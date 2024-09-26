炸裂應援飲控人！全家「健康志向」系列能量滿滿、美味大升級

▲由蔣偉文及營養師劉怡里主持的「文里補習班」教大家善用全家便利商店的「健康志向」系列鮮食商品，就能輕鬆在飲控期間吃得健康又美味。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

忙碌的現代人在飲控期間想吃出健康又保持好身材，該怎麼做最簡單？由「地方爸爸」蔣偉文及「王牌營養師」劉怡里主持的「文里補習班」開課了！為大家揭密～原來熟悉的全家便利商店早就幫大家準備好「健康志向」系列鮮食商品，而且透過全家便利商店網站就能快速計算出個人所需的一日營養需求及專屬菜單。近期全家更推出2款新品「和風豆腐沙拉」及「 鹽蔥雙牛蔬滿盒」，並升級4款人氣商品，讓飲控族輕鬆享受美味炸裂的無負擔餐點。

▲全家便利商店為貼近女性消費族群喜好，健康志向系列新增主打多蔬、零精緻主食的纖食應援系列。

全家為飲控族的健康謀福利，自2019年起攜手營養師楊承樺合作，推出「加一點健康、減一點負擔」為核心理念的「健康志向」系列鮮食商品，滿足消費者多元的營養需求，全系列商品皆提供消費者安心無負擔的調控飲食。除了以蛋白質補充為主訴求的運動應援系列外，2023年起，全家便利商店更貼近女性消費族群喜好，新增主打多蔬、零精緻主食的纖食應援系列。

▲「和風豆腐沙拉」吃起來相當清爽順口。

影片中，蔣偉文及劉怡里也試吃了近期全家便利商店「健康志向」系列所推出的2款新品。劉怡里率先試吃號稱「女神救星」的「和風豆腐沙拉」，以豆腐為基底搭配洋蔥、柴魚及蔥花，再以帶有柴魚香的日式醬料調味，整體吃起來非常清爽。劉怡里強調，其實蛋白質攝取足夠就不會餓肚子，非常適合飲食調控的下午茶時段食用。

▲「鹽蔥雙牛蔬滿盒」，採用牛腱肉及和尚頭的雙牛搭配，吃完超有飽足感、能量滿分！

另一款新品是以控醣、零精緻為主打的「鹽蔥雙牛蔬滿盒」，採用牛腱肉及和尚頭的雙牛搭配，其中「和尚頭」指的是牛肉的後腿臀肉，是幾乎沒有油脂的瘦肉。蔣偉文試吃後大為驚豔，大讚一般牛肉處理不好吃起來會很柴，但「鹽蔥雙牛蔬滿盒」實際吃起來非常的柔軟多汁，加上原型根莖食材取代精製白米，這組合根本絕配，而且吃下去超有飽足感、能量滿分，非常適合飲控人吃！

▲(由左至右)「健康志向」大麥雙蛋白豬肉堡、健身G肉餐盒、烤蛋白餐盒及美式雞丁餐盒等4款人氣熱銷商品進行改版升級！

不僅如此，「健康志向」也針對4款人氣熱銷商品進行改版升級！劉怡里指出，運動需要大量水份及醣，因此運動前很適合吃「大麥雙蛋白豬肉堡」，它是Q彈馬芬堡搭配兩片烤超級大麥蛋白及鹹香豬肉餅再佐番茄醬，不僅為運動前補充所需營養，當早餐吃也很可以；由烤雞胸肉及烤咖哩腿排雙組合的「健身G肉餐盒」改版升級後雞胸肉增量20%、蔬菜量維持，蛋白質含量由29g增加至30g，吃起來香氣十足又軟嫩。

還有以烤豆腐搭配香烤義式腿排的「烤蛋白餐盒」，不僅玉米及毛豆增量60%，並將紅蘿蔔塊改成紅蘿蔔炒蛋，其他蔬菜量維持，蛋白質含量由25.5g增加至28.2g，調味簡單無負擔，堪稱「蛋白質炸彈」相當適合運動後補充能量；以及「美式雞丁餐盒」也升級了，美式雞丁增量20%，滿滿的豆腐及蔬菜量，蛋白質含量由24.8g增加至26.5g，運動完吃這一份剛剛好！

▲動動手指透過全家便利商店網站的營養計算機就能了解自己的一日營養需求。

對於自己究竟該怎麼吃才健康仍毫無頭緒？動動手指透過全家便利商店網站，點選「健康志向」→「運動計算機」→「營養計算機」，輸入年齡、身高、體重及職業等資訊，即可計算出一日營養素需求及平均一餐營養素需求，並查看全家為你設計的專屬菜單，尤其全新「健康志向」系列商品，讓你只要走進全家，就能輕鬆應援你最想吃的蛋白質，實在太方便又貼心了！