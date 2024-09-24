再生能源與部落共好　台東縣政府拜會經濟部能源署

▲台東縣政府拜會經濟部能源署共同研議。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推動綠色能源，打造台東縣成為一座綠能韌性城市，台東縣政府致力發展因地制宜的再生能源，縣府財政及經濟發展處章正文處長，23日率同仁北上至經濟部能源署拜會游振偉署長，台東縣籍黃建賓立法委員也到場關心，共同研商台東縣部落地區的地熱能產業發展、研商再生能源相關補助事宜，期待中央與地方研擬再生能源政策，與部落共融共好。

台東縣長饒慶鈴表示，地熱能發電開發之前應與當地部落進行充分的溝通與協商，確保他們的意見和需求被納入考量，必須更重視環境保護和部落文化的保存；章正文處長也提到，訂定公平的回饋機制讓部落能了解地熱能發電所帶來的經濟效益，在開發地熱資源的同時，更應確保當地生態系統和文化遺產。

縣府財經處指出，當日拜會能源署研商內容為地熱能發電在台東縣推動面臨的實際課題，包含部落章程對開發許可的規範、地熱能開發是否需部落諮商同意、區域環境監測與總量管制規劃等議題；未來政策方向應考量對部落與開發商回饋機制法制化並獎勵友善綠能部落、在區域建立示範計畫及調整躉購費率級距以避免過多開發商遍地開花，以及如何完善現階段對部落、公部門、開發商與民間團體相關補助辦法。

財經處說明，希望此次台東縣政府與經濟部能源署共同研商後，有助於形成良好的政策執行環境，並為地方機關推動再生能源提供更有力的支持，進一步讓再生能源發展和部落共好，達成淨零永續與能源自主的目標。