外食族必看！便利商店植覺生活蔬食選擇多　蔣偉文教簡單新吃法

▲上班族通常長時間坐著，外食比例也超過了70%。

消費中心／綜合報導

現代人最普遍面臨的健康問題是肥胖，同樣是喜歡享受美食，外食族更容易變胖。知名營養師劉怡里指出，肥胖是一種慢性病，每4個國人中就有1人是肥胖。平均而言，超過60%的人攝取的蔬菜水果不足。此外，上班族通常長時間坐著，外食比例也超過了70%，早餐和午餐是外食比例最高的時段，甚至有高達70%至90%的人每天至少有一餐外食。炎炎夏天食慾不振，又不想煮飯，該如何兼顧健康和美味呢？地方爸爸蔣偉文和營養師劉怡里一起主持的「文里補習班」，教大家一些簡單的飲食方法！

▲全家便利商店特別推出蔬食品牌「植覺生活」。

▲「植覺生活」提供美味的蔬食選擇多。

現代人的飲食習慣不夠健康，普遍存在三高一低的問題，全家便利商店特別推出蔬食品牌「植覺生活」，就是以植轉化成素的概念，提供各種美味的蔬食選項。其中，「植覺生活」的蔬食鮪魚飯糰、蕃茄蛋洋芋握沙拉、香鬆地瓜握沙拉等產品深受消費者喜愛，蔣偉文覺得紅燒纖牛若風味燴飯風味很好，雖然不是真正的牛肉，但是加熱吃起來牛肉風味若隱若現。

▲紅燒纖牛若風味燴飯風味好。

▲「植覺生活」的植蔬雙響餐盒。

▲「植覺生活」的羅勒菠菠豆纖堡。



健康意識崛起，消費者非常注重食材的品質，「植覺生活」的植蔬雙響餐盒內含有各種蔬菜和植物肉製成的素滷排、烤豆腐等雙蛋白質食品。這些產品的加工比例很低，但蛋白質含量很高，並搭配麻油油菜、紫米飯等健康食材，可以提供更多的維生素，另外，羅勒菠菠豆纖堡也是一個不錯的選擇，它使用了九層塔做成的青醬，散發出迷人的香氣，並搭配菠菜、洋蔥、豆渣製成的未來肉排。這款產品含有豐富的大豆異黃酮、膳食纖維和蛋白質等營養素，同時脂肪含量非常低。蔣偉文對這款產品讚不絕口，他認為「口感與風味兼顧，好吃～不會覺得自己在吃蔬食」，營養師劉怡里建議，這些產品非常適合想要控制身材的人作為一餐的選擇。

▲泰式野菇麵沙拉配料多。

上班族蛋白質很缺乏吃蔬食也可以吃到很多蛋白質，「植覺生活」7/24上市的泰式野菇麵沙拉，鴻禧菇、紫洋蔥、醃漬蕃茄、小白菜、玉米、青刀豆、煎蛋、螺旋麵、泰式打拋醬等配料很豐富，將杏鮑菇炒成泰式風味打拋醬，不但蛋白質含量高，辣辣酸酸的風味好吃又很有味道，加上荷包蛋就像沙拉中的靈魂，不但有卵磷脂、蛋白質吸收率又高，地方爸爸蔣偉文靈機一動，要將這道沙拉變得更有趣更適合上班族吃。

▲蔣偉文將沙拉改成「握」沙拉！

▲泰式野菇握沙拉完成。

地方爸爸蔣偉文以幽默的說，他要幫助上班族們在日常中偷懶、偷跑和節省時間，在上班時無需開火，也可以吃得美味又健康，蔣偉文拿出越南紙餅，要將沙拉改成「握」沙拉！先將米紙放入水中稍微沾濕後平鋪，將除了醬汁之外的材料放在米紙上方，煎蛋剪成小塊放在菜上面，捲起來後將醬汁淋在上面，擺盤得美觀，就像在餐廳享用越南春捲一樣。營養師劉怡里和蔣偉文一起嚐試了這道菜，發現打拋肉醬的味道非常唰嘴，劉怡里吃得津津有味說「吃得到澱粉的香氣、蔬菜的脆度」，美味又健康的感覺讓人覺得吃得很滿足！

▲吃得到澱粉的香氣、蔬菜的脆度。

▲全家不只是你家，而且是你的健康廚房。

全家不只是你家，而且是你的健康廚房，全台有超過4200家全家便利商店，無論是素食主義者、追求健康生活的人士，或者只是想增加蔬菜攝取量的人，想吃蔬菜的時候打開全家APP，就可以看到「蔬食地圖」，提供即時的店家資訊，輕鬆找到附近的美味的蔬食系列美食，超級方便喔！