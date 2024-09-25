賴清德下3軍令備戰新會期！　國民黨團：面對在野竟用戰鬥性格

▲國民黨團書記長林思銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

對於立法院藍白黨團退回總預算一事，總統兼任民進黨主席賴清德今（25日）在民進黨中常會裁示3項指令，要求民進黨團必須團結應對。針對賴清德的指示，國民黨團書記長林思銘表示，朝野應該理性溝通、協調，民進黨不溝通，竟用戰鬥性格，國民黨也不會畏懼；首席副書記長王鴻薇則說，國民黨的態度就是嚴審預算，呼籲綠營不要只用力氣對抗在野黨，不用嘴巴討論。

賴清德在中常會提出3點宣示，在現在的情況下，民進黨必須團結應對，尤其立院黨團第一線，要求黨團遵守3項團結作為，第一，黨團會議召開時，成員必須全員到場、全程參加；第二、程序委員會、委員會、院會等動議，所有黨團成員都要全勤參與；第三、全面服從黨團指揮，貫徹團結的精神。

林思銘指出，賴清德的意思等於民進黨未來會「場場甲動」，那國民黨也會「場場甲動」面對，今早民進黨團總召柯建銘才說朝野要有和諧氣氛，面對政策、法案應該理性溝通、協調，但賴清德現在又下達這樣的命令，用戰鬥性格面對在野黨，國民黨一定就會迎戰、不會畏懼。

王鴻薇提到，對於賴清德下達的命令，國民黨已經有心理準備，賴清德就是這樣的個性，這樣的命令也更加坐實宴請綠委，以及今天的下軍令狀，就是要跟在野對抗到底。

王鴻薇質疑，以前民進黨也做過一樣的事情，賴清德怎麼不檢討自己？執政黨現在應該把沒編列到總預算裡面的法案等，盡快檢討、修正、改進，而不是下軍令狀對抗在野黨。民進黨立委也是可憐，他們應該理性問政，應該做好監督角色，現在都被迫變成賴清德的馬前卒。

