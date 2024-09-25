賴清德稱「絕不簽和平協議」　黃暐瀚讚賞：喜歡政治人物清楚表態

▲ 總統賴清德出席民防活動時直指絕不簽署兩岸和平協議，「一張紙是靠不住的」。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德昨出席一項民防訓練活動時表示，「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，絕不可能簽署和平協議，要靠實力確保和平，一張紙是靠不住的」，引發外界討論。對此，媒體人黃暐瀚今（25日）表示，因為賴清德認為和平協議是國內法，簽了會讓台灣失去主權，讓兩岸問題變成國內問題，他個人倒是很喜歡政治人物這樣清楚表態，接下來，就看下次總統大選藍白參選人在這個議題上怎麼表態了。

黃暐瀚於臉書提到，2011年10月24日，尋求連任的前總統馬英九，在大選前3個月，提出「不排除簽署兩岸和平協議」的構想，當時馬前總統用「一個架構、兩個前提、三個原則、四個確保」向國人說明，一定是在全民有共識的前提下（例如公投）才會簽署。

黃暐瀚表示，然而，當時社會對此疑慮仍多，即使後來馬前總統順利連任，兩岸和平協議依舊無疾而終，但賴清德總統昨天公開表態，「絕不可能簽署和平協議」。

黃暐瀚指出，賴清德的態度是「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，做法是「只有備戰才能避戰」，主張「絕不簽署兩岸和平協議」，因為賴清德認為和平協議是國內法，簽了就會讓台灣失去主權，會讓兩岸問題變成國內問題。

黃暐瀚說，有媒體寫專文批評，賴清德講得這麼明白，會讓兩岸失去談判籌碼，但他自己倒是很喜歡政治人物這樣清楚表態。

最後，黃暐瀚強調，要什麼？不要什麼？做什麼？不做什麼？都講清楚，說明白。反正就交給人民決定，接下來，就看下次總統大選的藍白參選人，在這個議題上要怎麼表態了。

▼媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）