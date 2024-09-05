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上班族必備高CP保健食品！營養師教就近在全家便利商店選購指南

▲▼全家便利商店,文里補習班,保健食品,營養師劉怡里,蔣偉文。（圖／取自影片）

消費中心／綜合報導

現代人忙碌的生活，更依賴什麼都賣、什麼都方便的便利商店，除了提供咖啡、麵包、零食，現在全家便利商店也是保健食品的專賣店，讓消費者隨時可以輕鬆補充營養，然而，面對琳琅滿目的選擇，許多人經常在保健品貨架前徘徊不定，不知道該選擇哪一種產品，針對這個困擾，地方爸爸蔣偉文和營養師劉怡里在「文里補習班」中特別為大家提供上班族最高CP的保健食品選購指南，根據不同族群的需求，教大家如何挑選最適合的保健食品！

▲▼全家便利商店,文里補習班,保健食品,營養師劉怡里,蔣偉文。（圖／取自影片）

▲▼全家便利商店,文里補習班,保健食品,營養師劉怡里,蔣偉文。（圖／取自影片）

每次聚會，營養師劉怡里經常被問到「該吃什麼保健食品？」或「保健食品該怎麼吃？」等問題，為了幫助大家選擇合適的保健食品，她整理了一些居家常備的選項！首先是B群，針對不同性別有不同的配方，全家便利商店即有針對男性和女性需求推出B群＋鋅和B群＋鐵，蔣偉文開玩笑地說：「我要B群＋鋅，因為大家都想要『加薪』！」鋅對男性身體機能特別有益，能增強活力。劉怡里指出，B群在體內的存留時間較短，全家便利商店的B群產品能在10分鐘內快速溶解，並在體內釋放達10小時，提供持久耐力，特別的是，該產品中添加了維生素B1的誘導體，這種酯化結構能幫助維生素B1在體內轉化為有活性的形式，延長其在體內的有效時間，劉怡里還提醒，維生素B群最好早上服用，如果晚上需要熬夜工作，也可以下午再補充（一日不超過一錠）。

▲▼全家便利商店,文里補習班,保健食品,營養師劉怡里,蔣偉文。（圖／取自影片）

女生每個月都有生理期，建議平常就要定期補充B群加鐵，因為生理期鐵容易流失、血紅素降低，特別是對於那些紅肉攝取較少或忙碌而無法均衡飲食的女性來說，B群加鐵可以有效補充所需的鐵質。對於缺鐵性貧血患者，單純補充鐵有時可能無法提高血紅素水平，這時搭配B群一起服用，可以促進鐵的吸收。然而，需要注意的是，地中海型貧血患者的情況不同，不適合大量補充鐵，反而應該選擇補充葉酸和B群來改善貧血狀況。

▲▼全家便利商店,文里補習班,保健食品,營養師劉怡里,蔣偉文。（圖／取自影片）

▲▼全家便利商店,文里補習班,保健食品,營養師劉怡里,蔣偉文。（圖／取自影片）

▲▼全家便利商店,文里補習班,保健食品,營養師劉怡里,蔣偉文。（圖／取自影片）

全家便利商店的保健食品專區還提供營養補充機能飲品，方便消費者隨時享用。馬卡勁能飲富含2,000毫克馬卡萃取物、刺五加、蛇床子、瓜拿納等成分，有助於提升精力和體力，營養師劉怡里表示：「這款飲品還添加了鋅和精胺酸等成分，有助於提升心情，特別適合男性在運動前飲用，以增強體力。」

▲▼全家便利商店,文里補習班,保健食品,營養師劉怡里,蔣偉文。（圖／取自影片）

▲▼全家便利商店,文里補習班,保健食品,營養師劉怡里,蔣偉文。（圖／取自影片）

因為熬夜、加班造成身體疲勞的狀況，劉怡里推薦薑黃活力飲，蔣偉文也分享了他的經驗，因為孩子有皮膚炎，他經常做薑黃飯給孩子吃，認為薑黃有助於抗發炎，劉怡里認同說「在很多文獻中證實薑黃有抗氧化、降發炎等功效，薑黃活力飲在製程中加入專利微米化薑黃，裡面還有添加紅景天、人蔘等草本植萃配方，有些人容易疲勞，中醫的觀點是疲勞與肝臟相對應，如果常熬夜、工作繁忙的時候，覺得很容易累、精神提不起勁的時候就可以喝薑黃活力飲」，聽到可以提振精神，蔣偉文立刻打開一飲而盡：「薑黃活力飲口感酸甜，非常好喝，口感好又有恢復精神的感覺」。

▲▼全家便利商店,文里補習班,保健食品,營養師劉怡里,蔣偉文。（圖／取自影片）

▲▼全家便利商店,文里補習班,保健食品,營養師劉怡里,蔣偉文。（圖／取自影片）

外包裝全是粉紅色的膠原美姸飲含有滿滿的膠原蛋白，一小瓶中就添加了5,000m小分子膠原蛋白，以及日本桃子萃取物，含「賽洛美」水潤元素、西印度櫻桃幫助亮妍維持、青春美麗，是愛美女性必備的保養飲品，劉怡里說「25歲以後膠原蛋白就會漸漸流失，像是皮膚、角膜也都需要膠原蛋白，最好每天都要吃膠原蛋白」，在意皮膚狀況的蔣偉文覺得男生也要補充膠原蛋白，尤其是在健身的時候飲食少油少鹽，有時候皮膚會失去光澤，適時的補充膠原蛋白可以讓皮膚更漂亮，膠原美姸飲喝起來酸酸甜甜的，喝了心情美麗、皮膚也漂亮！

▲▼全家便利商店,文里補習班,保健食品,營養師劉怡里,蔣偉文。（圖／取自影片）

▲▼全家便利商店,文里補習班,保健食品,營養師劉怡里,蔣偉文。（圖／取自影片）

現代人經常看手機、長時間使用電腦，藍光與紫外線對眼睛的傷害很大，葉黃素是眼睛中黃斑部需要的營養，劉怡里說「金盞花葉黃素飲特別選用國際配方，葉黃素與玉米黃素是10比2的最佳比例，含有專利游離型葉黃素與玉米黃素更好吸收，喝葉黃素的時候就像幫黃斑部戴上墨鏡，可以保護眼睛」，工作需要跑外面的業務、外送人員，需要一邊騎車一邊看手機，眼睛同時受到藍光與紫外線傷害，休息時到全家便利商店買飲料時，很適合選擇金盞花葉黃素飲保養眼睛，這款的口味也是蔣偉文最喜歡，蔣偉文說「喝起來很清爽」！

▲▼全家便利商店,文里補習班,保健食品,營養師劉怡里,蔣偉文。（圖／取自影片）

▲▼全家便利商店,文里補習班,保健食品,營養師劉怡里,蔣偉文。（圖／取自影片）

還在全家便利商店的保健食品專區前猶豫不決嗎？看完這次的介紹，更清楚自己需要什麼營養補充品！全家便利商店的營養補充機能飲，無論是補充水分還是提供額外的營養成分，都是日常飲用的理想選擇，單瓶設計即開即飲，方便快捷，是高CP值的健康選擇，當下次走進便利商店時，不妨選擇這些健康又實惠的保健食品，輕鬆補充身體所需，讓你時刻保持最佳狀態！

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關鍵字：

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