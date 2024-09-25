工程完成招標　台東持續推動污水下水道建設

▲台東持續推動污水下水道建設。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東市區正進行「台東市污水下水道系統第二期工程第一標」工程，預計接管戶數1225戶，緊接著「台東市污水下水道系統第二期管線及用戶接管工程第二標」工程，也將於9月完成發包，預計接管戶數2969戶，計畫於今年底動工，工期1030天，總工程經費3億9940萬元，預估至115年底，台東縣用戶接管戶數可達8821戶。

台東縣政府表示，該項工程主要涵蓋杭州街及四維路二段，並將進行污水管線鋪設及用戶接管，範圍遍及四維路一段、二段、福建路、正氣路、傳廣路、中華路一段、強國街及馬亨亨大道。整體工程中，污水管線鋪設長度為934公尺，前巷連接管長達21047公尺，後巷連接管則為1228公尺。希望提升區域內的環境衛生水準，減少生活污水對地表及地下水的污染，同時改善周邊居民的生活品質。

縣府建設處長蔡勝雄指出，透過污水下水道系統的完工，將能有效解決當地長期以來的污水排放問題，進一步促進社區的可持續發展，工程期間會依規劃妥善管控施工影響，並且與周邊居民密切溝通，確保施工順利進行並如期完工，期望藉由這項重大工程，為市民帶來更乾淨、安全的生活環境。

另外，台東縣政府強調，依下水道法施行細則規定公告，下水道可使用地區6個月內須完成接管，獎勵輔導期間縣府將協助民眾接管，不需自費接管；但為避免雨、污水管混接情形，造成下雨水時污水管線及水資源回收中心不勝負荷，請民眾配合先行改管雨污水分流，且後巷自地界線退縮、搬除雜物。若後巷有施工障礙部份則依據「臺東縣公共污水下水道用戶接管後巷施作空間不足處理作業要點」配合施工，以利工程進行。

有關住戶化糞池存廢問題，縣府建設處特別宣導，化糞池常產生沼氣與異味、容易孳生蚊蟲，同時住戶需支付設備維護修繕、定期抽水肥及抽水馬達運轉電費等繁雜支出，廢除化糞池可一勞永逸解決上述問題。建議民眾同意由縣府工程進行時，協助施做化糞池抽乾、消毒並封填，以減少環境惡臭、蟑螂茲生、病媒傳染等，有效改善生活環境，日後也不需進行化糞池抽水肥及投藥保養。