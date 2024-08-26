長壽的秘訣在便利商店？！「美食黃金」一年夯賣2萬條　開箱更多新吃法

▲有專家研究推測百歲人瑞的長壽秘密與「超級食物」番薯有關。（圖／翻攝影片，以下同）

消費中心／綜合報導

日本「德之島」是奄美群島的第二大島，小島人口約2萬多人，就有50人超過100歲，因此被稱為長壽之島，專家研究推測可能與獨特的飲食習慣，吃地瓜有關。番薯含有豐富膳食纖維，不僅是高纖聖品，還有維生素A、C、E、β-胡蘿蔔素等多種成分，營養價值高，被譽為超級食物，也曾被世界衛生組織評為「10大最佳蔬菜」第一名。好處多多的番薯，不用在家自己烤來吃，想吃就到全家便利商店，全年都吃得到又香又Q的夯番薯，地方爸爸蔣偉文和營養師劉怡里更在最新一集「文里補習班」中來個美食黃金大改造，吃出不同番薯美味！

番薯美味健康低負擔，無論作為早餐或下午茶都很適合，尤其全家便利商店超過4200間店，幾乎都有在賣香甜好吃的夯番薯，全年度不分季節供應，在哪都方便購買，受歡迎程度被網友封為「番薯界的天花板」，一年熱銷約2,000萬條。全家便利商店2007年與台南瓜瓜園合作，從種番薯契作到品管、產銷，共同打造一條番薯模式，是第一家率先推出夯番薯，之後也陸續開發出一系列番薯商品，讓大家輕鬆享受到番薯。而一般常見黃番薯、紅番薯，另外還有紫番薯，怎麼吃可是一門學問。

▲▼全家便利商店在2007年與台南瓜瓜園合作，率先在便利商店推出夯番薯全年供應後，統計一年熱賣約2,000萬條。

劉怡里提到，紫番薯被稱作「可食用的化妝品」，吃了之後皮膚會變漂亮，主要是因為花青素含量非常高，除此之外，膳食纖維也是最高；如果疲勞打哈欠、下午想睡覺，黃番薯的維生素B1特別高，可以幫忙提振精神，維生素B1也是減肥需要的關鍵營養素。儘管番薯有不同種類之分，但烤過之後，口感綿密、香甜鬆軟，美味入口，心情自然好，蔣偉文很有感的說「吃了美食就會開心，心情開心就會長壽」，只是吃番薯容易「排氣」令人尷尬，這時可以試試簡單一招，就是連皮一起吃，除了預防腹脹放屁，營養CP值也更高。

到全家便利商店必吃熱騰騰的人氣夯番薯之外，蔬食品牌「植覺生活」推出的「香鬆地瓜握沙拉」，使用瓜瓜園嚴選的地瓜薯條，抹上紫薯優格醬，搭配香氣誘人的胡麻醬，再加上香酥肉鬆，口感層次大升級，讓蔣偉文吃了就愛上，大推一定要買來嚐試，大人小孩都會喜歡。而有些人喜愛吃甜麵包，劉怡里建議可以改吃「香鬆地瓜握沙拉」來替代，整體吃起來清爽，量多有飽足感，是夏天輕食早餐的好選擇。

▲▼蔬食品牌「植覺生活」推出清爽的「香鬆地瓜握沙拉」，是夏天輕食早餐的好選擇。

番薯可以蒸煮、炸或烤，料理方式很多元，其中很多人喜歡吃的地瓜薯條，在全家便利商店也能買到，選用瓜瓜園地瓜製作的「甘梅薯條」，急速冷凍保鮮後，再均勻裹上台式梅粉，酸甜口感很涮嘴，而冰冰涼涼的吃法讓兩人一吃驚豔直說，「邊追劇邊吃，冰了以後在夏天吃正好解暑」、「冰得吃好好吃哦！口感就像台語說的『桑桑』」。使用台農57號地瓜製作的「FMC海鹽地瓜條」，也讓人一想到就立刻衝到全家買，蔣偉文分享「可以跟甘梅薯條搭配吃，一個桑、一個脆，雙重享受一次擁有。」

兩人這次還特別開箱了兩款新品，番薯控、蛋塔控以及愛嚐鮮的人絕不能錯過！選用高品質地瓜搭配香甜濃郁的黑糖麵皮，上頭印有可愛「夯總」造型，擁有獨特風味的「黑糖地瓜包」，帶有黑糖焦香味的外皮，以及滿滿的黑糖地瓜餡料，令人無法抵擋，一口咬下，不只Q彈有嚼勁，而且越嚼越香，每一口都是滿足。目前全家便利商店超過1000間店有蒸包機，找到「夯總」就會找到黑糖地瓜包，劉怡里推薦還可以與無糖豆漿一起配著吃也很搭。

▲黑糖地瓜包印上「夯總」本人，可愛又美味。

另一款「夯地瓜蛋塔」，酥脆的紫薯外皮，加上香濃蛋液與香甜綿密的地瓜泥，絕妙組合交織出豐富的口感和香氣，別有一番滋味，是上班憂鬱時的甜蜜救贖，來份小甜點解嘴饞愉悅自己，重點是不油膩，蔣偉文、劉怡里親自試吃後都讚不絕口，「只有1000間全家有販售，但不用每一家去找，只要打開全家便利商店APP，點選『地圖趣』，找到『限店美食瘋』與『SOHOT炎選』，就可以查詢到販售地點。」

▲▼蛋塔控不能錯過的夯地瓜蛋塔，全家便利商店只有1000間店有販售，打開APP就能查詢販售地點。

嚐了一輪各種番薯美食還不夠，蔣偉文再度發揮地方爸爸的料理創意，教大家如何DIY做出好吃的夯番薯脆片。方法很簡單，只需要準備擀麵棍、可微波烘焙紙，首先，將夯番薯放在烘焙紙上，再用另一張烘焙紙蓋起來，擺放番薯要注意長短邊，接著用手把番薯壓平後，再使用擀麵棍將其壓扁，之後撕除上層烘焙紙，就能把番薯放入微波，視情況調整微波時間，直到番薯變得酥脆，能夠剝成小片後就大功告成。

▲▼自己在家也能做出好吃又健康的夯番薯脆片。

由於番薯烤過後的水分被去除，香氣更濃，風味更升級，把脆片當作零食直接吃，或是壓碎作為配料、早餐脆片都可以，另外，番薯脆片淋上莎莎醬，再放個鮮蝦，就是一道可口的小點心。而劉怡里在一旁跟著動手做，把夯番薯大改造，讓她直說從來沒有想過自己在家做脆片原來那麼容易，「吃番薯有助於排便、護眼，以一顆秤重110克來說，大概等於半碗飯，若取代中餐，可以吃到220克」，不管是追求健康生活或減肥增肌，番薯適合各族群食用，到全家便利商店，夯番薯隨時想吃就吃，非常便利之外，還有多種番薯商品，吃出更多不一樣的垂涎美味。