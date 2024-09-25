2758號決議朝野各提版本　賴清德：國會聲明若與國際不同「非常嚴重」

▲總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

繼澳洲、荷蘭國會都通過「聯大2758號決議文」不涉及台灣地位，而藍綠白黨團也相繼在國會提出各自版本。據轉述，民進黨主席賴清德今（25日）在中常會指出，若我國的國會提出的共同聲明，與國際同盟不一樣，那將是非常嚴重的事情。期待韓國瑜院長所帶領的國會，未來進行朝野協商討論2758號共同聲明時，應該朝野團結，凝聚力量為台灣發聲。

中國近年將聯大第2758號決議與「一中原則」連結，壓縮台灣國際參與空間。而第79屆聯合國大會即將在美國紐約開議，民進黨立法院黨團呼籲朝野合作，比照澳洲國會通過「聯大第2758號決議並不涉台」決議。對此，藍營回應，外交最忌諱炒短線，讓國家利益受損。

而，繼澳洲後，荷蘭國會日前也以147票對3票通過一項涉及台灣的動議，提到拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議，並要求荷蘭政府在歐洲聯盟（EU）內部尋求對該立場的支持。相關倡議內容包含譴責中共扭曲2758號決議文打壓台灣的外交、聯大2758號不建立中國擁有對台主權、支持台灣參與聯合國等國際組織、並要求荷蘭政府在歐盟內尋求對這樣做法的支持。

民進黨今（25日）召開中常會，並邀請歷史作家李文成，以「台灣應該如何呼應2758－從歷史來釐清」為題進行專案報告。據轉述，賴清德會中聽取報告後裁示，

賴清德指出，最近，美國副國務卿康貝爾、美國前駐聯合國大使海利、共和黨籍眾議員巴爾等重要人士公開指出，中國以聯大2758號決議為工具損及台灣地位。澳洲、荷蘭國會、義大利外委會也相繼通過挺台議案，大力為台灣爭取參與國際組織空間，更符合2758號決議「不涉台」的主張。

賴清德強調，2758號決議寫得很清楚，僅處理蔣介石政府或中共誰能代表中國，並未涉及任何台灣的地位，也沒有縮限台灣參與國際的角色。這是世界民主同盟的高度共識，也是台灣在歷史上難得的機遇，我方外交部及友邦也正在聯合國大會努力，向國際說明台灣2,350萬人期盼平等參與聯合國體系的強大民意。

對於立院提案，賴清德指出，上週民進黨團提出「2758號決議不涉台」共同聲明的臨時動議，本黨草案完整呼應聯合國憲章的「普遍性原則」及《公民與政治權利國際公約》精神；同時亦符合印太戰略目標，維持區域的安全與和平。

賴也指出，目前，民進黨、國民黨、民眾黨三黨都有提出共同聲明的提案，都逕付二讀等待朝野協商。若我國的國會提出的共同聲明，與國際同盟不一樣，那將是非常嚴重的事情。期待韓國瑜院長所帶領的國會，未來進行朝野協商討論2758號共同聲明時，應該朝野團結，凝聚力量為台灣發聲。