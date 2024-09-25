藍白封殺總預算　賴清德下3軍令：民進黨團成員這會期要「全勤」！

▲總統兼任民進黨主席賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（25日）召開中常會，據轉述，會中民進黨團總召柯建銘報告國會近況，及總預算案被退回一事，民進黨主席賴清德做出3點裁示，表示現在的情勢下，民進黨必須團結應對，第一，黨團會議召開時必須全員到場；第二、程序委員會、委員會、院會等會議，所有黨團成員要全勤參與；第三、全面服從黨團指揮。

新國會衝突不斷，據轉述，今民進黨中常會中，柯建銘提到立院開議，提到院會當天，民眾黨團黃國昌要NCC委員離場，再次強調國會合法合憲，不是讓他這樣隨便處理的地方。

談到關鍵總預算，柯建銘強調，未來總預算案不可能不審，非常感謝各黨團成員在總預算案的努力，在野黨挑戰執政黨天經地義，但希望雙方鬥而不破，國家才能繼續往前，而團結是最重要的根本，接下來希望黨團能團結，接下來會期要嚴肅面對。

賴清德也隨即提出3點重要宣示，在現在的情況下，本黨必須團結應對，尤其立院黨團第一線，要求黨團遵守3項團結作為，第一，黨團會議召開時，成員必須全員到場、全程參加；第二、程序委員會、委員會、院會等會議，所有黨團成員都要全勤參與；第三、全面服從黨團指揮，貫徹團結的精神。