　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德下3軍令備戰新會期！　國民黨團：面對在野竟用戰鬥性格

▲▼國民黨黨團大會 王鴻薇 林思銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團書記長林思銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

對於立法院藍白黨團退回總預算一事，總統兼任民進黨主席賴清德今（25日）在民進黨中常會裁示3項指令，要求民進黨團必須團結應對。針對賴清德的指示，國民黨團書記長林思銘表示，朝野應該理性溝通、協調，民進黨不溝通，竟用戰鬥性格，國民黨也不會畏懼；首席副書記長王鴻薇則說，國民黨的態度就是嚴審預算，呼籲綠營不要只用力氣對抗在野黨，不用嘴巴討論。

賴清德在中常會提出3點宣示，在現在的情況下，民進黨必須團結應對，尤其立院黨團第一線，要求黨團遵守3項團結作為，第一，黨團會議召開時，成員必須全員到場、全程參加；第二、程序委員會、委員會、院會等動議，所有黨團成員都要全勤參與；第三、全面服從黨團指揮，貫徹團結的精神。

林思銘指出，賴清德的意思等於民進黨未來會「場場甲動」，那國民黨也會「場場甲動」面對，今早民進黨團總召柯建銘才說朝野要有和諧氣氛，面對政策、法案應該理性溝通、協調，但賴清德現在又下達這樣的命令，用戰鬥性格面對在野黨，國民黨一定就會迎戰、不會畏懼。

王鴻薇提到，對於賴清德下達的命令，國民黨已經有心理準備，賴清德就是這樣的個性，這樣的命令也更加坐實宴請綠委，以及今天的下軍令狀，就是要跟在野對抗到底。

王鴻薇質疑，以前民進黨也做過一樣的事情，賴清德怎麼不檢討自己？執政黨現在應該把沒編列到總預算裡面的法案等，盡快檢討、修正、改進，而不是下軍令狀對抗在野黨。民進黨立委也是可憐，他們應該理性問政，應該做好監督角色，現在都被迫變成賴清德的馬前卒。
 

ET快訊
快訊／副總統永和住家傳槍響！
日本400年古蹟遭「外國客破壞」
快訊／OK超商開出1千萬發票！幸運門市曝光
「燕子」颱風最快周六生成　環流雨彈狂炸北東連3天
國外網紅闖入台鐵　爬疾駛火車頂自拍！畫面曝光
隱眼大廠主管強吻揉胸女下屬　380萬年薪沒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

盧秀燕昔嗆中央「卡台中」一毛不給　他酸：選後羅廷瑋真的不給

許家蓓10／7公祭　民進黨特頒狀表揚、黨旗覆棺「表達敬佩與感謝」

謝國樑罷免案公告10／10前發送　中選會：已要求切勿夾帶任何資料

賴清德下3軍令備戰新會期！　國民黨團：面對在野竟用戰鬥性格

2758號決議朝野各提版本　賴清德：國會聲明若與國際不同「非常嚴重」

賴清德稱「絕不簽和平協議」　黃暐瀚讚賞：喜歡政治人物清楚表態

羅廷瑋怕被罷免才棄權？　郭正亮要他別擔心：可找「2大咖」解惑

黃國昌要小草剪有線電視　王世堅勸白營看清楚：再不濟也別當賭徒籌碼

藍白封殺總預算　賴清德下3軍令：民進黨團院會、委員會要全勤

藍白合退總預算　王世堅：柯文哲被國民黨賣了「民眾黨還幫忙數鈔票」

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

國1雲林段2車追撞3死1傷　用路人：從西螺就在追逐

Google地圖帶走神祕道路　騎士見草叢吶喊：路呢！？

見牛側躺「叫名字沒反應」嚇壞　媽猛喊2次才醒：以為你死掉了

男示範髒辮洗髮技巧　沐浴球起泡、吹乾最累

活化石「龍宮貝」放生畫面曝　漁民12萬賣出依約放回大海

盧秀燕昔嗆中央「卡台中」一毛不給　他酸：選後羅廷瑋真的不給

許家蓓10／7公祭　民進黨特頒狀表揚、黨旗覆棺「表達敬佩與感謝」

謝國樑罷免案公告10／10前發送　中選會：已要求切勿夾帶任何資料

賴清德下3軍令備戰新會期！　國民黨團：面對在野竟用戰鬥性格

2758號決議朝野各提版本　賴清德：國會聲明若與國際不同「非常嚴重」

賴清德稱「絕不簽和平協議」　黃暐瀚讚賞：喜歡政治人物清楚表態

羅廷瑋怕被罷免才棄權？　郭正亮要他別擔心：可找「2大咖」解惑

黃國昌要小草剪有線電視　王世堅勸白營看清楚：再不濟也別當賭徒籌碼

藍白封殺總預算　賴清德下3軍令：民進黨團院會、委員會要全勤

藍白合退總預算　王世堅：柯文哲被國民黨賣了「民眾黨還幫忙數鈔票」

快訊／副總統永和住家傳槍響　台中警圍捕嫌犯連開3槍

中職打擊不輸人、投手有亮點　大聯盟球探：教練培養和農場待加強

幫川普站台要收錢？梅蘭妮亞神秘進帳760萬　前幕僚曝她超在意1事

衝一波台東！年底活動大噴發　謝金燕、盧廣仲、動力火車接力開唱

「國際慢食台東分會」進軍義大利　展現12年豐碩成果

男賞完金針花「GPS導航迷路」　台東警即刻救援助脫困

兩岸旅遊市場持續復甦　金門再迎26名「小三通自由行」旅客

苗栗女酒後龍鳳漁港亂晃！　科技監控海巡救回她寶貴性命

太閒其實容易憂鬱？研究發現：空閒時間太多「幸福感」反而下降！

躺加護病房還性騷護理師！稱「有生理反應」+襲胸　色男下場曝

「我想...很粗」鸚鵡18禁對話　媽媽崩潰：我有這樣教你們？

政治熱門新聞

賴清德3軍令　綠委院會、委員會、程序委員會要「全勤」

北檢查超思轉移焦點？郭正亮曝賴清德盤算

快訊／藍白合作！　立院外交及國防委員會民眾黨林憶君任召委

快訊／台北市第三副市長人選出爐

快訊／立院8委員會召委全出爐　綠8席、藍7席、白搶下外交國防

擋總預算「棄權」惹議！　羅廷瑋道歉：願意接受黨團任何處分

總預算卡關「軍公教調薪3%也被退回」　綠委：民意反撲藍白自己承擔

白爆顧立雄官邸電費破百萬　國防部曝實情：含6營區、國醫中心

央行打房下重手恐「濫殺無辜」　楊金龍：1個月內提配套措施

王浩宇PO「小草店地圖」抵制　店家貼KP貼紙中招

大巨蛋漏水再不改　北市最重2026年解約

國防部長官邸位於「梅莊營區」　百萬電費是「整個營區」計

幕後／黃國昌一席話藍讓白1召委　拍板外交國防委員會關鍵曝光

賴清德稱「絕不簽和平協議」　黃暐瀚讚賞：喜歡政治人物清楚表態

更多熱門

相關新聞

2758號決議朝野各提版本　賴清德：國會聲明若與國際不同「非常嚴重」

2758號決議朝野各提版本　賴清德：國會聲明若與國際不同「非常嚴重」

繼澳洲、荷蘭國會都通過「聯大2758號決議文」不涉及台灣地位，而藍綠白黨團也相繼在國會提出各自版本。據轉述，民進黨主席賴清德今（25日）在中常會指出，若我國的國會提出的共同聲明，與國際同盟不一樣，那將是非常嚴重的事情。期待韓國瑜院長所帶領的國會，未來進行朝野協商討論2758號共同聲明時，應該朝野團結，凝聚力量為台灣發聲。

賴清德稱「絕不簽和平協議」　黃暐瀚讚賞：喜歡政治人物清楚表態

賴清德稱「絕不簽和平協議」　黃暐瀚讚賞：喜歡政治人物清楚表態

羅廷瑋怕被罷免才棄權？　郭正亮要他別擔心：可找「2大咖」解惑

羅廷瑋怕被罷免才棄權？　郭正亮要他別擔心：可找「2大咖」解惑

賴清德3軍令　綠黨團成員這會期要「全勤」

賴清德3軍令　綠黨團成員這會期要「全勤」

王世堅酸藍白合：柯文哲被國民黨賣了　「民眾黨還幫忙數鈔票」

王世堅酸藍白合：柯文哲被國民黨賣了　「民眾黨還幫忙數鈔票」

關鍵字：

賴清德軍令立法院國民黨團在野黨總預算

讀者迴響

熱門新聞

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

瑞士「安樂死膠囊艙」首度啟用　多人遭逮捕

全聯開出1千萬、200萬發票！幸運門市曝

小一生健檢「幾乎全班淪陷」　家長驚：台灣孩子怎麼了

LINE宣佈「未滿12.18版本」停止服務

獨／苗栗男借錢被弟勒死　姪女全程錄下

新竹大貨車車頭突起火狂燒　駕駛急跳車逃生

富豪正妹妻開價700萬「做愛到我懷孕」　他報名慘了

南部開5萬徵不到人　工作內容扯翻

陳致遠突緬懷兄弟象傳統！遭球迷洗版狂罵

全家開出10組發票大獎！名單、門市曝光

國三畢旅5700「淋雨、吃即期麵包」　旅行社董娘親回應

統一發票7、8月中獎號碼出爐

45歲男沒跟家族旅遊　母返家驚見他躺床死亡

5款LINE免費貼圖來了！1組永久使用快下載

更多

最夯影音

更多

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面