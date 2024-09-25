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不喜歡社交　說不定是因為比較聰明！

▲▼I人,社交恐懼,工程師,阿宅,宅男。（圖／Unsplash）

▲不需要無謂的社交的話，聰明的人反而會生活得更為開心。（圖／Unsplash，下同）

文／葉庭均

我們經常會將不喜歡或不善社交與孤獨聯想在一起，比如有時候我們會認為，身邊特別聰明的都是孤僻的人，因為他們讓我們感到傲慢自大、無所不知；或者也有另一種可能，就是他們的社交能力較差，然而事實卻可能與我們想的不一樣。

在研究分析了包含 15000 人樣本的廣泛性調查後，得出了兩個有趣的結論：

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1. 當一個人生活在人口密度高的地方時，他的快樂程度與人口密度成反比，如最簡單、粗暴地感受一下尖峰時間的市中心交通。
2. 一個人的社交越多，這個人就越快樂。

但是研究者還發現了一個令人驚訝的特例，即這兩個規則並不適用於聰明的人群。心理學家們分析資料後發現，如果在人口密集的地方生活，並且不需要無謂的社交的話，聰明的人反而會生活得更為開心。

另外，一個人如果越聰明，上面的這兩個規則對他的影響就越小。換句話說，在避免了那些所謂的「社交」(比如與他人進行無謂的客套對話)後，這些聰明的人會更為快樂，也就是說，聰明的人可能在獨處的時候更為開心。研究資料顯示，人口密度對低IQ的人的影響，是其對高IQ人的影響的兩倍，而高智商的人對社交的需求，也與普通人或者低 IQ 的人不同。

因此，當他們需要與他人頻繁地社交的話，他們的生活滿意度反而會下降，即使是對他們的朋友也不例外，也就是說，高智商的人在與朋友交往中花的時間越多，他們的快樂程度就會越低。

看到這裡，可能讀者們會有些疑惑，之前明明說孤獨不好，這時又說不喜歡社交才是聰明的表現，這不是自相矛盾嗎？其實，有一個顯而易見的原因，聰明的人更少社交，是因為他們能將注意力長期集中在他自己感興趣的事物上，就像《宅男行不行》中的謝爾頓，對各種理論的沉迷一樣。

回想一下，自己所認識的聰明人或者有成就的人，比如一個潛心寫作的作家，或是專注於治療患者的醫師等，如果煩瑣的無謂的社交，妨礙了他們去做對自己來說真正重要的事的話，那麼他們生活的滿意度自然就下降了。

另外，不喜歡社交不代表就喜歡孤獨，就連書呆子，也需要一個真正懂自己的朋友來溝通與交流，如俞伯牙與鍾子期一般。他們需要的不是孤獨，而是有效的社交。

在石器時代，我們的祖先通常以百人的小聚落為單位生存，在這種條件下，社交大多圍繞著更多的盟友和食物展開，因此能帶來更好的生存條件與後代。

到了現代，科技飛速進步，我們有了網路、電視、電話，但是人類的進化卻跟不上社會發展，還保留著上古時期的「大腦」，即更多的社交意味著更好的生存條件。聰明的人很可能更早進化出了新的應對方法，他們能更佳利用自己的能力，去應對日益更新的問題與場景。

但是這個研究也並不是金科玉律，正如科學界的那一句經典名言：「相關不等於因果。」即聰明的人可能更喜歡獨處，而不是沒有朋友，喜歡獨處的人也不一定就是聰明。在這裡，引用前美國第一夫人愛蓮娜.羅斯福(AnnaEleanor Roosevelt)的一句名言：「上智論道，中智論事，下智論人。」

▲▼ 聚會,尾牙,社交。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲不喜歡社交不代表就喜歡孤獨，就連書呆子，也需要一個真正懂自己的朋友來溝通與交流。

走出孤獨森林

改變的起點，在於認識並且接受自己存在的問題。僅僅是簡單地嘗試與他人交談，也能產生非常意想不到的積極效果，這個過程會將我們的注意力引向問題的核心。訓練自己的注意力、傾聽的能力以及回應的能力，則是走出孤獨森林的指南針。比如我們在社交的過程中，可能會被拒絕或者被排斥，並對此感到非常痛苦，但實際上，這些都是非常有意義的情緒資訊。我們的內部情緒系統，會讓你意識到自己的不適，這時我們便需要傾聽自己的思緒，評估與思考自己能做些什麼，來改變這個困局。

我們需要相信，外面的世界會接受我們，並且是一個溫暖安全的世界。我們的大腦開始考慮有什麼可行的選擇，並且嘗試鼓起勇氣，因為我們的感受是完全正常的，我們需要主動為自己創造一個新的世界。

如果發現他人可能被孤立或者被孤獨所困擾，我們總會有進行溫和詢問的機會。儘管有時候我們不想在接近他人的時候感到尷尬，或者過度暴露自己的脆弱，但是簡單地面帶微笑，也足以播下希望的種子。我們開始創造以善意、關懷為基礎的對話可能性，在這種對話中，雙方都能敞開心扉，傾訴自己的真實感受。

本文擷取自布克文化出版－ 腦內的猩猩：一本正經的情緒進化論，幫你重塑思維方式，實現情緒自由！曼徹斯特大學實驗心理學博士，帶你一窺大腦總部控制臺，奪回情緒主控權！

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