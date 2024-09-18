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成功不會無緣無故跑到你身上！鬼谷子：選對舞台很重要

▲李沄潔老師強調，民眾不能僅仰賴神明而懈怠實質的努力。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲一個人生於世間有無數種志向可供選擇，找對適合自己的舞台很重要。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

文／東篱子

瞭解自己才能找好用武之地一個人生於世間，有無數種志向可供選擇。首先應該弄清楚的問題是：到底我想擁有多大的舞臺？鬼谷子認為，不管你的舞臺有多大，都要事先有所權衡。權衡什麼呢？就是弄清楚在你選擇的舞臺上，你今後的生活會是一個什麼樣子，你會和什麼樣的人打交道？這些想清楚了，如果你還想繼續待在這個舞臺上，那麼，它就是你的舞臺。

你的舞臺一定是真實存在的。你要確保通過長期不斷的努力，可以一步一步地登上這個舞臺。如果這個舞臺本身就是虛無的，或者根本不適合你，那麼，即使你把它想像得無限之大，也毫無用處。

從前，有個叫朱泙漫的人，對自己平凡的生活十分厭惡，總想幹一些大事。有一天，他聽說在很遠的地方有位叫支離益的人精通屠龍術。朱泙漫很高興，覺得自己的理想終於要實現了。他變賣了所有的家產，千里迢迢地找到了支離益，提出要拜他為師。支離益看他誠心誠意地想學，就答應把手藝教給他。

老天不負有心人，朱泙漫夜以繼日地勤學苦練，花了三年的時間，終於學會了屠龍的本領。支離益非常欣賞這個徒弟，當朱泙漫告辭回家的時候，師徒二人難捨難分。朱泙漫回到家鄉，就掛起招牌，準備收幾個徒弟，傳授這門偉大的技藝。然而很多年過去了，沒有一個人願意拜他為師，因為無龍可屠！

如果一個人既不瞭解自己，也不瞭解社會現實的需要，即便空有一身本領，也無用武之地，只能枉自嗟嘆：「時不予我兮。」

現實生活中，我們常看到很多人滿足於現狀，醉生夢死地生活。他們對到手的財富無比滿足，絲毫不願意再花時間和精力去賺取新的財富。這樣的人只能守著手裡有限的財富過著平庸的生活。而那些對財富有強烈欲望的人，則會用不滿之心激發自己無限的創造力和生命力，實現自己的理想和價值。

世界巨富金 · 吉列自幼家境貧寒，十幾歲就開始為生計而奔波，後來做推銷員，終年奔波各地，推銷各種商品，但他並不滿足於只做個成功的推銷員，而是希望成為老闆。

在推銷員的生涯中，吉列總是秉持著渴望財富的信念，經常思考致富的方法。終於，他在一次刮臉中獲得了發明安全刮鬍刀的靈感，最後靠著造福天下男人的刮鬍刀，他成為了一個真正的富豪。

然而，從發明刮鬍刀開始，到把它推向市場，前後花費了將近8年時間。這8年歲月，如果吉列不是具有堅定的致富信念，渴望財富的野心，而是抱著安安分分做個推銷員的心態，也許他的安全刮鬍刀早就半途而廢了。

一個人無論什麼時候都不能夠滿足於現狀，只要生存在人世間，就要不斷地進取，否則就可能被不斷發展的社會淘汰。那些滿足於現狀的人認為，待在原地不動是最保險的。其實不然。一切都在發展，待在原地不動就意味著已經落後。

成功不會無緣無故地跑到你的身邊來，要想獲取成功，就需要在不滿之心的推動下不斷進取，向前追逐，把你的舞臺無限地擴展下去。

行動的方向是關鍵
【原文】用之於天下，必量天下而與之；用之於國，必量國而與之;用之於家，必量家而與之；用之於身，必量身材能氣勢而與之。大小進退，其用一也。必先謀慮計定，而後行之以飛箝之術。
【譯文】如果把這種忤合之術運用到天下，就必然要把全天下都放在忤合之中；如果把這種忤合之術運用到某個國家，就必然要把整個國家都放在忤合之中；如果把這種忤合之術運用到某個家族，就必然要把整個家族都放在忤合之中；如果把這種忤合之術用到某一個人，就必然要把這個人的才能氣勢都放在忤合之中。總之，無論把這種忤合之術用在大的範圍還是用在小的範圍，其功用是相同的。因此，無論在何時何地都要進行謀劃、分析，計算準確了以後再實行飛箝之術。

本文擷取自布克文化出版－ 千古絕學鬼谷子：跟著謀聖學詐術，縱橫天下無敵手（讀了鬼谷子才知道，如果你遇到的是豬，你不用跟他談思想，因為他關心的是飼料！）一書。

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