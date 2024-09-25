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社會 社會焦點 保障人權

3度酒駕挨罰62萬拒繳　屏東執行分署法拍他東港市區百坪土地

▲東港法拍土地 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港法拍土地 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

東港鎮一名男子，10年3次酒駕被查獲，遭開單開罰56萬2500元，加上其他交通罰款，累積高達62萬餘元，均未繳納，法務部屏東執行分署調查他存款及名下財產，僅有一筆東港市區的持分地，將於10月1日「123拍賣會」進行拍賣。

屏東執行分署表示，10月1日拍賣會中有一位法拍酒駕義務人於111年騎乘機車於家門口被警攔查拒絕酒測，因為是10年內第二次拒測，遭開罰36萬元，併同109年第一次拒測的18萬元罰單，以及112年酒駕挨罰的2萬2500元，義務人遲未繳納這3張酒駕罰單，還滯欠其他交通罰款，案件陸續移送至分署執行，累欠金額達62萬餘元。

▲東港法拍土地 。（圖／記者陳崑福翻攝）

這名男子無存款亦無薪水，名下只剩1筆座落於東港市區的土地持分，土地總面積97坪，義務人應有部分僅為40分之3，換算下來男子的持分大約7坪。這塊地位於東港市區巷弄間，是住宅區用地，部分被第三人透天厝所佔用，部分為空地供住戶通行使用，本次一拍底價為99萬元。

法拍會動產則有超級實用的中古白色中華廂式冷凍車一輛，當天不定底價，1元起標。該部冷凍車排氣量1997c.c.，適合餐飲業及食材業者，歡迎有興趣的民眾於10月1日上午9點半到分署觀覽拍賣物，10點登記領號碼牌，10點半進行拍賣喊價。

▲東港法拍土地 。（圖／記者陳崑福翻攝）

近期備受關注的枋山鄉2甲4分魚塭地，臨省道台1線交通便利，車輛亦好進出，這次三拍底價為3,470萬7,200元，等於一拍的64折，價格大降近2千萬元，有大面積魚塭用地需求的民眾可考慮進場。

當天拍賣的不動產另有座落恆春與崁頂的土地，以及獅子鄉的原住民保留地。歡迎想買不動產的民眾多加利用通訊投標，在9月30日以前將投標文件寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，於10月1日下午2點半至3點亦可在拍賣室現場投標，下午3點進行開標。有興趣的民眾可上分署官網，瀏覽各項拍賣公告與不動產360度環景照片。

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