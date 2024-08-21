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全家「購物嘉年華」懶人包底加！週末滿額贈「衛生紙直接送一串」再抽10萬大紅包

▲▼ 全家便利商店,購物嘉年華,懶人包,滿額贈,好兄弟,大紅包,中元節。（圖／全家便利商店提供）

▲8/21～9/17全家便利商店推出中元節後的加碼活動「全家購物嘉年華」！（圖／全家便利商店提供，下同）

消費中心／綜合報導

全家便利商店在8/21～9/17推出中元節後的加碼活動「全家購物嘉年華」，只要店內單筆消費指定商品滿200元，都享有滿額贈和抽到最大獎10萬元的幸運機會，簡直讓人隨時隨地都想衝一趟全家。

快筆記！全家購物嘉年華「懶人包」攻略
眼看暑假就要倒數，還不把握機會出門郊遊或宅在家追劇打遊戲？這個時候無論是想要大買零食甜點、咖啡茶飲，走一趟全家就能採買齊全！《ETtoday新聞雲》幫大家整理出優惠懶人包，讓你順手帶回滿額贈好禮，再抱走10萬元獎金，喜迎超澎湃的投資報酬率！

全家祭出百萬抽獎回饋！會員投注抽10萬大獎
8/21～9/17，幾乎整整一個月的時間，全家會員只要在全台門市單筆消費滿200元，就能獲得1張抽獎券，記得開啟「全家便利商店APP」，進入「全家購物嘉年華抽獎趣」頁面點選「我要登記」，就可以投注抽獎。獲得幾張抽獎券就有幾次抽獎機會，買愈多中獎機率愈高，總共有10名幸運會員，可以獲得一注10萬購物金、總獎金100萬元的超值大獎！

▲▼ 全家便利商店,購物嘉年華,懶人包,滿額贈,好兄弟,大紅包,中元節。（圖／全家便利商店提供）

滿額贈／球迷必收，文件收納也超好用
8/21～9/3只要在「全家便利商店」全台門市單筆消費滿200元，立即可拿到MLB資料夾（共8款、數量有限，贈完為止），不管是要放在辦公室把工作文件歸類存檔，還在放在家裡收納帳單發票等明細，都是超實用的生活好物。

週末加碼-滿額贈／每天都用得到的衛生紙，直接送你一串
8/23～8/25、8/30～9/1週五、週六、週日特別祭出週末好康活動，只要在全台門市單筆消費滿688元，就能帶走大人小孩都愛用的「厚棒衛生紙」，而且不只一包，佛心的「全家」直接送出一串，看來絕對會掀起一波早起逛全家的人潮，睡前的鬧鐘一定要先設好。

週末加碼-直接幫你扣現金！特定支付方式享滿額現折優惠
8/23～8/25、8/30～9/1、9/6～9/8、9/13～9/17共14天，只要使用7大信用卡、全盈+Pay與悠遊卡在全台門市結帳，單筆滿300元現折33元，省幾枚銅板就是日常讓人滿足的小確幸！

線上玩刮刮卡拼紅利金，最高享100元紅利金回饋
8/21～9/3，還可以登入「全家便利商店APP」在線上玩刮刮卡等舒壓小遊戲，而且只要扣3000點，就有機會抽中10、30、50甚至100元的紅利金！

把握為期將近一個月的「全家購物嘉年華」，幫自己賺一波現折優惠、回饋金、紅利金和生活必需品，當然最重要的是瞄準愈買機率愈高的10萬元超級大獎，別小覷中元節過後祖先為你加持的澎湃好運氣。

▲▼ 全家便利商店,購物嘉年華,懶人包,滿額贈,好兄弟,大紅包,中元節。（圖／全家便利商店提供）

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全家便利商店購物嘉年華懶人包滿額贈好兄弟大紅包中元節

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