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妹子吃自助餐「價格越來越貴」　老闆傻眼理由讓她氣炸了

妹子吃自助餐「價格越來越貴」　老闆竟回：年輕人賺比較多

▲ 許多人喜歡吃自助餐，但價格通常要等到結帳才知道。（示意圖／中國時報張毓翎攝）

圖文／CTWANT

許多人喜歡吃自助餐，可以挑選自己喜歡的菜色，但價格通常要等到結帳才知道。一名妹子發現，每次夾的量都差不多，價格卻變貴，而且還比其他客人貴了30元，決定直接問老闆，豈料竟聽到令人吐血的答案，讓她氣炸了。

原PO在《Dcard》討論區透露，住家附近有一家古早味的清粥小菜，老闆和客人清一色都是阿公阿嬤，但吃了一陣子後，發現每次夾的菜色都大同小異，價格卻越來越高。本以為是菜價上漲，只是觀察其他客人的狀況，驚覺自己比其他人貴了10～30元，重點還沒有夾魚或肉，覺得非常不合理。

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於是原PO在結帳時詢問老闆，「前一個夾差不多，為什麼我就比他貴？」沒想到老闆用很輕蔑的語氣，說道：「你們年輕人賺比較多，就算貴一點」，這個理由讓她傻眼，無法接受用自己為開玩笑的幽默方式帶過。

原PO痛批：「太可怕了，現在老人怎麼會有這種壓榨年輕人的想法」，不解老闆為何會覺得年輕一代賺比較多，還過比較好，「想要撈油水，也不會是從我身上撈啊…」，這才明白價格都是看心情定的，只好從此不再拜訪，乖乖找有公定價格的店。

經歷曝光後，網友紛紛留言：「遇過一樣的事，現在幾乎不買了，因為每次結帳，都會被離譜價格弄到心情差」、「去秤重的，這種給老闆用眼睛算都超坑」、「老人自己開的那種很多會做小動作」、「學生時期也在清粥小菜遇過一樣的事，再也不踏入…」、「自助餐跟清粥小菜大都碰不得，價錢起伏堪比油價」。

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