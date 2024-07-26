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中元普渡到全家！三麗鷗聯名福箱萌翻好兄弟　加價購、人氣組合促銷最好拜

▲▼（業配）全家中元普渡商品。（圖／記者周宸亘攝）

▲中元普渡澎湃祭拜，全家便利商店推出三麗鷗聯名福箱，共三款，買任一款福箱，加49元換購三麗鷗編織購物袋，還可抽總價百萬黃金。（圖／記者周宸亘攝，以下同）

消費中心／綜合報導

距離中元節還有一個月，在這個每年一度的重要傳統節日，家家戶戶、公司行號會準備三牲四果、澎湃供品來祭拜，尤其餅乾零嘴、飲料、泡麵和罐頭等，方便採買又可以久放，是款待好兄弟的熱門選擇，除了到超市或賣場，其實在超商也能輕鬆超前部署，全家便利商店不僅有熱銷箱購組與加價購可以便宜買，還有三款中元福箱特別聯名來自日本的三麗鷗明星們，拜拜擺上桌超級萌。

現代人生活忙碌，採購供品力求快速省時，再加上年輕家庭不熟悉拜拜習俗，選擇供品常感到無從下手，近年中元節就出現各式各樣的普渡箱或平安箱，主打內容物豐富齊全，吃喝都是人氣夯品，更便利的是一箱就款好好，拜起來又不失誠意，相當受到歡迎。全家便利商店就有開賣這類拜拜箱，推出共三款中元福箱讓祭拜準備工作更加簡單之外，根據家庭不同需求，組合也各不相同，還有專為五辛素食者設計。

▲▼（業配）全家中元普渡商品。（圖／記者周宸亘攝）

▲歡樂零食箱內含餅乾、泡麵、飲料等，很適合拜完大家一起享用。

例如「歡樂零食箱」包含太空包、餅乾、泡麵、飲料等，很適合在拜拜後大家一起分享；「家戶需求箱」提供了米、罐頭、醬油、袋裝麵、飲料等，讓祭拜更豐盛；「素食平安箱」內含太空包、罐頭、飲料、泡麵，五辛素食者不用為了選購供品而煩惱。三款中元福箱不只網羅祭拜必備品，更與三麗鷗聯名，每一款都印有明星人物，如美樂蒂、酷企鵝、布丁狗、大耳狗、大眼蛙、人魚漢頓、雙星仙子等，這些可愛角色為普渡儀式增添一絲俏皮和趣味，讓拜拜氣氛愉快。

今年中元祭想拜點不一樣的話，可以把握全家便利商店7/10開賣的三麗鷗聯名福箱，尤其箱內皆附贈三麗鷗明星毛巾，素食箱還另外附單品香卡片可兌換小熱單品美式乙杯，粉絲們更是不能錯過。此外，買福箱任一款，加49元可換購三麗鷗編織購物袋（共兩款），再抽總價百萬黃金。

▲▼（業配）全家中元普渡商品。（圖／記者周宸亘攝）

▲除了三麗鷗聯名福箱，也有熱銷箱購組可選購。

全家便利商店也有多款箱購組供挑選，包括小徳薯加油棒、波的多洋芋片-香煎荷包蛋風味、蚵仔煎風味薄片、奇多歲口脆，都是大人小孩喜愛，特別熱賣組合，在店鋪就能直接買到，整箱買起來經濟實惠，還能節省找尋商品的時間，不需要再跑一趟賣場通路。此次也有加價購活動，中元端架（不含酒類）與指定零食/餅乾/泡麵，像是樂連連白白日記享樂組、百奇很可以開運組、可樂果Mini綜合分享包、日清三明治餅乾奶油口味澎拜包，任選兩件，同樣可用49元加購三麗鷗編織購物袋（共兩款），其他指定零食/餅乾則是任2件79折、3件77折。

▲▼（業配）全家中元普渡商品。（圖／記者周宸亘攝）

▲任選2件+49元換購三麗鷗編織購物袋。

中元普渡將至，不知道該買什麼供品嗎？只要到巷口的超商逛一圈，就能一次買齊所需，搭配多種誠懇促銷活動，無論是傳統祭品、新奇零食或飲料，購買同時享受優惠，大大減輕負擔之餘，又能遵循傳統習俗，祭拜祈求平安順利。

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