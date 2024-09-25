台東市地重劃區抵費地現公開標售中　10月7日前歡迎投標

▲台東市地重劃區抵費地現公開標售中。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府113年度推出5標5筆建地公開標售，標的分別位於台東縣池上鄉、台東市志航路兩側及知本溫泉旅服區之市地重劃區，將於10月8日下午2點，在台東縣政府A201會議室開標，底價總計1億1227萬2301元，目前開放民眾領取投標書，歡迎有意願民眾踴躍參與投標。

台東縣政府表示，根據公告資料，此次標售的5筆土地，讓人耳目一新的是，其中1筆土地位處池上鄉精華地段，距台九線省道僅400公尺，附近有文化故事館、便利商店、農會，夜晚緊鄰夜市，且鄰近火車站及中型超市，生活機能相當完善。

另外，縣府地政處指出，台東市志航路兩側市地重劃區，目前僅存3筆抵費地，位處台東火車站附近又鄰近臺東市市郊及卑南，交通便利及環境佳，適合興建優質住宅，交通效益加乘，前景看好。

地政處說明，土地標售作業已在公告中，民眾可至縣府地政處3樓重劃科辦公室索取招標文件及標單，或於台東縣政府全球資訊網站、地政處網站(https://land.taitung.gov.tw/News_Content.aspx?n=14027&s=133814)查詢下載相關資料，有意標購之民眾，請把握投標時效，在期限前完成投標；相關標售事宜歡迎洽詢台東縣政府地政處重劃科專線：089-350313。