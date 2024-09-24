卓榮泰要查官邸電費！黃國昌爆：賴清德曾花700萬整修　打水漂了？

▲黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

一家南部燒烤店業者抱怨9月電費將近6萬元「綠色是最噁心的眼色」，引來大批網友出征，最終刪文；民眾黨立委黃國昌23日爆料，行政院長卓榮泰2個月官邸電費約15萬元，卓榮泰24日稱一週只使用2天，將請電力公司檢查。黃國昌晚間批評，請卓一併徹查2018年賴清德曾花497萬進行屋頂隔熱、220萬節能空調工程，難道花700萬整修打水漂了嗎？

黃國昌24日晚間於臉書發文表示，針對今年6月7月兩個月行政院長官邸用電度數達19360度，電費高達15萬2976元，今天卓榮泰說「用電數增加有異常，會進行電力檢查」。

黃國昌提及，姑且不論卓榮泰這樣的說法大家是不是可以接受，「但既然要查，請卓榮泰一併徹查清楚，2018年賴清德入住行政院長官邸時，特別花了497萬進行屋頂隔熱，220萬進行節能空調工程，結果卓榮泰竟然說有問題！」

黃國昌指出，今年6、7月卓榮泰用電度數，竟比去年同期的前行政院長陳建仁高25.39%，到底是發生了什麼事？當初賴清德花了700萬大幅整修是打水漂了嗎？請卓榮泰務必要說明清楚，到底發生了什麼事？絕不能讓民脂民膏這樣被揮霍浪費。

黃國昌23日透過YouTube頻道直播時爆料，南部燒烤店業者只是抱怨一下電費，就被民進黨大批網軍進攻到刪文，讓他非常難過，「民進黨恐嚇出征做小生意的人，你們勝利了。」

黃國昌也隔空詢問卓榮泰「你的官邸電費多少錢？」今年6月11日到8月11日，這2個月內行政院長官邸的總用電度數是19360度，電費為15萬2976元，並酸「你是在裡面挖礦、挖比特幣嗎？」儘管官邸不是只有院長，還有隨扈、警官等人，但比較前行政院長陳建仁去年6月到8月的用電度數是15440度，電費約10萬元，「卓榮泰你真厲害！」

對此，卓榮泰24日上午接受訪問時表示，其實520後沒有使用官邸，6月下旬整修後才有在官邸開會，至於他個人，在6月底、7月初，個人一週只有兩天會因應隔天上午時間，會在官邸使用，而家人也沒有在官邸來做任何使用。

卓榮泰表示，這樣用電度數增加有異常，跟去年比較，4月到6月增加3700度，6月到8月增加3900度，他會請電力公司檢查看看電器有任何問題，他也會跟國人一樣，進一步檢討官邸安全同仁要節約用電必須做到。