台東打掃公廁活動　清洗有眉角！打造舒適優質如廁環境

▲「洗廁眉角-打造舒適優質如廁環境」公廁清掃活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

現今社會對衛生與環境保護的重視日益提升，公共場所的整潔更顯得尤為重要，為提升清潔人員對公共廁所衛生的重視，台東縣環境保護局25日在台東美術館舉辦「洗廁眉角-打造舒適優質如廁環境」公廁清掃活動，邀集台東縣內公廁管理單位實際負責人或工作人員共計44位參與學習，並特別請到台灣斯巴克環保工程股份有限公司前來指導。

台東縣政府表示，台東擁有豐富的自然生態與人文歷史，是遊客流連忘返的好去處，為確保民眾遊玩時能使用到「不髒、不濕、不臭」的乾淨公廁，環保局與各公廁管理單位積極合作，維護廁所的整潔與衛生，同時呼籲大家共同發揮愛護環境的公德心，攜手打造更美好的臺東，並朝著聯合國永續發展目標（SDG11）「永續城鄉」邁進。

環保局指出，此次活動邀請台灣斯巴克環保工程股份有限公司擔任課程講座，該公司不僅於全台各地皆有針對公廁清潔維護進行授課，還派遣員工至日本接受廁所診斷士訓練，在公廁維護細節上擁有相當豐富的經驗。

講習課程包含「日本清掃訓練經驗分享」、「廁所應注意事項」、「清潔工具收納」及「清潔技巧與管理」，並分享國內外對公廁清掃維護細節的處理方式差異性，強調依污垢性質選擇適當的清潔劑及工具，乾淨的公廁不僅提升使用者的體驗感受，也讓參與人員對公廁維護有更深刻的認識，進一步提升作業效率與品質。

環保局期望透過每場次專業清潔團隊的指導與講授，讓優良廁所文化與清潔技巧能全面紮根，共同營造乾淨優質的臺東生活環境。