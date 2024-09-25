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8種負面情緒你最常出現哪些？面對低潮千萬不要「反芻思考」

▲男人,悲傷,沮喪,難過,傷心,被耍,劈腿。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲負面情緒並不可怕，沒有它們，我們將無法欣賞積極，感受快樂。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／葉庭均

隨著逐漸踏入情緒宇宙，我們發現負面情緒並非那麼可怕。沒有它們，我們將無法欣賞積極，感受快樂。與此同時，如果我們發現自己始終傾向於一種特定的情緒，尤其是一種消極的情感傾向，則意味著是時候去探討為什麼會如此了。

接下來，我們來看看 8 種最為常見的負面情緒，以及它們出現的原因：

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◆ 憤怒
有沒有人制止你去做你想做的事情？你當時的感覺如何？你體內的血液會湧上來嗎？體溫會升高嗎？眼裡會不會充血？所謂的「怒髮衝冠」，便是非常具體地描述了憤怒情緒。這是因為當事情不如我們所願時，我們的身體會對其做出反應，進行修正的嘗試。
當我們感到生氣時，臉色會成為我們憤怒的尺規，我們可能會大吼大叫，甚至出於發洩的目的亂扔東西。此時，我們正在嘗試以一種自己的方式來應對使我們憤怒的情況，這往往是我們遇到憤怒事件時的唯一解決途徑。如果我們經常以這種方式對憤怒場景做出反應，那麼，最好去探索其深層原因，並且提出更積極的策略。

◆ 煩惱
在公共場所時，你的鄰座是不是手機外放的聲音很大？你的家人是否總是將髒盤子留在水槽中？儘管我們並不厭惡他們，但是他們的這些行為，會使我們感到非常煩惱。在情緒維度中，煩惱是一種較弱的憤怒形式。儘管其激烈程度不如憤怒，但是在我們的大腦中，對於這兩種情緒有著相似的處理方式──發生了某些事情，或者某人正在做你討厭的事情，並且你無法控制它，這時你就會開始煩惱。

◆ 恐懼
恐懼經常被認為是最基本的情感之一，正因為如此，我們的大腦裡有一個特定的區域來應對恐懼，即我們之前所提到的杏仁核，因為恐懼與我們的自我保護意識緊密相關。這是生物在進化過程中不斷演變的結果，旨在警告我們有關危險情況、意外或事故的資訊。正視恐懼情緒並探究其產生的原因，可以幫助我們主動做好應對潛在挑戰以及威脅的準備。

◆ 焦慮
就像恐懼一樣，焦慮同樣在試圖警告我們潛在的威脅和危險。人們通常認為這是一種消極無益的情緒，因為焦慮的性格會影響判斷力和行動能力。
然而新的研究發現了相反的結論：焦慮增強了人們識別帶有憤怒或恐懼表情的面孔的能力，即在一定程度上，增強我們對潛在威脅的感知。
另外，適度的焦慮感，能提高我們能力的發揮，比如每個人在演講前都會感受到焦慮，這種焦慮感能幫助我們精神高度集中，以此來應對即將來臨的「危險事件」──演講。

◆ 悲哀
當我們成績不佳或者無法完成他人託付的工作時，我們可能會感到難過；當我們對自己的能力、成就或周圍其他人的行為不滿意時，就會產生悲傷的感受。
經歷悲傷可能是件好事，因為它顯示了我們對某件事充滿熱情，它可以成為追求變革的強大催化劑。

◆ 內疚
內疚是一種複雜的情感，可以與我們從未希望發生的行為有關，也可以與我們的行為如何影響周圍的人有關。內疚通常被稱為「道德情感(morale motion)」，並且可以成為鼓勵我們改變生活的另一種強大催化劑。

◆ 冷漠
像內疚一樣，冷漠可能是一種複雜的情緒。如果你對以前喜歡的事物失去熱情、動力或興趣，便可能與冷漠有關。它又像憤怒一樣，當我們失去對情況的控制時，就會出現冷漠的情緒，但是我們不會生氣，而是選擇更為被動的叛逆表達。很多時候，親密關係中的「冷暴力」就是如此。

◆ 絕望
有沒有過多次嘗試盡全力去完成某項任務或目標，但是結果卻沒有成功的體驗？這種感覺很令人絕望，這是我們無法獲得想要的結果時產生的一種情感。
絕望為我們提供了放棄期望目標的藉口，成為一種自我保護的策略。在繼續追求具有挑戰性的目標之前，絕望感實際上是一種有用的提醒，告訴我們是時候該休息一下了。

我們需要克服並且遮掩所有負面情緒嗎？
先說結論：不需要。

對於我們來說，想擺脫讓自己感到不適的情緒是很正常的，現代世界中，人類可以說是萬物的主宰，而負面情緒做為一種進化出的本能反應，並不能真正顯示外界是否有對我們產生實質威脅的事物，完全克服和阻止它們，對我們來說顯然是不利的。

負面情緒是生活中非常正常、健康和有益的部分，在情緒世界中，重要的是不要陷入「幸福陷阱」，不要認為這些負面情緒是虛弱或無能的象徵，試圖躲避負面情緒，反而容易導致進一步的情緒痛苦。

▲▼ 生氣,沮喪,憂鬱。（示意圖／達志影像）

▲反芻思考的問題在於，它會增加大腦的壓力反應迴路。（示意圖／達志影像）

負面情緒的影響

「負面情緒是我們生活中健康的一部分」，儘管明白這一點很重要，但給予其過多的自由，自然也會帶來不利的一面。

如果你花太多時間專注於負面情緒，以及可能造成負面情緒的情況，便可能會陷入「反芻思考(rumination)」。
這是一種對自身消極的情緒狀況，和個人負面經歷不斷思考、重放或困擾的傾向。比如在某一次演講或是工作簡報時出了大紕漏，被同事嘲笑、主管責罵，有的人便會經常在記憶中不斷重播這個丟人的場景，導致此後每次只要有類似的任務出現時，都會焦慮萬分，害怕自己搞砸，想要逃避。

法國作家羅曼.羅蘭(Romain Rollan)在《貝多芬傳》中寫道：「痛苦已在敲門，它一朝住在他身上之後，就永遠不再隱退。」「反芻思考」便是如此，在這種消極思維的迴圈中，你最終會對自身以及事件的情況感覺越來越差，其結果可能會對身心健康產生許多不利影響。

「反芻思考」的問題在於，它會增加大腦的壓力反應迴路，這意味著你的身體被不必要的壓力激素皮質醇所淹沒。大量研究顯示，這是導致臨床憂鬱症的重要原因之一。

與此同時，這種「反芻思考」的傾向，與大量有害的刺激應對行為(如暴飲暴食、吸菸和飲酒等)，以及不良的身體狀況(包括失眠、高血壓、心血管疾病以及臨床焦慮和憂鬱等)相關。

另外，在經歷了負面情緒之後，長時間沉浸於「反芻思考」的人，比普通人需要更長的時間，才能從負面情緒帶來的生理影響中恢復過來。

「反芻思考」就像是一個沼澤，容易踏入卻難以走出，尤其是大多數人根本沒有意識到自己已經陷入了「反芻思考」的沼澤中，反而誤以為自己正在積極地解決問題，這可能就會進一步影響身心健康。

本文擷取自布克文化出版－ 腦內的猩猩：一本正經的情緒進化論，幫你重塑思維方式，實現情緒自由！曼徹斯特大學實驗心理學博士，帶你一窺大腦總部控制臺，奪回情緒主控權！

 
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