越替人想=運氣越好！日本腦科學家：助人被稱讚的喜悅就像收到錢





▲運氣越好的人，越會做出利他行為。（示意圖／視覺中國CFP）

文／中野信子；譯者／陳亦苓

摘自／悅知文化《運氣好的人，原來這樣思考，這樣行動：科學實證，打造強運大腦的「幸者生存」心法》

你能在多大程度上為他人而活？若是要你把自己的利益暫且放在一邊，做出造福他人的利他行為，你能做到什麼程度？此程度的高低，大幅左右了一個人的運氣好壞。

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這是因為做出利他行為會讓人的大腦發生很多好事，其中之一，就是能刺激大腦的獎勵系統。當你為別人做了些什麼時，可能會獲得好評，被稱讚「真的很棒」、「真是個了不起的人」等等。而當人受到好評時，大腦便會感受到與收取現金時一樣的喜悅。

京都大學研究所醫學研究科博士、現為日本愛知縣岡崎市的自然科學研究機構「生理學研究所」教授的定藤規弘，其團隊已透過研究證實此事。該研究團隊以共19人、平均21歲的男女為對象，使用特殊的磁振造影裝置（MRI），分別調查了玩紙牌遊戲獲勝而贏得獎金時，以及在小型的顯示裝置上看見讚美的文字時，大腦中的血液變化。

結果發現，兩種狀況都會使得部分「紋狀體」（Striatum）活躍起來。紋狀體與產生愉悅感的大腦迴路（獎勵系統）有關，換言之，大腦會把讚美當成「獎勵」。當獎勵系統受到刺激，自然殺手細胞就會變得活躍，也會對身體帶來好的影響，這點已被許多研究證實。

利他行為不見得總是能被他人稱讚，畢竟默默行動的情況也不少。不過，即使沒有被任何人看見，自己還是看在眼裡。而人的大腦裡有個叫「內側前額葉皮質」的部位，它會評價自己的行為。當這個部位把自己的行為評價為「做得好」、「了不起」時，就算沒被別人稱讚，還是能獲得很大的愉悅感。

那麼，因利他行為而使得對方很開心的狀況又是如何呢？每當詢問有過志工經驗的人「擔任志工時什麼讓你感覺最好」，往往會得到「對方顯得很開心的時候」、「聽到對方說謝謝的時候」這類回答。這正是先前所提過的，由於腦內鏡像神經元的運作，使得大腦能夠像是感受到了自己的快樂一般，感受對方的快樂。

換言之，採取利他行為後，不僅讓自己獲得好評，還讓對方感到很開心時，大腦便會一口氣感受到多重的喜悅。

京都大學的藤井聰教授曾在其著作中提到「能為他人著想的人運氣會很好」。他進行了一項心理學上的研究，依據人內心深處所關注的重點來把人們分類，結果得出了「考量範圍越廣的人，運氣越好」的結論。所謂的考量範圍，是以當下的自己為原點、人際關係和時間為座標軸來衡量。

就人際關係而言，有些人的社交與心理距離較近，有些人則較遠。例如，家人和男女朋友就是距離最近的人。接下來是朋友、公司同事或學校同學、認識的人、陌生人，依此距離愈來愈遠。

而時間則是指所思考的未來。人不會只想著今天，還會思考未來，從兩、三天後到明年等等。除了自己之外，也會思考父母和子女的未來，甚至還有一些人會認真思考整個社會的未來。

能考量的人際關係和時間範圍廣度，或許就決定了人的運氣好壞。只想著自己、只關心眼前得失的人，是考量範圍狹窄的人。除自己之外，也能考慮到家人、朋友、陌生人，甚至社會全體未來的人，則是考量範圍寬廣的人。

研究結果發現，考量範圍狹窄的人雖然還是能夠有一定效率地達到成果，但受限於短視，而無法建立合作性的人際關係。就整體而言，其人生往往有很多損失，難以獲得幸福感。

相反地，考量範圍廣大、具利他傾向的人，為了能持續建造良好的人際關係，會在自己周遭打造出穩固的社交網路，而這便會帶來好運。

不只是想著自己，也要關心家人和朋友。

不只是家人和朋友，也要關心公司裡的同事、部屬、主管。

不只是公司同事，也要關心附近鄰居、常去的超市或便利商店的店員。

不只是附近鄰居，也要關心不相識的同地區居民。

不只是自己居住的國家，也要關心住在世界各地的人們。

不只是現在，還要關心他們的未來。

為了讓運氣變好，這是很重要的事呢。

★本文摘自悅知文化《運氣好的人，原來這樣思考，這樣行動：科學實證，打造強運大腦的「幸者生存」心法》，作者中野信子，日本超人氣腦科學家。180度顛覆思考方式之作，日本熱銷超過230,000冊。鑽研腦科學近20年發現，「運氣」看似不科學，其實已有許多研究論文證明，有一些行為舉止及思考模式，能夠確實地改善運氣。「運氣」並非與生俱來，而是會隨著「思維」及「行為模式」而改變，「幸運，100%事在人為。」