艇通過台灣海峽，他說，這不是挑釁中國，而是維護國際水域的航行自由，並說今後也將繼續穿越。

布萊爾（Bill Blair）受訪指出，為深化對印度太平洋地區的參與，加拿大將成為可信賴的夥伴，包括派遣軍艦在內，將加強在印太地區的軍事存在。

布萊爾表示，無論在經濟還是地緣政治層面，印太地區的重要程度與日俱增。考慮到中國的動向，他強調必須與日本等國團結。

▲▼加拿大國防部長布萊爾（Bill Blair）在東京防衛省會見日本防衛大臣木原稔。（圖／路透）

▲布萊爾在東京防衛省會見日本防衛大臣木原稔。（圖／路透）

加拿大7月公布高達12艘常規動力潛艦採購計畫，被視為針對中俄。布萊爾說，日本的潛艦受到好評，將對（日本等各國的）意向和能力等進行評估，不排除從日本採購。

有關加拿大海軍艦船連續穿越台灣海峽，布萊爾指出，這不是挑釁中國，而是維護國際水域的航行自由，今後也將繼續穿越，但為避免突發事態，與中國保持對話十分重要。

共同社的報導指出，加拿大的外交安全政策過去重點放在歐洲，2022年焦點轉向印太地區，並公布貿易和國際開發等領域加強參與的戰略。

布萊爾分析，加拿大參與印太地區事務過去一直是零散的，因此印太地區的相關國家無法依靠加拿大，並提及加拿大今年至少已派出3艘船艦，近幾年還參加演習，凸顯態度的轉變。

ET快訊
周杰倫演唱會「本尊被迫下台」　畫面笑翻網：差點退票
被問爛了！換iPhone 16「要搭哪個方案」　前電信員工給
健檢紅字拖6年　30多歲女罹罕見血癌
快訊／柚子可惜了！澳門站止步4強
鍾小平再爆點名選妃　詹江村：把人當宴席妹

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

加拿大國防部長：軍艦穿越台海非挑釁中國　今後將繼續

日本再買9架KC-46A　約1300億元

2300億大單！　羅馬尼亞買32架F-35A

航母「羅斯福號」離開中東！　轉往印太區域

海上巨獸！「西馬內克號」交付美軍

拒提供遠程武器給烏克蘭　美防長：不希望戰爭擴大

徐衍璞視導軍備局生產製造中心　勉勵研發「三打」新武器

梅家樹總長視導烏坵防務　慰勉戍守官兵與海巡的辛勞

4架F-35A、B-2轟炸機　美日太平洋上空演練

第14艘自由級濱海戰鬥艦　「南塔克特號」正式服役

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

正妹Coser豔陽穿橡膠裝1hr 　「汗積成水球」脫下流成一攤

8歲孫流利台語碎唸阿公　幫洗碗邊罵：你很忙喔？

情侶「孵蛋器」助興裸體墜樓亡 女友送辦 ｜20240913 ET午間新聞

《延禧攻略》吳謹言宣布結婚！　「今天領證」嫁給小2歲洪堯

7歲妹獨自辦理Check in　流利義大利語和員工對談

陸男旅美行李被用丟的！　無奈嘆：對亞洲人態度差

邦喬飛拍MV意外救人一命　成功勸阻跳橋女

十盛新品華麗登場！限定乳牛杯、1公升十勝鮮乳等你帶回家

尪被妻勸「別一直玩電腦」　女兒下秒無情狠回：可憐！

加拿大國防部長：軍艦穿越台海非挑釁中國　今後將繼續

日本再買9架KC-46A　約1300億元

2300億大單！　羅馬尼亞買32架F-35A

航母「羅斯福號」離開中東！　轉往印太區域

海上巨獸！「西馬內克號」交付美軍

拒提供遠程武器給烏克蘭　美防長：不希望戰爭擴大

徐衍璞視導軍備局生產製造中心　勉勵研發「三打」新武器

梅家樹總長視導烏坵防務　慰勉戍守官兵與海巡的辛勞

4架F-35A、B-2轟炸機　美日太平洋上空演練

第14艘自由級濱海戰鬥艦　「南塔克特號」正式服役

這次衣服牢固！泰民林口開唱胖了　訪問腹肌：它害羞等下要吃火鍋

不在意點亮封王魔術數字　平野惠一反省：近期失誤多

大百合太幸福　陽帆爆出她願出來演唱主因

周杰倫演唱會「本尊被迫下台」　遭篡位畫面笑翻網：差點退票

新北電動車產業夢工場分享會　侯友宜：打造淨零碳排永續城市

台1線高架上、下全面修復完工　新北交通局：明早6點全線通車

「璀璨佛青綻放35」音樂會登場　侯友宜盼佛法精神傳遞善念

新北肥美鮮甜秋蟹正「對時」　侯友宜：享受萬里蟹趁現在

年輕人不讓座！陸「軍裝大媽」揮拳狂揍　遭起底竟是女大亨

快訊／柚子可惜了！高承睿不敵德國華裔好手澳門站止步4強

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

軍武熱門新聞

海上巨獸！「西馬內克號」交付美軍

日本再買9架KC-46A　約1300億元

拒供遠程武器　美方：不希望戰爭擴大

2300億大單！羅馬尼亞買32架F-35A

第14艘自由級濱海戰鬥艦服役

航母羅斯福號離開中東！轉往印太區域

加拿大防長：軍艦穿越台海非挑釁中國

徐衍璞視導軍備局生產製造中心　勉勵研發「三打」新武器

4架F-35A、B-2轟炸機　美日演練

梅總長視導烏坵防務　慰勉官兵戍守前線辛勞

渦扇-15歷年來最清晰照曝光

海光美展即日起在科工館登場

聖安東尼奧級「聖地牙哥號」前往日本

第18艘獨立級濱海戰鬥艦正式服役

更多熱門

相關新聞

路透：俄製新攻擊無人機　零件與發動機來自中國

路透：俄製新攻擊無人機　零件與發動機來自中國

根據歐洲情報機關兩名消息人士說法與路透社看到的文件，俄羅斯去年開始使用中國發動機與零件製造新的長程攻擊無人機Garpiya-A1，已部署在與烏克蘭的戰爭中。

德軍艦通過台海　解放軍：全程跟監警戒

德軍艦通過台海　解放軍：全程跟監警戒

德國軍艦航經台灣海峽　專家：台海情勢不容被忽視

德國軍艦航經台灣海峽　專家：台海情勢不容被忽視

美國宣布對「俄官媒」實施新制裁！

美國宣布對「俄官媒」實施新制裁！

范斯：北京終將侵略　美軍武器全援烏不利台灣

范斯：北京終將侵略　美軍武器全援烏不利台灣

關鍵字：

加拿大布萊爾軍艦台灣海峽國際軍武北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

國光女神「飯店陽台濕吻男友」全被拍

快訊／歐陽妮妮宣布懷孕了！

全裸情侶玩泡泡浴墜樓亡　家長驚：乖乖女竟抽大麻

于北辰被爆超領退休俸　退輔會回應

大蛇丸女友被酸「看上錢和房」他21字護愛

LINE「打2字」比已讀不回敷衍　一票年輕人愛講　

成吉思汗客人遭壓頸　館長直播回應了

年輕人妻私處長痘痘！擦藥膏爛整片1年就過世

《原子少年》成員爆渣男！網紅女友淚揭5女受害

即／高雄驚傳墜樓　母女17樓墜下雙亡

快訊／雨區擴大「14縣市大雨特報」　半個台灣中獎

葡吉3產品過期挨轟黑心！老闆：根本沒開封

彰化藍營戰將貪污1208萬　當鎮長「10天圖利1.9億」

沒有炫富感！2位TYR出國狂拍片卻看不膩

邱毅：「那個人」是民眾黨最大內鬼

更多

最夯影音

更多

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

正妹Coser豔陽穿橡膠裝1hr 　「汗積成水球」脫下流成一攤

8歲孫流利台語碎唸阿公　幫洗碗邊罵：你很忙喔？

情侶「孵蛋器」助興裸體墜樓亡 女友送辦 ｜20240913 ET午間新聞

《延禧攻略》吳謹言宣布結婚！　「今天領證」嫁給小2歲洪堯

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面