　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台東打掃公廁活動　清洗有眉角！打造舒適優質如廁環境

▲「洗廁眉角-打造舒適優質如廁環境」公廁清掃活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「洗廁眉角-打造舒適優質如廁環境」公廁清掃活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

現今社會對衛生與環境保護的重視日益提升，公共場所的整潔更顯得尤為重要，為提升清潔人員對公共廁所衛生的重視，台東縣環境保護局25日在台東美術館舉辦「洗廁眉角-打造舒適優質如廁環境」公廁清掃活動，邀集台東縣內公廁管理單位實際負責人或工作人員共計44位參與學習，並特別請到台灣斯巴克環保工程股份有限公司前來指導。

台東縣政府表示，台東擁有豐富的自然生態與人文歷史，是遊客流連忘返的好去處，為確保民眾遊玩時能使用到「不髒、不濕、不臭」的乾淨公廁，環保局與各公廁管理單位積極合作，維護廁所的整潔與衛生，同時呼籲大家共同發揮愛護環境的公德心，攜手打造更美好的臺東，並朝著聯合國永續發展目標（SDG11）「永續城鄉」邁進。

環保局指出，此次活動邀請台灣斯巴克環保工程股份有限公司擔任課程講座，該公司不僅於全台各地皆有針對公廁清潔維護進行授課，還派遣員工至日本接受廁所診斷士訓練，在公廁維護細節上擁有相當豐富的經驗。

講習課程包含「日本清掃訓練經驗分享」、「廁所應注意事項」、「清潔工具收納」及「清潔技巧與管理」，並分享國內外對公廁清掃維護細節的處理方式差異性，強調依污垢性質選擇適當的清潔劑及工具，乾淨的公廁不僅提升使用者的體驗感受，也讓參與人員對公廁維護有更深刻的認識，進一步提升作業效率與品質。

環保局期望透過每場次專業清潔團隊的指導與講授，讓優良廁所文化與清潔技巧能全面紮根，共同營造乾淨優質的臺東生活環境。

ET快訊
快訊／副總統永和住家傳槍響！
日本400年古蹟遭「外國客破壞」
快訊／OK超商開出1千萬發票！幸運門市曝光
「燕子」颱風最快周六生成　環流雨彈狂炸北東連3天
國外網紅闖入台鐵　爬疾駛火車頂自拍！畫面曝光
隱眼大廠主管強吻揉胸女下屬　380萬年薪沒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

衝一波台東！年底活動大噴發　謝金燕、盧廣仲、動力火車接力開唱

「國際慢食台東分會」進軍義大利　展現12年豐碩成果

男賞完金針花「GPS導航迷路」　台東警即刻救援助脫困

台東關山警送暖　828kg愛心米轉贈轄內弱勢家庭

雲林九大運輸業路口停讓宣示　縣長張麗善：落實大車路口停讓、保護行人安全

「嘉憶運動會」據點創新體驗　鍛鍊長者體能延緩失智

嘉義市青創+場域創生及文旅創新　「放大二通圈」感受舊城新生

台東社福津貼將主動清查免申請　2萬5千民眾受益

台東市地重劃區抵費地現公開標售中　10月7日前歡迎投標

台東打掃公廁活動　清洗有眉角！打造舒適優質如廁環境

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

國1雲林段2車追撞3死1傷　用路人：從西螺就在追逐

Google地圖帶走神祕道路　騎士見草叢吶喊：路呢！？

見牛側躺「叫名字沒反應」嚇壞　媽猛喊2次才醒：以為你死掉了

男示範髒辮洗髮技巧　沐浴球起泡、吹乾最累

活化石「龍宮貝」放生畫面曝　漁民12萬賣出依約放回大海

衝一波台東！年底活動大噴發　謝金燕、盧廣仲、動力火車接力開唱

「國際慢食台東分會」進軍義大利　展現12年豐碩成果

男賞完金針花「GPS導航迷路」　台東警即刻救援助脫困

台東關山警送暖　828kg愛心米轉贈轄內弱勢家庭

雲林九大運輸業路口停讓宣示　縣長張麗善：落實大車路口停讓、保護行人安全

「嘉憶運動會」據點創新體驗　鍛鍊長者體能延緩失智

嘉義市青創+場域創生及文旅創新　「放大二通圈」感受舊城新生

台東社福津貼將主動清查免申請　2萬5千民眾受益

台東市地重劃區抵費地現公開標售中　10月7日前歡迎投標

台東打掃公廁活動　清洗有眉角！打造舒適優質如廁環境

快訊／副總統永和住家傳槍響　台中警圍捕嫌犯連開3槍

中職打擊不輸人、投手有亮點　大聯盟球探：教練培養和農場待加強

幫川普站台要收錢？梅蘭妮亞神秘進帳760萬　前幕僚曝她超在意1事

衝一波台東！年底活動大噴發　謝金燕、盧廣仲、動力火車接力開唱

「國際慢食台東分會」進軍義大利　展現12年豐碩成果

男賞完金針花「GPS導航迷路」　台東警即刻救援助脫困

兩岸旅遊市場持續復甦　金門再迎26名「小三通自由行」旅客

苗栗女酒後龍鳳漁港亂晃！　科技監控海巡救回她寶貴性命

太閒其實容易憂鬱？研究發現：空閒時間太多「幸福感」反而下降！

躺加護病房還性騷護理師！稱「有生理反應」+襲胸　色男下場曝

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

地方熱門新聞

東海女大生被公車撞死　台中市今起連續3天大執法

國三畢旅花5700元「淋雨、吃即期麵包」

台南正議長賄選案二審開庭傳訊郭再欽、楊志強

埔里美人腿公主冠軍獎30萬　102佳麗搶進9／29決賽

金門大遶境漳州劇團成開放陸客首團宗教交流

南投獲贈胸部X光巡迴醫療車防堵社區蔓延

高鐵南延「進高雄車站」有望盡快實施

花蓮帶貨西門捷運站銷售　3天破160萬

抵金門受熱烈歡迎！李洋展開2天1夜感恩行

石棉瓦致癌物要花50年清運完畢台南藍軍要求訂定拆除補助標準

嘉義縣市明年教師節不送卡片　改送600禮券

落實災害初期自主應變南消攜手企業消防編組觀摩演練

台塩海洋鹼性離子水五度蟬聯國慶大會指定用水

南市府辦救災人員基礎及進階班訓練

更多熱門

相關新聞

工程完成招標　台東持續推動污水下水道建設

工程完成招標　台東持續推動污水下水道建設

台東市區正進行「台東市污水下水道系統第二期工程第一標」工程，預計接管戶數1225戶，緊接著「台東市污水下水道系統第二期管線及用戶接管工程第二標」工程，也將於9月完成發包，預計接管戶數2969戶，計畫於今年底動工，工期1030天，總工程經費3億9940萬元，預估至115年底，台東縣用戶接管戶數可達8821戶。

全球健康城市聯盟大會登場　台東不缺席

全球健康城市聯盟大會登場　台東不缺席

再生能源與部落共好　台東縣府拜會能源署

再生能源與部落共好　台東縣府拜會能源署

台東馬偕通過「癌症診療品質認證」

台東馬偕通過「癌症診療品質認證」

關鍵字：

廁所清潔台東

讀者迴響

熱門新聞

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

瑞士「安樂死膠囊艙」首度啟用　多人遭逮捕

全聯開出1千萬、200萬發票！幸運門市曝

小一生健檢「幾乎全班淪陷」　家長驚：台灣孩子怎麼了

LINE宣佈「未滿12.18版本」停止服務

獨／苗栗男借錢被弟勒死　姪女全程錄下

新竹大貨車車頭突起火狂燒　駕駛急跳車逃生

富豪正妹妻開價700萬「做愛到我懷孕」　他報名慘了

南部開5萬徵不到人　工作內容扯翻

陳致遠突緬懷兄弟象傳統！遭球迷洗版狂罵

全家開出10組發票大獎！名單、門市曝光

國三畢旅5700「淋雨、吃即期麵包」　旅行社董娘親回應

統一發票7、8月中獎號碼出爐

45歲男沒跟家族旅遊　母返家驚見他躺床死亡

5款LINE免費貼圖來了！1組永久使用快下載

更多

最夯影音

更多

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面