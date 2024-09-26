　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

麻醬涼麵熱量達700卡！外食族健康吃　營養師教你超商「挑食」

▲▼門諾醫院營養師教你如何在超商也能聰明挑、健康吃。(圖／門諾醫院提供，下同)

▲▼門諾醫院營養師教你如何在超商也能聰明挑、健康吃。(圖／門諾醫院提供，下同)

記者王兆麟／花蓮報導

現代上班族常依賴便利商店解決三餐，如何在忙碌生活中挑自己喜歡的產品且吃得適當成為一大挑戰。為了讓大家能夠輕鬆掌握均衡飲食，門諾醫院舉辦員工健康促進活動，把超商琳瑯滿目的商品搬進會議室，由營養師實地教導如何「挑食」及掌握飲食原則，讓大家在超商也能吃進營養與維持健康。

▲▼門諾醫院營養師教你如何在超商也能聰明挑、健康吃。(圖／門諾醫院提供，下同)
 
雞胸肉、涼麵、生菜沙拉、御飯糰、咖哩飯等十多種的超商明星商品陳列眼前，該如何選擇才能吃得營養均衡又不增加身體負擔？營養師鍾慧珍建議，根據個人作息、活動量和需求，調整攝取比例及看懂營養成分表。高脂血症員工如何在超商選擇低油產品，回家後再搭配蔬果纖維，這樣也能輕鬆吃出治療飲食。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼門諾醫院營養師教你如何在超商也能聰明挑、健康吃。(圖／門諾醫院提供，下同)

營養師鍾慧珍以輕鬆有趣的方式教大家計算每日消耗熱量、識別營養標示。
 
營養師進一步說，民眾可從網路上搜尋BMR（基礎代謝率）的計算公式，再結合日常運動量，算出TDEE（每日總消耗熱量），並根據這個數值來控制每日的卡路里攝取，避免因熱量超標而越吃越胖。舉例來說，若每日建議攝取2000大卡，則午晚餐熱量應控制在700-800卡之間。民眾在超商挑選商品時，除了選擇符合自己熱量需求的餐點還可參考商品包裝上的營養標示，避免高油脂、高熱量的選擇，才能在忙碌的生活中也能吃得健康、不發胖。

▲▼門諾醫院營養師教你如何在超商也能聰明挑、健康吃。(圖／門諾醫院提供，下同)

拿起計算機，員工們在營養師的指導下 算出TDEE（每日總消耗熱量）
 
「一盒超商麻醬涼麵熱量直逼700卡！」讓參與活動的陳姓同仁相當驚訝。他表示：平常都是選自己喜歡吃的，從來沒有關注食品的營養標示及熱量，難怪體重直線上升。經由營養師的分享，以後不僅在飲食上會更加注意，也會善用營養師教的超商飲食小撇步，讓自己吃得營養無負擔。

▲▼門諾醫院營養師教你如何在超商也能聰明挑、健康吃。(圖／門諾醫院提供，下同)

護理部主任劉明莉（右一）識別營養標示。
 
對於輪班工作的護理師來說，便利商店幾乎已成為他們日常的飲食選擇。護理部主任劉明莉表示，護理師們常常因為工作繁忙，無法顧及健康飲食，但這次活動看到許多護理師積極參與，學習如何計算卡路里、看懂營養標示。她相信，未來他們在挑選超商食物時，能更放心地選擇適合自己的餐點，不但吃得健康，減少負擔，也能維持好體力，繼續為病人提供最佳的照護。

鍾慧珍強調，即使選擇在超商用餐，營養均衡依然是最重要的考量。除了學會如何閱讀營養標示，了解每項食物的成分與熱量，民眾還可善用超商的多元餐點進行混搭，像是川味麻辣雞絲麵配上厚燒玉子或石安溫泉蛋、鮪魚搖搖沙拉配上宗家泡菜冬粉、高蛋白質的雞胸肉與富含纖維的生菜沙拉等或是選擇鮮蔬捲餅搭配一杯無糖高纖豆漿。民眾根據自己的飲食需求靈活調整餐點，既能吃得美味，又不必擔心攝取過多熱量或缺乏營養。

ET快訊
不是第一次！楊繡惠被罵「賤」　節目現場爆哭開噴
時速190狂追！國道3死　倖存23歲男遭收押
楊繡惠直播大哭！　徐乃麟反問當下為何不說：我沒那麼大尾
快訊／4月女嬰活活餓死　高雄狠母現身認屍
台灣人峇里島搞詐騙！　102人押解返台
21歲女大生練車考照出事了！　媽媽頂替被抓包
美國模式預測　準燕子「登陸台灣」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高鐵票價也評估調漲　陳世凱表態：尊重但盼考量公共運輸責任

演唱會搖滾區、看台區怎麼選？　網揭8大優缺點搶票前必看

AI席捲設計領域！「數位媒體設計科系」成為高中生關注焦點

回到家就狂摸胸！男友「還要摸著睡」　她納悶：為什麼那麼熱衷

5成縣市不提供「非犬貓救援」　動團批：連一隻鳥都沒辦法救

她洗完澡「都不穿內褲」　媽嘆壞習慣！網戰翻：改穿四角褲

高鐵南延「進高雄」陷10年交通黑暗期　陳世凱：採潛盾工法降影響

霸佔診間+投訴！婦產科醫「遭病人糾纏」崩潰： 只能下跪求她離開

施景中還原「篩BNT後遺症」始末　批柯文哲「1舉動」搶收割

連30年辦國慶升旗！桃園張老旺砸40萬掛2萬面國旗　今年再換地點

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

國道3死「運將曾電話求救」　同事悲：話還沒講完就撞了

【PP石墨烯】塑崩律動褲 線上發表會

王陽明爆不滿「遭陶晶瑩轟無禮」　李李仁也鬧翻…雙方友人當和事佬

5700元畢旅「淋雨、吃即期麵包」　國3生炸鍋！校方：有請自備雨具

朋友喝酒只剩新手能開？　副駕、後座變駕訓班教練

林襄狂吃保健品保養　現41公斤體力不如從前

高鐵票價也評估調漲　陳世凱表態：尊重但盼考量公共運輸責任

演唱會搖滾區、看台區怎麼選？　網揭8大優缺點搶票前必看

AI席捲設計領域！「數位媒體設計科系」成為高中生關注焦點

回到家就狂摸胸！男友「還要摸著睡」　她納悶：為什麼那麼熱衷

5成縣市不提供「非犬貓救援」　動團批：連一隻鳥都沒辦法救

她洗完澡「都不穿內褲」　媽嘆壞習慣！網戰翻：改穿四角褲

高鐵南延「進高雄」陷10年交通黑暗期　陳世凱：採潛盾工法降影響

霸佔診間+投訴！婦產科醫「遭病人糾纏」崩潰： 只能下跪求她離開

施景中還原「篩BNT後遺症」始末　批柯文哲「1舉動」搶收割

連30年辦國慶升旗！桃園張老旺砸40萬掛2萬面國旗　今年再換地點

技職研發典範　全球前2%頂尖科學家榜單崑山科大入榜數私科第一

高鐵票價也評估調漲　陳世凱表態：尊重但盼考量公共運輸責任

川普稱「數度遭伊朗暗殺」：槍枝包圍前所未見！　美情報當局證實

「今早才做追蹤」方文琳認了罹食道癌　經紀人發聲曝最新近況！

向潘威倫致敬　統一獅號召傳統應援助威

演唱會搖滾區、看台區怎麼選？　網揭8大優缺點搶票前必看

北市公布酒駕累犯27名　罰鍰最高36萬是他們！

穩賺不賠！婦匯款百萬投資「還跟行員報明牌」　彰化警及時阻詐

中共發射洲際彈道導彈　外交部譴責：理性克制！停止破壞和平穩定

AI席捲設計領域！「數位媒體設計科系」成為高中生關注焦點

超Q正妹大跳《Seve》鬼步舞　網友：內心的冰山融化了

生活熱門新聞

燕子成颱機率80%　估風雨最大時間曝

鍵盤「注音符號」不是亂排的！她畫出規律7千人驚呆

準燕子醞釀中！　2地恐風大雨大

燕子估周末生成恐中颱　「貼著北上」全台下3天

「3生肖」秋冬要發財了！第1名偏財運爆棚

486先生住院了！決定動手術「越來越嚴重」

快訊／變天！　2縣市大雨特報

準燕子颱風估下周一到三最接近　美國模式預測「登陸台灣」

國營妹想跳科技業　內行人急勸：想清楚

男同學長相超普！「1科系畢業」狂交女友

婚禮小物送什麼　全場點名1東西超NG

準燕子颱風下周靠近恐發布警報　北東風雨「進入高風險範圍」

快訊／雨勢升級！2縣市豪雨特報　嚴防雷擊

「準燕子」大小是關鍵　這狀況更靠近台灣

更多熱門

相關新聞

即／土城騎士衝進全家超商噴飛　撞擊畫面曝

即／土城騎士衝進全家超商噴飛　撞擊畫面曝

新北市土城區36歲謝姓男子，26日清晨5時許，騎機車行經土城區明德路二段，直行中央路時，疑疲勞駕駛、機車失控，直接衝進學府路二段口的全家便利商店玻璃牆，瞬間玻璃碎落一地，造成謝男全身多處撕裂傷，救護人員獲報將他送醫救治，所幸他意識清楚，生命跡象穩定無大礙。

快訊／土城騎士「撞進超商」！現場畫面曝

快訊／土城騎士「撞進超商」！現場畫面曝

營養師公開「壽司熱量排行榜」　

營養師公開「壽司熱量排行榜」　

正妹營養師曝「壽司熱量圖鑑」2調味變熱量炸彈

正妹營養師曝「壽司熱量圖鑑」2調味變熱量炸彈

蔥抓餅只排第3！中式早餐「熱量大魔王」曝　吃完更累了

蔥抓餅只排第3！中式早餐「熱量大魔王」曝　吃完更累了

關鍵字：

麻醬涼麵熱量外食族聰明選健康吃營養師超商挑食

讀者迴響

熱門新聞

方文琳罹患食道癌！

燕子成颱機率80%　估風雨最大時間曝

愛爾達開轟陳致遠： 打假球豬狗不如

全聯開出1千萬、200萬發票！幸運門市曝

許聖梅「曝張善為罹病關鍵原因」

「妳丈夫入獄，我當妳老公」　人妻遭朋友猥褻崩潰

鍵盤「注音符號」不是亂排的！她畫出規律7千人驚呆

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

準燕子醞釀中！　2地恐風大雨大

陳致遠蹭周思齊多荒謬？他用蘿拉事件神比喻

2女大生撿到一包金條很害怕　價值超過182萬

楊繡惠被辱罵賤正式反擊乃哥也回罵

楊繡惠「有個節目不上了」深夜撂重話

45歲男沒跟家族旅遊　母返家驚見他躺床死亡

燕子估周末生成恐中颱　「貼著北上」全台下3天

更多

最夯影音

更多

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

國道3死「運將曾電話求救」　同事悲：話還沒講完就撞了

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面