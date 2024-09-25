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北檢查超思「轉移柯文哲案」？郭正亮曝賴清德盤算：有高手操盤

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲北檢偵辦超思進口雞蛋案，指揮調查局展開搜索約談。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

台北地檢署偵辦超思進口雞蛋案，24日指揮調查局兵分14路搜索超思公司、亮采公司、農業部及中央畜產會等，並約談9名被告到案說明。對此，前立委郭正亮直言，此舉是總統賴清德要轉移柯文哲案的焦點，並認為「有高手在操盤」。

針對北檢大動作查超思案，郭正亮24日在節目《張雅婷辣晚報》中表示，檢方對時事的演進仍十分敏感，由於柯文哲案並無明確的金流對價，才會有人提出疑問，為何僅此一案被辦理，「已經有人在舉報了，當然不一定成立，所以他不辦超思說不過去。」

▲民眾黨主席柯文哲因捲入京華城容積率弊案，遭裁定羈押禁見並移送台北看守所。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席柯文哲因捲入京華城容積率弊案，遭裁定羈押禁見並移送台北看守所。（圖／記者李毓康攝）

郭正亮進一步指出，賴清德非常清楚，只要打擊民進黨就能得到分數，加上柯文哲案沒有新的進展，所以再次將焦點轉向超思蛋案，除了滿足民眾黨立委張啓楷的願望，讓他能夠完成國會的調查任務，也能讓人覺得賴非常公正，但其實是在防止柯文哲案子僵住，遭受民眾抱怨，才利用此案來轉移焦點，「有高手在操盤」。

事實上，民眾黨立院黨團11日就曾召開記者會，批評北檢在處理超思蛋案與柯文哲案的態度不同，超思案有金流、有證據，但北檢辦案進度緩慢；反觀柯文哲案並無明確的金流證據，卻迅速進行押人取供，痛批北檢是「選擇性辦案、政治性辦案」。此外，追查此案的民眾黨立委張啓楷更呼籲，執政黨此次應站在人民這一邊，為國人查清楚，追責任。

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