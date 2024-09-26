麻醬涼麵熱量達700卡！外食族健康吃　營養師教你超商「挑食」

▲▼門諾醫院營養師教你如何在超商也能聰明挑、健康吃。(圖／門諾醫院提供，下同)

記者王兆麟／花蓮報導

現代上班族常依賴便利商店解決三餐，如何在忙碌生活中挑自己喜歡的產品且吃得適當成為一大挑戰。為了讓大家能夠輕鬆掌握均衡飲食，門諾醫院舉辦員工健康促進活動，把超商琳瑯滿目的商品搬進會議室，由營養師實地教導如何「挑食」及掌握飲食原則，讓大家在超商也能吃進營養與維持健康。





雞胸肉、涼麵、生菜沙拉、御飯糰、咖哩飯等十多種的超商明星商品陳列眼前，該如何選擇才能吃得營養均衡又不增加身體負擔？營養師鍾慧珍建議，根據個人作息、活動量和需求，調整攝取比例及看懂營養成分表。高脂血症員工如何在超商選擇低油產品，回家後再搭配蔬果纖維，這樣也能輕鬆吃出治療飲食。

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▲營養師鍾慧珍以輕鬆有趣的方式教大家計算每日消耗熱量、識別營養標示。



營養師進一步說，民眾可從網路上搜尋BMR（基礎代謝率）的計算公式，再結合日常運動量，算出TDEE（每日總消耗熱量），並根據這個數值來控制每日的卡路里攝取，避免因熱量超標而越吃越胖。舉例來說，若每日建議攝取2000大卡，則午晚餐熱量應控制在700-800卡之間。民眾在超商挑選商品時，除了選擇符合自己熱量需求的餐點還可參考商品包裝上的營養標示，避免高油脂、高熱量的選擇，才能在忙碌的生活中也能吃得健康、不發胖。

▲拿起計算機，員工們在營養師的指導下 算出TDEE（每日總消耗熱量）



「一盒超商麻醬涼麵熱量直逼700卡！」讓參與活動的陳姓同仁相當驚訝。他表示：平常都是選自己喜歡吃的，從來沒有關注食品的營養標示及熱量，難怪體重直線上升。經由營養師的分享，以後不僅在飲食上會更加注意，也會善用營養師教的超商飲食小撇步，讓自己吃得營養無負擔。

▲護理部主任劉明莉（右一）識別營養標示。



對於輪班工作的護理師來說，便利商店幾乎已成為他們日常的飲食選擇。護理部主任劉明莉表示，護理師們常常因為工作繁忙，無法顧及健康飲食，但這次活動看到許多護理師積極參與，學習如何計算卡路里、看懂營養標示。她相信，未來他們在挑選超商食物時，能更放心地選擇適合自己的餐點，不但吃得健康，減少負擔，也能維持好體力，繼續為病人提供最佳的照護。

鍾慧珍強調，即使選擇在超商用餐，營養均衡依然是最重要的考量。除了學會如何閱讀營養標示，了解每項食物的成分與熱量，民眾還可善用超商的多元餐點進行混搭，像是川味麻辣雞絲麵配上厚燒玉子或石安溫泉蛋、鮪魚搖搖沙拉配上宗家泡菜冬粉、高蛋白質的雞胸肉與富含纖維的生菜沙拉等或是選擇鮮蔬捲餅搭配一杯無糖高纖豆漿。民眾根據自己的飲食需求靈活調整餐點，既能吃得美味，又不必擔心攝取過多熱量或缺乏營養。